Hậu quả khắc nghiệt cho bóng đá Malaysia 06/11/2025 15:53

(PLO)- Cựu tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Seri Azzuddin Ahmad, đã lên tiếng cảnh báo rằng việc đưa vụ việc liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) có thể khiến FAM phải đối mặt với hậu quả khắc nghiệt hơn.

Ông Datuk Seri Azzuddin Ahmad cho rằng, dù FAM đang tìm cách chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng việc kháng cáo lên CAS là một con đường đầy rủi ro, tốn kém và có thể dẫn đến những hệ lụy sâu rộng cho bóng đá Malaysia.

Cuộc chiến không cân sức giữa FAM và FIFA

Theo ông Azzuddin, trong giai đoạn hiện tại, FAM mới chỉ phải chịu án phạt tiền, còn bảy cầu thủ bị đình chỉ thi đấu trong 12 tháng. Tuy nhiên, nếu tiếp tục kháng cáo, khả năng FAM bị đình chỉ toàn bộ hoạt động là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Ông nhấn mạnh rằng việc khiếu nại lên CAS chẳng khác nào “đi ngược lại xu thế”, đặc biệt khi FIFA đã công bố các bằng chứng rõ ràng chứng minh hành vi gian lận trong quá trình nhập tịch của các cầu thủ.

“FIFA không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng chính trị nào. Quy định của họ rất minh bạch: nếu bạn vi phạm, bạn sẽ phải chịu hậu quả”, ông nói. Cựu Tổng thư ký cho rằng FAM nên thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật bằng cách chấp nhận quyết định của FIFA thay vì tiếp tục tranh cãi.

Cựu Tổng Thư ký FAM Datuk Seri Azzuddin Ahmad nói rõ những hậu quả khôn lường khi đưa vụ việc ra tòa án. Ảnh: TNST.

“Về mặt cá nhân, tôi nghĩ chúng ta nên chấp nhận hình phạt. Đưa vụ việc ra CAS không chỉ tốn tiền mà còn có thể khiến án phạt trở nên nặng hơn. Hiện tại, bóng đá Malaysia vẫn đang vận hành ổn định, các giải đấu vẫn diễn ra, các đội vẫn hoạt động bình thường. Nhưng nếu FAM bị đình chỉ, toàn bộ hệ thống thi đấu trong nước sẽ phải dừng lại, kéo theo những hậu quả nghiêm trọng”, ông Azzuddin nhấn mạnh.

Cựu Tổng thư ký FAM cũng lo ngại rằng nếu vụ việc được đưa ra CAS, quá trình xét xử sẽ kéo dài và phức tạp hơn, đồng thời mở ra khả năng các cơ quan khác của Malaysia, như Cục Đăng ký Quốc gia (JPN) hoặc Cục Di trú, bị lôi kéo vào quá trình điều tra. “Khi FIFA đã có đầy đủ bằng chứng, chúng ta không còn gì để tranh cãi nữa. Việc cố gắng chứng minh ngược lại có thể khiến quy trình hành chính của chúng ta bị soi xét kỹ lưỡng, gây ảnh hưởng đến uy tín quốc gia”, ông nói.

Ông Azzuddin kết luận, điều cần làm lúc này là thừa nhận sai sót và thể hiện tinh thần trách nhiệm: “Nếu chúng ta thẳng thắn nhận lỗi, dư luận sẽ tôn trọng chúng ta hơn. Không thể mãi ngoảnh lại quá khứ, vì điều gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi”.

FIFA treo giò 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia một năm kèm phạt tiền. Ảnh: TNST.

FAM quyết theo đuổi vụ kiện

Trong khi đó, phía FAM vẫn thể hiện quyết tâm theo đuổi vụ việc đến cùng. Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, xác nhận rằng hiệp hội đang chuẩn bị đưa vụ việc ra CAS, nhưng vẫn chờ đội ngũ pháp lý đưa ra tư vấn cuối cùng. Ông cho biết FAM đã yêu cầu FIFA cung cấp bản căn cứ phán quyết bằng văn bản để các luật sư do Serge Vittoz dẫn đầu xem xét.

