Tuổi 30 rực rỡ của Quả bóng vàng Việt Nam 06/11/2025 14:33

(PLO)- Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 đã chính thức khởi động, đánh dấu hành trình tròn 30 năm kể từ khi lần đầu được tổ chức vào năm 1995.

Suốt ba thập kỷ qua, Quả bóng vàng Việt Nam vẫn là giải thưởng danh giá và có uy tín nhất, tôn vinh những cá nhân xuất sắc, đóng góp nổi bật cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Khát vọng 30 năm

Sáng ngày 6-11, tại trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), Ban Tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo chính thức phát động mùa bầu chọn thứ 30. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định sự bền bỉ và nỗ lực của Báo SGGP trong suốt ba thập kỷ duy trì một sân chơi tôn vinh những tài năng bóng đá hàng đầu đất nước. Từ khi ra đời vào năm 1995, giải thưởng đã trở thành niềm mơ ước của mọi cầu thủ Việt Nam, nơi ghi nhận tài năng và tinh thần cống hiến trong đời sống thể thao.

Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Khắc Văn (giữa) hy vọng Quả bóng vàng sẽ không ngừng phát triển, trở nên hiện đại hơn.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn - Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức Quả bóng vàng 2025 - khẳng định giải thưởng năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi bước sang cột mốc 30 năm. Ông cho rằng đây là biểu tượng cao quý mà mọi cầu thủ đều khao khát được chạm tới, bởi uy tín của nó được xây dựng từ quy trình bầu chọn công bằng, minh bạch với sự tham gia của các chuyên gia, HLV, nhà báo thể thao uy tín trên cả nước. Theo ông, Quả bóng vàng là phần thưởng cho những nỗ lực cá nhân và lan tỏa giá trị nhân văn, truyền cảm hứng sống tích cực, khát vọng vươn lên trong cộng đồng cầu thủ.

Năm 2025 được xem là một năm rực rỡ của bóng đá Việt Nam khi các đội tuyển quốc gia giành nhiều thành tích nổi bật: đội tuyển nam vô địch AFF Cup 2024, đội U-23 Việt Nam lên ngôi tại giải U-23 Đông Nam Á 2025, trong khi đội tuyển nữ và đội futsal đều giành vé dự vòng chung kết châu Á. Những chiến công ấy tạo nên bức tranh toàn cảnh đầy khởi sắc cho bóng đá nước nhà, đồng thời là cơ sở quan trọng để giới chuyên môn và truyền thông lựa chọn những cái tên xứng đáng cho danh hiệu Quả bóng vàng.

Từ bàn thắng vàng của Trần Minh Chiến ở bán kết SEA Games 1995 đã vun đắp ý tưởng hình thành giải thưởng Quả bóng vàng cho đến nay là 30 năm.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn cũng nhấn mạnh rằng giải thưởng năm nay hướng đến tinh thần đổi mới, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế: “Chúng tôi tin tưởng Quả bóng vàng Việt Nam sẽ không ngừng phát triển, trở nên hiện đại hơn, góp phần nâng tầm vị thế của bóng đá Việt Nam trong khu vực và châu lục. Giải thưởng không chỉ tôn vinh tài năng mà còn khơi dậy tinh thần thể thao cao thượng, trung thực và khát vọng chinh phục đỉnh cao”.

Dấu ấn của bóng đá Việt Nam

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú gửi lời chúc mừng đến Ban tổ chức nhân dịp giải thưởng bước sang tuổi 30, đồng thời nhìn lại những dấu ấn đặc biệt của bóng đá Việt Nam trong năm vừa qua. Ông xúc động nhắc đến khoảnh khắc Nguyễn Hai Long ghi bàn vào lưới Thái Lan, mang về chức vô địch AFF Cup 2024 ngay trên đất Thái, chiến thắng lịch sử ghi dấu bước tiến mới của bóng đá Việt Nam.

Các nhà vô địch U-23 Đông Nam Á.

Cùng với đó, chiến công của tuyển U-23 Việt Nam rất ấn tượng khi đánh bại các đối thủ mạnh để giành chức vô địch tại sân Bung Karno (Indonesia), thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của lứa cầu thủ trẻ.

Dù bóng đá Việt Nam vẫn còn những trận thua đáng tiếc, điển hình là thất bại 0-4 trước chủ nhà Malaysia, ông Trần Anh Tú cho rằng tinh thần chiến đấu và khát vọng vươn lên vẫn luôn là điểm tựa để đội tuyển hướng tới mục tiêu lớn hơn: vượt qua vòng loại Asian Cup 2027, bắt đầu bằng trận gặp Lào ngày 19-11 và tái đấu Malaysia trong năm sau.

Ở cấp độ khác, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đang nỗ lực chuẩn bị cho SEA Games 33 với mục tiêu bảo vệ huy chương vàng, trong khi đội U-23 hướng đến trận chung kết.

Tuyển nữ TP.HCM vô địch quốc gia.

Mảng futsal Việt Nam nam và nữ cũng đang có những tín hiệu tích cực sau giai đoạn khó khăn. Ông Trần Anh Tú tiết lộ VFF đang xem xét khả năng bổ sung thêm hạng mục Quả bóng vàng dành riêng cho futsal nữ nếu giải Vô địch Quốc gia được tổ chức ổn định trong thời gian tới. Việc có đến năm đội tuyển quốc gia của Việt Nam cùng góp mặt ở các vòng chung kết châu Á được xem là thành tích hiếm có trong khu vực, khẳng định nền bóng đá Việt đang phát triển toàn diện và có chiều sâu.

Trong nước, V-League 2025-2026 đang diễn ra sôi động và hấp dẫn, chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt giữa các CLB hàng đầu. Những màn trình diễn ấn tượng tại sân chơi quốc nội chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình bầu chọn Quả bóng vàng năm nay, nơi các lá phiếu sẽ được cân nhắc dựa trên phong độ, đóng góp và tinh thần thi đấu của từng cá nhân trong tập thể.

Giải thưởng lớn Quả bóng vàng khơi dậy tinh thần thể thao cao thượng, trung thực và khát vọng chinh phục đỉnh cao.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ gửi phiếu bầu và danh sách đề cử đến các đại biểu từ đầu tháng 11-2025. Hạn chót để gửi lại phiếu bầu là ngày 21-12-2025. Sau khi hoàn tất quá trình kiểm phiếu, Gala trao Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 12 tại TP.HCM.