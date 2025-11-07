Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM – kết nối hòa bình 07/11/2025 14:42

(PLO)- TP.HCM sắp sửa đón một sự kiện văn hóa – thể thao đặc sắc: Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2025, diễn ra trong ba ngày, từ ngày 21-11 đến ngày 23-11.

Tuyến đường Lê Lợi, khu vực trung tâm thành phố, sẽ được biến thành "đại lộ võ thuật", trở thành nơi hội tụ của hàng ngàn võ sư, HLV và võ sinh đến từ hơn 20 đoàn võ thuật cả trong và ngoài nước, cùng với đông đảo những người đam mê võ thuật cho sự kiện Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2025.

Chủ đề chính của Liên hoan năm nay là “Võ thuật Việt Nam – Kết nối hòa bình”. Mục tiêu hàng đầu của sự kiện là tôn vinh những giá trị tinh hoa của nền võ học dân tộc, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế sâu rộng thông qua ngôn ngữ chung của võ đạo. Đây cũng là một cơ hội quý báu để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước thân thiện, yêu chuộng hòa bình và đề cao giá trị tinh thần phong phú của võ thuật Việt.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, cho biết Liên hoan dự kiến thu hút sự tham gia của hơn 20 đoàn võ thuật quốc tế, đến từ các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Philippines, Brazil, và nhiều nước khác.

Sự kiện là một cơ hội quý báu để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước thân thiện, yêu chuộng hòa bình.

Ông Nhân nhấn mạnh: "Võ thuật Việt Nam không chỉ đơn thuần là kỹ năng chiến đấu hay phương pháp rèn luyện thể chất, mà còn chứa đựng một giá trị văn hóa tinh thần sâu sắc được tôi luyện qua hàng nghìn năm lịch sử. Trong mỗi động tác võ, nhịp trống vang lên, hay hơi thở của người võ sĩ đều chất chứa tình yêu thương, lòng tự tôn dân tộc cùng với khát vọng hòa bình bất diệt”.

Trong suốt ba ngày diễn ra sự kiện, "đại lộ võ thuật" Lê Lợi sẽ trở thành một không gian biểu diễn và giao lưu độc đáo, quy tụ tinh hoa võ học từ khắp năm châu. Với một sân khấu võ đài được thiết lập ngoài trời, công chúng và du khách sẽ được thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc và mãn nhãn từ các môn phái nổi tiếng như: Vovinam, Võ cổ truyền, Taekwondo, Karate, Judo, Wushu, Muay, Aikido, Pencak Silat, MMA và nghệ thuật Lân Sư Rồng.

Có nhiều đoàn võ thuật quốc tế tham gia Liên hoan Võ thuật tầm cỡ.

Người dân và du khách tại sự kiện còn có cơ hội tham gia trải nghiệm tương tác trực tiếp tại các không gian sáng tạo. Đáng chú ý là khu vực “Bức tường lịch sử võ thuật Việt Nam”, nơi tái hiện hành trình phát triển của võ học dân tộc và thành phố qua các hoạt động trưng bày binh khí, võ phục, và hình ảnh các danh sư qua nhiều thời kỳ. Bên cạnh đó, khu vực triển lãm công nghệ võ thuật ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế ảo (VR) sẽ mang đến một cái nhìn hiện đại và đầy sức sống về võ học trong kỷ nguyên số.

Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành một sự kiện văn hóa - thể thao mang tính thường niên và tầm cỡ quốc tế. Nơi đây, tinh hoa võ học Việt Nam sẽ tỏa sáng, trở thành cầu nối kết nối mọi người bằng sức mạnh của sự hiểu biết lẫn nhau, tinh thần hợp tác và sẻ chia.