Siêu sao Ronaldo tiết lộ lý do không tiễn biệt Diogo Jota 07/11/2025 10:09

(PLO)-Là đồng đội thân thiết nhưng siêu sao Ronaldo đã không đến tiễn biệt Diogo Jota vì lý do này.

Diogo Jota và siêu sao Ronaldo trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: GETTY

Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã không dự đám tang của Diogo Jota, vì không muốn biến sự kiện đau buồn ấy thành “một rạp xiếc”.

Tiền đạo Liverpool và tuyển Bồ Đào Nha Diogo Jota cùng em trai Andre Silva đã qua đời sau một tai nạn xe hơi thương tâm xảy ra hồi tháng Bảy. Nhiều đồng đội ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia đã đến dự tang lễ tại Bồ Đào Nha, nhưng sự vắng mặt của Ronaldo đã gây nên nhiều chú ý.

Trong phỏng vấn trả lời Piers Morgan, siêu sao Ronaldo giải thích lý do: “Có hai điều. Mọi người chỉ trích tôi rất nhiều, tôi không quan tâm điều đó. Khi lương tâm bạn trong sáng và thanh thản, bạn không cần lo lắng về những gì người khác nói.

Từ sau khi cha tôi qua đời, tôi chưa bao giờ đến nghĩa trang lần nào. Khi mọi người biết con người tôi, biết danh tiếng của tôi. Ở bất cứ đâu tôi xuất hiện, mọi thứ sẽ trở thành như một rạp xiếc.

Trong một thời khắc nhạy cảm đau buồn như vậy, tôi không muốn sự chú ý đổ dồn vào mình. Tôi không thích khi người ta đến một nơi đầy cảm xúc mà lại phỏng vấn, nói về anh ấy, nói về bóng đá.

Điều đó cho thấy cuộc sống này nhiều khi đúng là một rạp xiếc. Tôi không muốn là một phần của nó. Nếu ai muốn sống như thế thì chúc họ may mắn, còn tôi chọn cho mình ở phía khác. Mọi người có thể tiếp tục chỉ trích, nhưng tôi cảm thấy thanh thản với quyết định của mình”.

Tang lễ của Jota và em trai được dẫn đầu bởi Virgil van Dijk, HLV Arne Slot và đội trưởng Andy Robertson, đại diện cho câu lạc bộ Liverpool. Cựu đồng đội Jordan Henderson và James Milner cũng đến dự.

Ở đội tuyển Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes cùng nhiều tuyển thủ khác đã tới tiễn biệt Jota lần cuối.

Trong suốt sự nghiệp, Diogo Jota từng 49 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Hai lần vô địch Nations League, và cùng Liverpool giành Premier League, FA Cup và League Cup.

Jota xem Ronaldo như một hình mẫu lớn khi trưởng thành. Trong một cuộc phỏng vấn, Jota nói rằng Ronaldo là người mà anh “luôn hướng đến” khi còn là một cậu bé. Trên sân cỏ, cả hai từng chia sẻ hành lang tấn công của đội tuyển Bồ Đào Nha, góp phần vào những chiến công quốc tế như chức vô địch Nations League gần đây.

Trong quá khứ, Jota từng chia sẻ khoảnh khắc yêu thích của mình là khi siêu sao Ronaldo lập hat-trick trong trận bán kết UEFA Nations League 2019 trước Thụy Sĩ. Khi đó Jota là cầu thủ đá dự bị.

Thời điểm Jota qua đời trong vụ tai nạn cùng em trai, Ronaldo đã vắng mặt tại tang lễ. Tuy nhiên trước đó, Ronaldo đã gửi lời chia buồn trên mạng xã hội: “Thật chẳng thể hiểu nổi. Mới đây thôi, chúng ta còn ở cùng nhau trong đội tuyển quốc gia… mới đây thôi, cậu vừa mới kết hôn…”.

Theo chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, việc chỉ trích Ronaldo vì vắng mặt tại đám tang Jota là “một bất công lớn”. Ông khẳng định Ronaldo từ đầu đã ở gần đội tuyển và là người kết nối tốt với gia đình Jota.