Cần 6 tuần để đưa người làm sai lệch hồ sơ nhập tịch cầu thủ Malaysia ra ánh sáng 04/11/2025 13:40

(PLO)- Ủy ban điều tra độc lập có sáu tuần để lôi những người làm sai lệch hồ sơ nhập tịch của bóng đá Malaysia ra ánh sáng - Chủ tịch R. Sharif hứa.

Người đứng đầu Ủy ban điều tra độc lập, cựu Chánh án Tòa án Tối cao Malaysia, cựu Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Malaysia, Chủ tịch R. Sharif quyết lần tìm manh mối sự thật về 7 tuyển thủ nhập tịch Malaysia sai lệch hồ sơ, vụ tai tiếng lớn khiến bóng đá Malaysia mất uy tín trên trường quốc tế không chỉ riêng bóng đá.

Việc ông Sharif trở thành người đứng đầu Ủy ban điều tra độc lập của Malaysia là đúng người, đúng chuyên môn. Chủ tịch Sharif tuyên bố với báo chí: “Chúng tôi cần sáu tuần để lần tìm manh mối vụ sai lệch hồ sơ bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia".

Chủ tịch R. Sharif của Ủy ban điều tra độc lập sẽ lôi ra ánh sáng những ai làm sai lệch hồ sơ nhập tịch. Ảnh:NST

Chủ tịch Sharif cũng quả quyết, ông không cho bất kỳ ai, bên nào làm ảnh hưởng đến công cuộc điều tra của Ủy ban điều tra độc lập.

Ngoài ông Sharif, Ủy ban điều tra độc lập còn có những nhân vật được cho là đầy uy tín của “cán cân công lý Malaysia”. Ông Sharif cũng nêu tên cụ thể những người trong Ủy ban điều tra độc lập gồm Cựu chánh án Tòa kháng án Kamaluddin Md Said, cựu Tổng giám đốc Tòa phúc thẩm Yusof Ismail, luật sư Thavalingam. Ngoài ra Chủ tịch Sharif cũng đề nghị một số nhân vật giỏi khác vào Ủy ban. Bên cạnh đó một công ty luật cũng đóng vai trò quan sát hoạt động của Ủy ban điều tra độc lập này.

Chủ tịch Sharif còn cho báo chí biết thêm tất cả bốn thành viên chủ chốt của Ủy ban điều tra độc lập làm việc vì cái chung, không nhận bất kỳ khoản tài chính thù lao nào trong suốt quá trình công việc.

Chủ tịch R. Sharif rõ ràng là rất tự tin trong vai trò người đứng đầu Ủy ban điều tra độc lập. Thực ra chuyện này không phải là quá khó khăn với những cựu quan chức cấp cao ngành hành pháp và tư pháp Malaysia. Ủy ban này không chịu tác động bởi bất kỳ bên nào, cá nhân nào.

Về mặt quản lý hay danh dự của một quốc gia, Malaysia nên và phải làm rõ vụ này để lấy lại danh dự và chứng minh “nói không” với gian lận.