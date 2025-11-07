Ronaldo nói về World Cup và… mỉa mai Messi 07/11/2025 15:08

(PLO)- Siêu sao Cristiano Ronaldo lại một lần nữa thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ khi thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân về tham vọng chinh phục chiếc cúp vàng World Cup và vị thế của mình trong cuộc tranh luận về danh hiệu GOAT (Vĩ đại nhất mọi thời đại).

Dù chiếc cúp vô địch thế giới vẫn là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ cùng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, siêu sao Ronaldo khẳng định việc có giành được nó hay không sẽ không làm lung lay vị thế của anh như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử túc cầu giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn sâu rộng và đặc biệt với nhà báo Piers Morgan, chân sút của Al Nassr đã tiết lộ rằng việc đăng quang tại World Cup không còn là mục tiêu cao nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của anh. "Nếu bạn hỏi tôi, “Cristiano, vô địch World Cup có phải là giấc mơ không?”. Câu trả lời là không, không phải. Chiến thắng World Cup sẽ không làm thay đổi tên tuổi của tôi đã được khắc ghi trong lịch sử bóng đá. Tôi nói thật đấy", Ronaldo chia sẻ một cách dứt khoát.

Theo quan điểm của Ronaldo, việc nâng cao chiếc cúp danh giá này sẽ không phải là yếu tố then chốt để định đoạt ai mới là vận động viên vĩ đại nhất trong lịch sử thể thao, bất chấp tầm quan trọng không thể phủ nhận của World Cup.

Ngôi sao của Bồ Đào Nha vẫn chưa thắng World Cup nào trong sự nghiệp. Ảnh: EPA.

Thành tích của Ronaldo luôn được đặt lên bàn cân so sánh với đối thủ truyền kiếp của anh, Lionel Messi. Siêu sao người Argentina cũng đã gặt hái vô số danh hiệu cao quý, nhưng điều khiến anh vượt trội chính là việc đã dẫn dắt đội tuyển Argentina đến ngôi vô địch World Cup 2022.

Tuy nhiên, trong suy nghĩ của CR7, việc có được chiếc cúp World Cup không hề tác động đến việc xác định vị trí của anh trong lịch sử thể thao toàn cầu. Ronaldo đặt câu hỏi mang tính thách thức: "Định nghĩa gì cơ? Xác định xem tôi có phải là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử hay không chỉ bằng chiến thắng ở một giải đấu kéo dài sáu hoặc bảy trận. Anh thấy điều đó có công bằng không?".

Huyền thoại của Manchester United và Real Madrid thậm chí còn có những lời lẽ mỉa mai dành cho đối thủ Lionel Messi, người vừa cùng Argentina giành chức vô địch World Cup 2022. Theo Ronaldo, thành công gần đây của đội bóng Nam Mỹ không phải là điều gì quá phi thường. Anh lý giải rằng Argentina vốn đã có nhiều lần vô địch World Cup trước đó, và tình hình sẽ hoàn toàn khác biệt nếu Bồ Đào Nha mới là đội lên ngôi vô địch thế giới.

Messi vô địch thế giới bị cho là... bình thường thôi. Ảnh: EPA.

Ronaldo phân tích: “Argentina đã vô địch bao nhiêu kỳ World Cup trước khi có Messi? Tôi không rõ, có lẽ là hai lần, tôi nghĩ vậy. Đúng vậy, nhưng điều đó là bình thường thôi. Những quốc gia này, họ đã quá quen với việc giành chiến thắng ở các giải đấu lớn”.

Anh đưa ra so sánh cụ thể: "Brazil, nếu họ vô địch World Cup, điều đó sẽ không làm cả thế giới ngạc nhiên. Nhưng nếu Bồ Đào Nha vô địch World Cup, một điều hoàn toàn có thể xảy ra, họ sẽ khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng. Đúng vậy, nhưng tôi không nghĩ vậy", Ronaldo nói, với hàm ý rằng thành công của một đội tuyển vốn có truyền thống không thể sánh bằng thành tựu của một đội bóng ít được kỳ vọng hơn.

Đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha không hề phủ nhận khát khao giành chiến thắng tại World Cup. Mặc dù vậy, anh vẫn giữ vững lập trường rằng việc sở hữu chiếc cúp này sẽ không làm thay đổi danh tiếng đã được khẳng định của anh, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại: "Tất nhiên là bạn muốn chiến thắng. Khi bạn thi đấu, bạn khao khát chiến thắng. Nhưng thành thật mà nói, điều đó sẽ không làm thay đổi cách tôi nhìn nhận mọi thứ hay cảm xúc của tôi về bóng đá”.

Chân sút từng 5 lần giành Quả bóng vàng mới có 1 lần vô địch Euro. Ảnh: EPA.

Trong suốt thập kỷ qua, thương hiệu GOAT đã gắn liền với sự nghiệp của cả Ronaldo và Messi. Khi được hỏi liệu bản thân có tự coi mình là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử hay không, Ronaldo trả lời đầy tự tin: "Tất nhiên rồi. Hoặc ít nhất là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong mắt rất nhiều người".

Anh kết luận bằng một thái độ thờ ơ với cuộc tranh luận kéo dài này: "Tôi không bận tâm đến điều đó. Nghiêm túc mà nói. Tôi đã chứng kiến rất nhiều thứ, tôi đã đọc rất nhiều cuộc phỏng vấn khiến tôi nghĩ rằng, nếu tôi nói điều gì đó vào lúc này, mọi người cũng sẽ không còn bất ngờ nữa”. Tâm sự của Ronaldo cho thấy sự mệt mỏi và chán chường trước những so sánh không ngừng nghỉ về vị trí "Vĩ đại nhất".

Ronaldo tin rằng sự nghiệp và thành tựu của anh đã tự nói lên tất cả, vượt qua sự cần thiết phải được xác nhận bởi một danh hiệu cụ thể hay một cuộc tranh luận vô tận.