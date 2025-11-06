Bùi Vĩ Hào cùng đồng đội U-22 Việt Nam săn vàng SEA Games 33 06/11/2025 19:20

Đội tuyển U-22 Việt Nam hội quân để chạy đà tại giải bóng đá quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025, đồng thời cho mục tiêu chinh phục huy chương vàng SEA Games 33, dự kiến tổ chức tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

Đợt tập trung lần này được xem là quy mô và chất lượng nhất kể từ đầu năm, quy tụ lực lượng tinh nhuệ được chọn lọc kỹ lưỡng qua các giải đấu quốc tế và những đợt tập huấn trước đó. Nhiều cái tên quen thuộc với người hâm mộ tiếp tục góp mặt, tiêu biểu như Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, cùng nhóm cầu thủ từng góp công lớn giúp U-23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2025 và giành vé tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2026 như Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ hay Phạm Lý Đức.

Sự hiện diện của những gương mặt này giúp U-22 quốc gia duy trì tính ổn định và bản lĩnh thi đấu trước thềm những thử thách quan trọng. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của danh sách là sự trở lại của tiền đạo Bùi Vĩ Hào sau quãng thời gian dài vắng mặt vì chấn thương.

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào làm dày hơn hàng công cho đội tuyển trẻ Việt Nam. Ảnh: CCT.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Becamex TP.HCM từng là nhân tố quen thuộc trong màu áo đội tuyển quốc gia và được đánh giá cao ở khả năng di chuyển thông minh cùng tinh thần thi đấu máu lửa. Việc anh bình phục và trở lại đúng thời điểm giúp hàng công của đội tuyển U-22 Việt Nam được củng cố đáng kể, mở ra nhiều phương án tấn công đa dạng hơn. HLV Kim Sang-sik kỳ vọng sự góp mặt của Vĩ Hào sẽ tạo nên làn gió mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu cạnh tranh ngôi vương tại SEA Games 33.

Theo kế hoạch, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân vào ngày 9-11 dưới sự dẫn dắt của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh. Sau vài ngày tập luyện trong nước, toàn đội sẽ di chuyển sang Trung Quốc để tham dự CFA Team China Panda Cup 2025, diễn ra từ ngày 12-11 đến ngày 18-11 tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên).

Giải đấu quốc tế này quy tụ bốn đội bóng mạnh trong khu vực châu Á gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan và Việt Nam, hứa hẹn mang đến những màn cọ xát chất lượng. Việc VFF tạo điều kiện cho tuyển U-22 Việt Nam góp mặt ở đấu trường lớn này là thời cơ quý giá để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, rèn bản lĩnh thi đấu trước khi bước vào sân chơi lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Các gương mặt trẻ vô địch giải U-23 Đông Nam Á hồi tháng 7. Ảnh: CCT.

Sau khi kết thúc Panda Cup, đội sẽ bước vào đợt tập huấn tổng duyệt cho SEA Games, bắt đầu từ ngày 23-11 tại Vũng Tàu. Đây là giai đoạn hoàn thiện chiến thuật và đánh giá phong độ trước khi toàn đội lên đường sang Thái Lan vào ngày 2-12.

Tại SEA Games 33, đội tuyển U-22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng U-22 Malaysia và U-22 Lào. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ ra quân gặp U-22 Lào lúc 18 giờ 30 ngày 4-12, trước khi chạm trán U-22 Malaysia lúc 18 giờ 30 ngày 11-12. Các trận đấu vòng bảng sẽ diễn ra trên sân Tinsulanon (Songkhla). Ba đội đầu bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết (ngày 15-12), trong khi trận tranh huy chương đồng và chung kết sẽ diễn ra ngày 18-12 tại sân vận động Rajamangala (Bangkok).

Với dàn cầu thủ trẻ tài năng, giàu khát khao và đang ở độ chín phong độ, đội tuyển U-22 quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện đặt quyết tâm lấy lại vị thế số một khu vực từ nhà đương kim vô địch Indonesia, và mang huy chương vàng SEA Games về nhà.