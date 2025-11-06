CLB Shakhtior Donetsk bắt đầu gia nhập bóng đá Nga 06/11/2025 14:47

(PLO)- CLB Shakhtior Donetsk ra đời dự ở giải Nga, không liên quan Shakhtar Donetsk của Ukraine.

CLB Shakhtior Donetsk bước đầu sẽ chơi giải khu vực Taganroge, phía nam nước Nga bên vịnh Taganroge, thành phố cảng này có sông Đông và dân số 300 ngàn người thuộc quận Rostov.

Ở đây phải phân định rạch ròi, Shakhtior Donetsk khác với Shakhtar Donetsk. Hai CLB không liên quan gì với nhau. CLB Shakhtior Donetsk này thành lập năm nay, 2025.

CLB Shakhtior Donetsk có cả người Nga và người Ukraine không quan tâm chính trị, họ đều là anh em. Ảnh:S.E

Điều đáng nói hơn trong tiếng Nga và tiếng Ukraine từ "thợ mỏ” được phiên gần giống nhau Shakhtior (tiếng Nga) và Shakhtar (tiếng Ukraine)

CLB Shakhtar Donetsk là một CLB từng hùng mạnh của bóng đá Ukraine chỉ sau Dinamo Kiev. CLB Shakhtar Donetsk nằm phía đông Ukraine ở Donbass, vùng giàu có về tài nguyên khoáng sản nhất Ukraine.

Trước mắt CLB Shakhtior Donetsk tham dự giải vùng Taganroge của Nga. Ảnh:S.E

Cái tên Shakhtar Donetsk có nghĩa là “Thợ mỏ Donetsk”. Nay CLB có ngữ nghĩa tương tự nhưng thay vì Shakhtar thì nó thành Shakhtior tham dự giải bóng đá vô địch vùng Taganroge thuộc Nga.

Hiện nay Shakhtior Donetsk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, tức vùng Donbass. Bản hợp đồng CLB Shakhtar Donetsk đá ở giải Taganroge có thời hạn 5 năm. Sân vận động mà Khakhtior Donetsk chọn là sân nhà có tên Forte Arena.

Đây là một sự kiện thể thao quan trọng đối với các bên liên quan như chính CLB Shakhtior Donetsky, với thành phố Taganroge.

Đây là một bước ngoặt quan trọng của CLB Shakhtior Donetsk, cho bóng đá của Cộng hòa Nhân dân Donetsk sau những biến cố trong thời gian qua, niềm tự hào về ngành khai khoáng của Donbass. Quan trọng hơn nữa CLB Shakhtior Donetsk có một lượng fan rất lớn.

Thời hoàng kim, bóng đá Ukraine thường có hai đại diện dự UEFA Champions League là Dinamo Kiev và Shakhtar Donetsk. Tuy nhiên CLB vùng Donbass giàu có này biến mất trên bản đồ bóng đá châu Âu rất lâu rồi vì những bất ổn ở vùng này và CLB Shakhtar Donetsk cũng không còn hoạt động nhiều năm qua.

Nay Shakhtior Donetsk với phiên bản Nga đã lên tiếng trở lại bằng việc tham gia giải vô địch vùng Taganroge.

Đây là bước ngoặt lịch sử, giữa lúc Shakhtar Donetsk của Ukraine đã tan biến không biết khi nào mới trở lại thì Shakhtior Donetsk ra đời, cả hai chẳng hề liên quan gì với nhau cả.