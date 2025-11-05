Cựu danh thủ Malaysia James Wong: ‘Chấp nhận đi, kiện tụng là đốt tiền’ 05/11/2025 10:25

Đó là những gì cựu danh thủ Malaysia James Wong nói về việc bóng đá Malaysia hiện nay khi đối mặt với đòn trừng phạt của FIFA.

Huyền thoại, cựu danh thủ Malaysia James Wong nói với báo chí: “Tôi hoàn toàn đồng ý với việc FIFA bác mọi kháng cáo của Malaysia. Sai lầm rành rành ra đó, bây giờ FAM gõ cửa các phòng ban FIFA, hay các Tòa án thể thao đều vô nghĩa. Nó chẳng khác nào LĐBĐ Malaysia (FAM) ném tiền vào lửa, tiền đó của ai?!”.

Cựu danh thủ Malaysia Safee Sali cũng kêu gọi nên chấp nhận án phạt từ FIFA. Ảnh: MM.

FIFA bác mọi kháng cáo của FAM, điều này có nghĩa các ban của FIFA đã không có quyền tiếp nhận bất cứ đơn kháng cáo nào của FAM, bây giờ FAM chỉ có thể gửi đơn kiện đến Tòa án thể thao quốc tế (CAS), nhưng cựu danh thủ Malaysia James Wong nhận định, chuyện FAM gửi hồ sơ kiện lên CAS là vô nghĩa, tốn tiền của, chẳng khác nào ném tiền vào lửa, mà tiền đó là từ đâu ra?

Cựu danh thủ Malaysia cũng thấy rằng, FAM sẽ chẳng xoay chuyển được tình thế khi sai lầm rành rành ra đó lại còn kiện với tụng. CAS sẽ không thể giúp FAM xoay chuyển được tình hình, nhưng tiền mất sẽ rất nhiều, đã vậy án phạt từ FIFA sẽ còn tăng cao với bóng đá Malaysia.

Cựu danh thủ Malaysia cũng khuyên FAM nên coi đây là cơ hội để tái thiết, xây dựng lại bóng đá Malaysia thay vì kiện. James Wong nói tiếp: “Nếu tất cả chúng ta yêu bóng đá, yêu nét đẹp của bóng đá thì hãy chấp nhận và tái thiết lại bóng đá Malaysia, học hỏi từ chính lỗi lầm của mình".

Trong khi đó, cựu danh thủ khác của Malaysia là Safee Sali cũng có ý kiến tương tự, nên coi những sai lầm đó là những lỗi lầm nghiêm trọng để rút ra những bài học nghiêm túc. Hãy chấp nhận điều đó là làm lại để tiến lên thay vì loay hoay bảo vệ cho lỗi lầm. Bóng đá Malaysia hãy tập trung vào việc tái thiết.

Cựu danh thủ Malaysia, nhà vô địch AFF Cup 2010 Safee Sali cũng kêu gọi mọi người hãy chia sẻ cho sự khó khăn của bóng đá Malaysia và cùng nhau nhìn về phía trước hơn là sự quay lưng, lúc đó bóng đá Malaysia sẽ tàn lụi thực sự.