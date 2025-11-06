Bóng đá Malaysia bị đe dọa nhận án phạt nặng nề hơn 06/11/2025 06:06

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang đối diện nguy cơ phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc hơn nếu vụ việc liên quan đến 7 tuyển thủ quốc gia bị đưa ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Cựu Tổng thư ký FAM, Datuk Seri Azzuddin Ahmad, cho rằng việc bóng đá Malaysia kháng cáo lên CAS có thể khiến FAM chịu thêm hậu quả nặng nề, không chỉ dừng lại ở mức phạt tiền và án treo giò dành cho cầu thủ. Ông cảnh báo rằng tổ chức này thậm chí có thể bị đình chỉ hoàn toàn nếu CAS kết luận rằng FAM vi phạm quy định của FIFA.

Azzuddin cho biết FIFA đã đưa ra đầy đủ bằng chứng và không có yếu tố chính trị nào can thiệp vào vụ việc. “Luật của FIFA rất rõ ràng. Khi anh vi phạm, anh phải chịu trách nhiệm. Chúng ta không thể biện minh hay đổ lỗi cho ai khác”, ông nói. Theo Azzuddin, việc tiếp tục khiếu kiện chỉ khiến tình hình trở nên rủi ro hơn, bởi nếu FAM bị đình chỉ, toàn bộ hệ thống bóng đá Malaysia sẽ bị tê liệt.

Azzuddin cho rằng FAM nên chấp nhận án phạt hiện tại thay vì cố gắng chống lại quyết định của FIFA. Ông nhấn mạnh: “Nếu bị đình chỉ, các giải đấu quốc nội sẽ dừng lại, từ giải vô địch Malaysia cho đến các giải nghiệp dư. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đối với các CLB và cầu thủ”. Ông cũng lưu ý thêm về việc theo đuổi vụ kiện tại CAS không chỉ tốn thời gian mà còn gây tốn kém lớn về tài chính cho liên đoàn.

Các ngoại binh nhập tịch Malaysia đang chấp hành lệnh treo giò 1 năm của FIFA. Ảnh: CCT.

Trong khi đó, Bộ Thanh niên và Thể thao (KBS) đã kêu gọi FAM chịu trách nhiệm và hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra độc lập do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif đứng đầu. KBS cho biết họ sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Điều tra Đặc biệt Độc lập để đảm bảo tính minh bạch và đưa ra các biện pháp cải cách cần thiết trong FAM.

Bộ trưởng Hannah Yeoh nhấn mạnh rằng, dù yêu cầu minh bạch là điều cần thiết, chính phủ vẫn phải hành động cẩn trọng để không vi phạm quy định của FIFA, vốn nghiêm cấm mọi hình thức can thiệp chính trị vào hoạt động bóng đá.

Bà Hannah cảnh báo rằng nếu FIFA nhận thấy có sự can thiệp của chính phủ, FAM có thể bị đình chỉ tư cách thành viên, điều này sẽ khiến toàn bộ nền bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng. “Một khi bị đình chỉ, không chỉ đội tuyển quốc gia bị ảnh hưởng mà cả các đội trẻ, giải vô địch quốc gia Malaysia (MFL), giải bóng đá nghiệp dư (AFL) và toàn bộ các CLB trong nước cũng phải ngừng thi đấu”, bà nói.

Bộ trưởng Hannah hỗ trợ FAM nhưng không can thiệp vào vụ việc. Ảnh: TNST.

Theo bà Hannah, lệnh cấm như vậy sẽ phá vỡ hệ sinh thái bóng đá Malaysia, ảnh hưởng đến các kế hoạch phát triển dài hạn và gây thiệt hại nặng nề cho hình ảnh quốc gia. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã từng bị FIFA trừng phạt vì can thiệp chính trị.

Indonesia bị đình chỉ một năm vào năm 2015 sau khi Bộ Thể thao nước này đóng băng hoạt động của liên đoàn bóng đá. Zimbabwe cũng bị cấm vào năm 2022 khi một cơ quan do chính phủ thành lập can thiệp vào liên đoàn. Chad từng chịu án tương tự năm 2021, trong khi Benin (2015) và Brunei (2009) đều bị loại khỏi các hoạt động bóng đá quốc tế vì lý do tương tự.

Hannah Yeoh cho biết những ví dụ này cho thấy lập trường kiên định của FIFA trong việc duy trì sự độc lập của các hiệp hội thành viên. Theo Điều lệ 15 (c) của FIFA, mọi liên đoàn bóng đá quốc gia phải hoạt động tự chủ, không bị chi phối bởi bất kỳ thế lực chính trị hoặc cơ quan chính phủ nào. Bà nhấn mạnh rằng KBS mong muốn cân bằng giữa việc tuân thủ quy định quốc tế và đảm bảo tính minh bạch trong nước.

7 ngoại binh nhập tịch Malaysia bị phát hiện giấy tờ giả mạo trong trận thắng đội khách Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027.

“Chúng tôi muốn bảo vệ FAM khỏi nguy cơ bị đình chỉ và đảm bảo người hâm mộ có thể tin tưởng vào sự trong sạch lẫn năng lực điều hành của liên đoàn. Đây là thời điểm FAM cần thể hiện tinh thần trách nhiệm, cải thiện quản trị và tái xây dựng niềm tin nơi công chúng”, bà nói thêm.

Theo các chuyên gia, nếu FAM bị đình chỉ, làng bóng Malaysia sẽ không thể tham dự các giải đấu quốc tế. Các CLB trong nước cũng bị cấm tham dự các giải châu lục như AFC Cup. Điều này sẽ làm suy yếu vị thế của Malaysia trên bản đồ bóng đá khu vực và khiến các nhà tài trợ, cổ động viên và cầu thủ mất niềm tin vào hệ thống thể thao quốc gia.

Cuộc chiến pháp lý giữa FAM và FIFA sẽ còn kéo dài. Ảnh: TNST.

Hiện tại, giới chuyên môn cho rằng FAM nên hợp tác tối đa với cuộc điều tra của Ủy ban độc lập, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của FIFA để tránh nguy cơ bị cấm thi đấu. Dù tình hình còn phức tạp, nhiều ý kiến đồng thuận rằng việc duy trì ổn định cho hệ thống bóng đá trong nước và đảm bảo tính minh bạch trong quá trình cải tổ là hai yếu tố then chốt giúp Malaysia vượt qua khủng hoảng lần này.

Vụ việc bảy cầu thủ bị đình chỉ là hồi chuông cảnh báo về tính chuyên nghiệp và đạo đức ở làng bóng Malaysia. Nó cũng mở ra cơ hội để FAM nhìn lại toàn bộ cơ cấu tổ chức, củng cố tính liêm chính và đặt nền móng cho sự phát triển bền vững hơn trong tương lai.