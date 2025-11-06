Gay cấn cuộc chiến pháp lý của bóng đá Malaysia 06/11/2025 06:39

(PLO)- Ủy ban Liêm chính của Cơ quan thực thi pháp luật Malaysia (EAIC) đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra vấn đề liên quan đến 7 cầu thủ bóng đá Malaysia nhập tịch, trong khi Bộ Thanh niên và Thể thao (KBS) đã kêu gọi các bên phải chịu trách nhiệm.

Động thái của EAIC được đưa ra trong bối cảnh Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS) yêu cầu Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chịu trách nhiệm đầy đủ và cam kết hỗ trợ cuộc điều tra độc lập, nhằm làm rõ các cáo buộc về việc vi phạm quy trình nhập tịch và giả mạo giấy tờ tùy thân.

Làm rõ nghi vấn về sai phạm nhập tịch

Lực lượng đặc nhiệm được EAIC thành lập nhằm điều tra cụ thể các cáo buộc về việc thiếu sự xác minh đối với các giấy tờ của các cầu thủ nhập tịch, cũng như việc không tuân thủ các quy trình tiêu chuẩn trong việc cấp quốc tịch cho những cầu thủ này.

Trong một tuyên bố, EAIC cho biết họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về vấn đề tính liêm chính trong quản trị, sự tuân thủ quy trình và việc xác minh tài liệu của các cầu thủ nhập tịch này. Mục tiêu của cuộc điều tra là làm rõ những nghi vấn liên quan đến quy trình nhập tịch và những sai phạm có thể đã xảy ra trong việc cấp quốc tịch cho các cầu thủ này.

FIFA vừa phủ nhận kháng cáo lần đầu tiên của FAM. Ảnh: TNST.

EAIC kêu gọi sự hợp tác đầy đủ của tất cả các cơ quan chức năng và các bên liên quan trong suốt quá trình điều tra. Họ nhấn mạnh rằng đây không chỉ là một vấn đề pháp lý mà còn có ảnh hưởng sâu rộng đến uy tín và sự toàn vẹn của bóng đá Malaysia, đặc biệt là trong các giải đấu quốc tế. Cơ quan này cũng hy vọng cuộc điều tra sẽ giúp củng cố hệ thống quản trị ở làng bóng Malaysia, tạo niềm tin cho công chúng vào tính chính trực của các cơ quan chức năng.

Vụ việc này bắt nguồn từ quyết định của FIFA, khi Ủy ban Phúc thẩm của cơ quan này đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và các 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia liên quan, bao gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Theo đó, FIFA đã duy trì quyết định xử phạt FAM và các cầu thủ vì hành vi làm giả tài liệu liên quan đến quy trình nhập tịch, theo Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC).

Với quyết định này, FAM phải chịu mức phạt lên đến 350.000 Franc Thụy Sĩ. Mỗi cầu thủ cũng bị phạt 2.000 Franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng. Đây là một trong những hình phạt nghiêm khắc mà FIFA áp dụng nhằm duy trì tính công bằng và minh bạch trong việc quản lý bóng đá quốc tế.

Làng bóng Malaysia sẽ theo đuổi cuộc chiến pháp lý lâu dài trong thế bất lợi. Ảnh: CCT.

Bóng đá Malaysia lấy lại niềm tin

Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS) đã lên tiếng yêu cầu FAM phải chịu trách nhiệm và cam kết hỗ trợ cuộc điều tra độc lập, do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif đứng đầu. Thông qua Văn phòng Ủy viên Thể thao (SCO), KBS cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Điều tra đặc biệt và độc lập để làm rõ những vấn đề liên quan đến việc quản lý bóng đá tại Malaysia.

Bộ trưởng KBS Hannah Yeoh khẳng định, dù trách nhiệm giải trình là rất quan trọng, nhưng chính phủ phải thận trọng để tránh vi phạm các điều lệ của FIFA, đặc biệt là Điều lệ 15 (c), quy định nghiêm cấm sự can thiệp chính trị vào các hoạt động bóng đá.

Bà Yeoh cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp nào từ chính phủ vào công việc của FAM có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm việc FIFA đình chỉ hoạt động của FAM. Lệnh đình chỉ này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến không chỉ đội tuyển quốc gia mà còn đến các đội trẻ, giải bóng đá Malaysia (MFL), giải bóng đá nghiệp dư (AFL) và các CLB trong nước. Bà cũng chỉ ra rằng Indonesia đã từng bị đình chỉ vào năm 2015 khi Bộ Thể thao nước này can thiệp vào hoạt động của Liên đoàn bóng đá, tương tự như trường hợp của Zimbabwe vào năm 2022 và Chad vào năm 2021.

Bộ trưởng KBS Hannah Yeoh cam kết hỗ trợ Ủy ban điều tra độc lập về những nghi vấn nhập tịch cầu thủ không hợp lệ. Ảnh: TNST.

Bà Hannah Yeoh nhấn mạnh rằng FIFA luôn kiên quyết thực thi Điều lệ 15 (c), yêu cầu các Liên hội bóng đá quốc gia phải hoạt động mà không bị ảnh hưởng bởi chính trị hay sự can thiệp của chính phủ. Mặc dù vậy, bà cũng cho biết KBS sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng mọi hành động được thực hiện với sự minh bạch và trách nhiệm giải trình phù hợp với quy định của FIFA.

Chính phủ Malaysia, qua các cơ quan như KBS, mong muốn tìm ra một giải pháp cân bằng giữa việc tuân thủ các quy định của FIFA và việc thực hiện các biện pháp cải cách trong FAM. Mục tiêu là cải thiện hệ thống quản trị của bóng đá Malaysia, khôi phục lòng tin của công chúng vào tính chính trực và uy tín của bóng đá quốc gia, đồng thời bảo vệ sự phát triển lâu dài của môn thể thao này tại Malaysia.