Báo chí Argentina đưa ra bằng chứng về 2 cầu thủ nhập tịch Malaysia 06/11/2025 18:40

Báo chí Argentina đã chỉ ra 2 cầu thủ người Argentina trong số 7 tuyển thủ nhập tịch lậu khoác áo tuyển Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027.

Tờ báo điện tử Capital de Noticias (CDN) đã chỉ ra cụ thể hai cầu thủ Imanol Machuca và Rodrigo Holgado...đã làm sai lệch nơi sinh quán của ông bà mình từ các địa phương của Argentina chuyển sang các địa phương của Malaysia, đây là điều kiện tiên quyết để được nhập tịch dạng cầu thủ di sản của Malaysia.

Facundo Garces phù phép hồ sơ sinh quán của ông bà. Ảnh:Bola.

Báo CDN chỉ ra bà ngoại của Omanol Machuka là bà Agueda Alaniz sinh ra tại Roldan, tỉnh Santa Fe của Argentina vào năm 1954 nhưng lại ghi trong hồ sơ sinh ra ở Malaysia. Bài báo kết luận hồ sơ đã bị phù phép bất hợp pháp để được đáp ứng những điều kiện nhập tịch của FIFA.

Trường hợp của Facundo Garces cũng tương tự. Ông nội của Garces là Carlos Rogerio Fernandez cũng sinh ra tại tỉnh Santa Fe của Argentina nhưng được phù phép bằng hồ sơ sinh ra tại Penang của Malaysia.

Rodrigo Holgado cũng bị báo chí quê nhà bóc tách sự gian dối của hồ sơ. Ảnh:MM.

Điều đáng nói hơn bài báo trên CDN kết luận rằng, FIFA đã cử người sang những nơi này điều tra và bài báo có được những thông tin từ đó. Nơi mà FIFA cử người đến để xác minh chính là cơ quan đăng ký dân sự của tỉnh Santa Fe. Hai hồ sơ trên của ông bà các cầu thủ này không hề dính dáng gì đến Malaysia.

FIFA cũng đã bác mọi kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM), tuy nhiên FAM đang hướng đến việc kiện vụ này sang Tòa án thể thao quốc tế - CAS.

Tại Malaysia, hàng loạt những người có uy tín từ cựu lãnh đạo bóng đá, các cựu danh thủ đều khuyên FAM nên chấp nhận án phạt của FIFA, làm lại, học lại từ lỗi lầm, nhưng FAM cứ cố chấp không chịu nhận sai.

Sáng ngày 6-11, thì báo chí Malaysia đưa tin, Hoàng tử Ismail, cựu Chủ tịch FAM sẽ bỏ tiền túi để cho FAM kiện lên CAS.