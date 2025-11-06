Hoàng tử Ismail móc tiền túi cho FAM kháng cáo lên CAS, tuyển Trung Quốc có thầy nội 06/11/2025 13:24

+ Hoàng tử Ismail tiếp tục... cứng rắn:

Những ngày qua Hoàng tử Ismail, ông chủ CLB Johor Darul Tazim, cựu Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) đã gây sốt trong cộng đồng mạng Đông Nam Á.

Hoàng tử Ismail cũng chỉ trích FIFA áp dụng tiêu chuẩn kép trong phán quyết trừng phạt bóng đá Malaysia. Hoàng tử Ismail chỉ ra việc Israel gây cuộc chiến Gaza nhưng FIFA không hề có bất cứ lệnh trừng phạt nào. Trong khi đó FIFA đã chính thức áp đặt lệnh trừng phạt bóng đá Malaysia qua vụ bảy cầu thủ nhập tịch lậu, họ lại bác tất cả các đơn kháng cáo của FAM đến các phòng ban của FIFA.

Hoàng tử Ismail bỏ tiền riêng để FAM kiện FIFA lên CAS. Ảnh:NST

Sáng ngày 6-11, Hoàng tử Ismail cũng tuyên bố với báo chí ông sẽ hỗ trợ bằng việc rút tiền túi để FAM kiện lên Tòa án Thể thao Quốc tế (CAS). Hoàng tử Ismail nhấn mạnh rằng, đấy là tiền riêng của ông để hỗ trợ 100% cho FAM gõ cửa CAS nhằm mang lại....công lý cho bóng đá Malaysia (?).

+ Shao Jaiyi được mời làm HLV trưởng tuyển Trung Quốc:

Cựu tuyển thủ Trung Quốc Shao Jiayi (Thiệu Giai Di), 45 tuổi được mời ngồi vào ghế HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc thay cho chiến lược gia Serbia - Dejan Durdovic.

Shao Jiayi ngồi ghế nóng tuyển Trung Quốc tập trung vào Asian Cup 2027. Ảnh:CFA

LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đã xem xét nhiều hồ sơ thầy ngoại, tuy nhiên cuối cùng họ chốt cựu tuyển thủ Trung Quốc Shao Jaiyi. Lý do CFA chọn thầy nội là do Shao Jiayi am hiểu rất rõ bóng đá Trung Quốc suốt thời gian qua, Shao đã quan sát thấy được vì sao tuyển Trung Quốc tuột dốc và sẽ có cách vực dậy (?). Shao từng 40 lần khoác áo tuyển Trung Quốc và có thời gian đá cho 2 CLB Đức gồm 1860 Munich và Energie Cuttbus.

Shao Jiayi từng làm trợ lý cho HLV Jankovic ở đội tuyển Trung Quốc và làm HLV trưởng CLB Thanh Đảo đá giải nhà nghề Trung Quốc.