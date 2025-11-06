HLV Kim Sang-sik đưa Nguyễn Xuân Son sang Lào 06/11/2025 18:54

(PLO)- HLV trưởng Kim Sang-sik đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam góp mặt ở đợt tập trung chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà Lào tại lượt về vòng loại cuối Asian Cup 2027, đáng chú ý là sự trở lại của Nguyễn Xuân Son.

Theo kế hoạch, Nguyễn Xuân Son cùng đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 10-11, trước khi di chuyển sang Lào năm ngày sau đó nhằm hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận tái đấu quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2027. Cũng cần biết ở trận lượt đi, đội chủ nhà Việt Nam đã thắng lớn tuyển Lào 5-0 trên sân Gò Đậu.

Sự tái xuất đáng chú ý nhất chính là tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo gốc Brazil nhập tịch đã trở lại sau gần một năm vắng bóng vì chấn thương ngay trong trận chung kết AFF Cup 2024 lượt về trên sân của Thái Lan, dù đồng đội của Son vẫn giành chiến thắng. Hiện chân sút của Nam Định đã bình phục hoàn toàn và sẵn sàng ra sân, hứa hẹn mang đến thêm lựa chọn chất lượng cho hàng công. Sự trở lại của Xuân Son được xem là tín hiệu tích cực, giúp đội tuyển Việt Nam có thêm chiều sâu và sức sáng tạo trong tấn công.

So với lần tập trung gần nhất, đội tuyển Việt Nam chào đón hai gương mặt mới là trung vệ Khổng Minh Gia Bảo (CLB Công an TP.HCM) và tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TP.HCM). Sự xuất hiện của hai tân binh này được kỳ vọng sẽ mang đến nguồn năng lượng tươi mới, tiếp thêm sức trẻ cho đội tuyển trong giai đoạn nước rút.

Tuyển Việt Nam đã từng thắng Lào 5-0 ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Trong đó, Khổng Minh Gia Bảo, sinh năm 2000, là trung vệ được đánh giá cao nhờ khả năng phán đoán, đeo bám quyết liệt và thể lực sung mãn. Anh có thể chơi tốt bằng cả hai chân, giúp linh hoạt trong nhiều tình huống phòng ngự. Trưởng thành từ CLB Công an Nhân Dân, Gia Bảo từng khoác áo Ninh Bình, sau đó thi đấu cho Quảng Nam trước khi gia nhập CLB Công an TP.HCM vào tháng 8-2025. Anh từng là thành viên của tuyển U-20 Việt Nam, và hiện được xem là một trong những trung vệ trẻ nổi bật của bóng đá Việt Nam.

Cũng sinh năm 2000, Nguyễn Trần Việt Cường là sản phẩm của lò đào tạo Becamex Bình Dương. Anh sở hữu tốc độ, kỹ thuật cá nhân tốt cùng khả năng dứt điểm chính xác. Trong màu áo Becamex TP.HCM, Việt Cường ngày càng khẳng định bản thân nhờ sự linh hoạt khi có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công. Trước đó, anh từng góp mặt trong thành phần đội tuyển U-16 và U-23 Việt Nam, chứng tỏ tiềm năng phát triển lớn nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại.

Đợt hội quân lần này trùng thời điểm U-22 Việt Nam đang tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33, nên một số cầu thủ trẻ nổi bật từng được gọi lên đội tuyển quốc gia trước đó không góp mặt. Dẫu vậy, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ được sự ổn định cần thiết, khi kết hợp hài hòa giữa các trụ cột giàu kinh nghiệm và những cầu thủ đang đạt phong độ cao ở cấp CLB.

Nguyễn Xuân Son trở lại sẽ giúp hàng công tuyển Việt Nam mạnh hơn. Ảnh: CCT.

Với lực lượng trẻ trung, đồng đều cùng tinh thần quyết tâm, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Lào, qua đó củng cố vị thế trong cuộc đua giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Toàn đội đang thể hiện sự tập trung cao độ và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, sẵn sàng mang đến màn trình diễn thuyết phục để đáp lại niềm tin của người hâm mộ.

Hiện tại, đội tuyển Malaysia vẫn đang dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 nhưng làng bóng nước này có nhiều khả năng bị FIFA trừ điểm do bị cáo buộc sử dụng ngoại binh nhập tịch không hợp lệ. Nếu điều này xảy ra, đội tuyển Việt Nam sẽ lên nhất bảng và giành vé duy nhất góp mặt ở vòng chung kết cúp châu Á.