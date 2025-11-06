Con trai của Ronaldo lại có danh hiệu quốc tế 06/11/2025 14:42

(PLO)-Con trai của Ronaldo lại có danh hiệu quốc tế khi Bồ Đào Nha đánh bại Anh ở chung kết...

Cúp Liên đoàn dành cho 4 đội U-16 quốc gia vừa kết thúc ở Thổ Nhĩ Kỳ, con trai của Ronaldo lại có danh hiệu vô địch.

Con trai Ronaldo với tên đầy đủ Cristiano Ronaldo Jr, 15 tuổi đã lên ngôi cùng U-16 Bồ Đào Nha sau khi đánh bại U-16 Anh 2-1 ở trận chung kết. Trận này con trai của Ronaldo ra sân từ băng ghế dự bị.

Cristiano Ronaldo Jr ôm mẹ mừng sau trận chung kết Bồ Đào Nha thắng Anh 2-1. Ảnh:Ins

Trước đó, trong trận thắng U-16 Wales, Cristiano Ronaldo Jr góp một bàn. Ở trận Cristiano Ronaldo Jr ghi bàn vào U-16 Wales thì trong cùng một ngày, Ronaldo hoàn thành cú đúp giúp Al Nassr đánh bại Al Fayhe 2-1.

Ở trận chung kết giữa U-16 Anh và U-16 Bồ Đào Nha này có bà nội của Cristiano Ronaldo Jr và mẹ Georgina Rodriguez dự khán.

Như vậy Cristiano Ronaldo Jr tính đến nay đã có hai danh hiệu quốc tế trong màu áo Bồ Đào Nha, danh hiệu giải trước diễn ra ở Croatia.

Báo chí thế giới ca ngợi truyền thống của gia đình Ronaldo và hy vọng Cristiano Ronaldo Jr tiếp tục trở thành một siêu tiền đạo và là nhà thể thao truyền cảm hứng cho giới trẻ toàn thế giới.

Hiện nay ở tuổi 16 và chưa từng khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo Jr vẫn có quyền lựa chọn khoác áo đội tuyển quốc gia nào trong số các đội tuyển quốc gia Mỹ (nơi Jr sinh ra), Bồ Đào Nha (quê cha), Tây Ban Nha (Jr sống hơn 5 năm ở đó), tuyển Cape Verde (quê hương của bà nội Ronaldo Jr) và cả tuyển Anh nếu Ronaldo có vài động thái thêm hồ sơ, thủ tục và chứng minh tài sản. Vì khi Ronaldo ở Anh khoác áo MU thì chưa Cristiano Ronaldo Jr chưa sinh ra. Lần thứ hai quay lại MU, Ronaldo Jr chưa đủ số năm ở đó bắt buộc.

Hãy chờ con trai Ronaldo liệu có thoát ra cái bóng khổng lồ của người bố, vốn luôn là thách thức với những con trai những huyền thoại theo sự nghiệp bóng đá.

Trong số những gia đình nối nghề nghiệp ông bố chỉ có mỗi Paolo Maldini là vượt qua được cái bóng của bố, còn lại con trai Pele, Maradona, Johan Cruyff, Peter Schmeichel, Bebeto...đều quá áp lực và không thể vượt qua.

Tuy nhiên Ronaldo đã biết điều này nên anh không quá ép buộc cậu con trai phải mà để tự giác ý thức. Ronaldo đã từng nói điều này và khuyên con trai nghỉ đúng giờ, ra sân tập phải tuyệt đối nghe theo lời HLV trưởng.