“Chúng tôi đang chờ tài liệu chính thức từ FIFA. Việc đưa vụ việc ra CAS vẫn là một lựa chọn mà FAM cân nhắc. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ hành động dựa trên tư vấn pháp lý. Các luật sư sẽ biết điều gì là tốt nhất cho bóng đá Malaysia”, ông Yusoff nói.

Trước những phản ứng trái chiều trong dư luận, Yusoff thừa nhận có hai luồng ý kiến rõ rệt: một bên khuyên FAM chấp nhận án phạt để tránh rủi ro, trong khi bên kia lại mong hiệp hội chiến đấu đến cùng nhằm bảo vệ danh dự của bóng đá Malaysia. “Chúng tôi hiểu rõ áp lực từ công chúng, nhưng FAM có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ cũng như danh tiếng của nền bóng đá nước nhà. Vì vậy, chúng tôi sẽ tận dụng mọi biện pháp pháp lý để chứng minh sự vô tội”, ông bày tỏ.

Quyền Chủ tịch FAM Yusoff hy vọng sẽ lật ngược ván cờ thế. Ảnh: TNST.

Trước đó, FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM, giữ nguyên toàn bộ án phạt: FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, còn mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng. Bảy cầu thủ bị nêu tên gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, tất cả đều bị cho là gian dối trong quá trình nhập tịch để đủ điều kiện thi đấu cho Malaysia.

Song song với đó, Ủy ban Liêm chính của Cơ quan Thực thi Pháp luật (EAIC) cũng đã lập Lực lượng đặc nhiệm để điều tra các sai phạm trong khâu xác minh giấy tờ tùy thân và tuân thủ quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) trong việc nhập tịch của bảy cầu thủ nói trên. Cuộc điều tra này được xem là bước đi nhằm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc phê duyệt hồ sơ, giữa lúc dư luận đặt nhiều câu hỏi về tính minh bạch của quy trình.

Nhìn lại mọi việc, ông Azzuddin cho rằng cách tiếp cận của FIFA là hoàn toàn phù hợp với luật lệ quốc tế. Ông kêu gọi FAM nên xem đây là bài học đắt giá để củng cố hệ thống quản trị và kiểm soát nội bộ. “Chúng ta cần thừa nhận rằng sai sót đã xảy ra ở nhiều khâu, từ khâu quản lý hồ sơ đến quá trình giám sát cầu thủ,... Thay vì tìm cách phản kháng, hãy xem đây là cơ hội để tái cấu trúc tổ chức và khôi phục niềm tin của công chúng”, ông nói thêm.

Làng bóng Malaysia đang lâm vào cảnh bất an sau lệnh trừng phạt của FIFA. Ảnh: CCT.

Dưới góc nhìn của cựu Tổng Thư ký FAM, việc bóng đá tiếp tục đeo đuổi vụ kiện không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của liên đoàn mà còn có thể tác động tiêu cực đến các hoạt động thể thao trong nước. “Nếu án phạt bị nâng lên, Malaysia có thể bị cấm thi đấu ở cấp độ quốc tế, điều đó giáng mạnh vào tinh thần người hâm mộ và sự phát triển của bóng đá quốc gia”, ông cảnh báo.

Cuối cùng, Azzuddin gửi lời khuyên chân thành đến các lãnh đạo hiện tại của FAM: “Đôi khi, lòng dũng cảm không nằm ở việc tiếp tục chiến đấu mà ở chỗ biết dừng lại đúng lúc. Hãy chấp nhận hậu quả, rút kinh nghiệm và tiếp tục xây dựng lại từ đầu. Đó mới là con đường bền vững cho bóng đá Malaysia”.

Vụ việc này đang được dư luận trong nước và quốc tế đặc biệt quan tâm, bởi nó không chỉ phản ánh vấn đề kỷ cương trong thể thao mà còn liên quan đến uy tín quốc gia. Khi FAM đang ở ngã rẽ giữa việc bảo vệ danh dự và đối mặt với thực tế, mọi quyết định sắp tới của họ sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến tương lai của bóng đá Malaysia, một tương lai đang cần sự trung thực, minh bạch và trách nhiệm hơn bao giờ hết.