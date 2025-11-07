Bóng đá Anh thống trị Champions League và bất ngờ nhà vô địch 07/11/2025 17:38

(PLO)- Một siêu máy tính của Opta Analyst đưa ra dự đoán gây chú ý với các đội bóng đến từ Premier League sẽ tiếp tục thống trị đấu trường Champions League mùa giải 2025-2026, thậm chí có thể biến giải đấu danh giá nhất châu Âu thành “sân chơi riêng” của bóng đá Anh.

Theo phân tích dữ liệu của hệ thống Opta, sức mạnh vượt trội của các đại diện đến từ nước Anh sẽ được thể hiện rõ rệt ngay từ vòng bảng Champions League. Thành tích ấn tượng của các đội bóng Anh trong những năm gần đây, đặc biệt là việc Tottenham vô địch Europa League mùa trước, qua đó giúp Premier League giành thêm một suất tham dự Champions League, đã tạo nên cột mốc lịch sử khi giải đấu số một nước Anh góp mặt tới 6 đại diện ở mùa này.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Champions League có tới 6 CLB của cùng một quốc gia góp mặt ở vòng bảng. Và theo mô hình dự đoán của Opta, cả 6 đội bóng Anh đều sẽ vượt qua vòng bảng để tiến vào vòng 16 đội, một viễn cảnh cho thấy mức độ thống trị của Premier League trên bản đồ bóng đá châu Âu.

Cụ thể, Arsenal được dự đoán sẽ đứng đầu trong danh sách các đội vượt qua vòng bảng, trong khi Manchester City xếp thứ ba, Liverpool thứ tư và Newcastle United ở vị trí thứ tám. Hai đội còn lại, Chelsea và Tottenham, dù không quá nổi bật nhưng vẫn được cho là sẽ giành quyền đi tiếp thông qua loạt trận play off.

Liverpool có nhiều khả năng đi sâu ở giải đấu lớn châu Âu. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, hành trình chinh phục cúp bạc danh giá này không phải tất cả đều suôn sẻ. Theo dự báo của Opta, chỉ 3 trong số 6 đại diện của Anh được kỳ vọng sẽ lọt vào tứ kết, gồm Arsenal, Liverpool và Manchester City. Đây cũng chính là ba đội bóng được đánh giá có tiềm lực mạnh nhất hiện tại của Premier League, với phong độ ổn định, chiều sâu đội hình và khả năng chơi pressing hiện đại, những yếu tố phù hợp với đấu trường châu Âu.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ, siêu máy tính dự đoán 4 đội lọt vào bán kết Champions League mùa này là Arsenal, Liverpool, Man City và Bayern Munich. Cuộc chiến giữa bóng đá Anh và Đức được dự báo sẽ cực kỳ hấp dẫn, khi hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu sẽ cạnh tranh trực tiếp cho chiếc vé vào trận chung kết. Trong đó, Arsenal và Bayern Munich được đánh giá là hai ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch, với khả năng gặp nhau trong trận chung kết diễn ra vào ngày 30-5-2026 tại Puskas Arena, Budapest.

Theo tỷ lệ dự đoán vô địch của Opta, Arsenal đang là đội có xác suất đăng quang cao nhất, chiếm 23,8%. Đội bóng của HLV Mikel Arteta được kỳ vọng sẽ viết nên lịch sử mới cho “Pháo thủ” khi giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB.

Arsenal có xác suất vô địch cao nhất. Ảnh: EPA.

Kể từ sau thất bại cay đắng 1-2 trước đối thủ lớn Barcelona trong trận chung kết năm 2006, Arsenal vẫn luôn mòn mỏi chờ ngày được nâng chiếc cúp tai voi. Giờ đây, với dàn cầu thủ trẻ trung nhưng đầy bản lĩnh như Bukayo Saka, Martin Odegaard và Declan Rice,… cùng lối chơi kiểm soát bóng khoa học, họ đang có cơ hội hiện thực hóa giấc mơ dang dở ấy.

Bayern Munich với tỷ lệ 15,4% được dự báo là đối trọng lớn nhất của Arsenal trong cuộc đua vô địch. Đội bóng xứ Bavaria đang trong quá trình tái thiết với dàn sao trẻ kết hợp kinh nghiệm, hứa hẹn là thách thức lớn cho mọi đối thủ. Xếp sau đó là Manchester City (12,7%), khi đội bóng của Pep Guardiola vẫn duy trì vị thế ứng viên nặng ký dù không còn giữ ngôi vương châu Âu. Liverpool đứng ngay sau với 11,1%, trong khi PSG, Real Madrid và Barcelona vẫn nằm trong nhóm có thể tạo đột biến.

Các đại diện khác của Premier League như Chelsea (3,8%), Newcastle (3%) và Tottenham (1,4%) vẫn được kỳ vọng gây bất ngờ, dù khả năng cạnh tranh chức vô địch còn hạn chế. Dẫu vậy, việc cả 6 đội bóng Anh đều nằm trong top 15 đội có xác suất vô địch cao nhất đủ cho thấy sức mạnh tổng thể và chiều sâu đáng sợ của bóng đá xứ sở sương mù.

Bayern Munich là đối trọng đáng gờm của bóng đá Anh.Ảnh: EPA.

Nếu những dự đoán của siêu máy tính trở thành sự thật, mùa giải Champions League 2025-2026 có thể chứng kiến một cuộc “nội chiến nước Anh” ngay tại châu Âu, khi Premier League khẳng định vị thế là giải đấu mạnh nhất thế giới, vừa về chất lượng chuyên môn, tài chính lẫn chiều sâu đội hình.

Và biết đâu, sau gần hai thập kỷ chờ đợi, Arsenal sẽ được chạm tay vào chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử, điều mà người hâm mộ ở Emirates vẫn luôn mơ ước.