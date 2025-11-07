Afghanistan gửi thông điệp cứng đến tuyển Malaysia 07/11/2025 15:34

Tại Đại hội thể thao thiện chí Hồi giáo, tuyển Futsal Afghanistan ngoan cường cầm hòa Iran 2-2. Afghanistan gửi thông điệp cứng đến tuyển Malaysia.

Tại vòng chung kết futsal Asian Cup 2026, tuyển Malaysia rơi vào bảng D cùng với anh cả Iran, Afghanistan và Saudi Arabia. Bảng này tuyển Malaysia xác định Afghanistan là đối thủ mà họ tranh tấm vé thứ nhì của bảng đấu vào tứ kết.

Afghanistan (trắng) trong trận hòa Iran 2-2, Afghanistan gửi thông điệp cứng đến tuyển Malaysia. Ảnh: T.T

Theo nhìn nhận của riêng chúng tôi thì bảng D, tuyển Malaysia là đội yếu nhất bảng, tức đứng sau Iran, Afghanistan và Saudi Arabia. Tuy nhiên tuyển Malaysia lạc quan đánh bại được Saudi Arabia và tranh ngôi nhì bảng với Afghanistan.

HLV Rakphol Sainetngam (người Thái Lan) của tuyển Malaysia tin rằng, họ vượt qua được Saudi Arabia và chỉ có thể chịu thua Iran mà thôi.

Tuy nhiên futsal Afghanistan rất mạnh. Trong vòng 5 năm qua, tuyển Afghanistan tiến bộ không ngừng ở sân chơi 5 người nhờ được Iran thường xuyên tiếp nhận các đội tuyển futsal Afghanistan đến để học hỏi. Điều đáng nói nữa là tuổi trung bình của đội tuyển Afghanistan rất thấp, chỉ 22 tuổi.

Bảng D, Malaysia xác định Afghanistan là đối thủ tranh vị trí nhì bảng với mình.

Tại Đại hội thể thao Thiện chí Hồi giáo, trong trận ra quân, Afghanistan đã xuất sắc cầm hòa Iran 2-2. Đó là một tín hiệu vô cùng lạc quan cho đội tuyển Trung Á này. Khi futsal Afghanistan được Iran giúp đỡ, họ tiến bộ không ngừng.

Hồi Asian Cup 2024 (tại Thái Lan) cũng là vòng loại World Cup cùng năm tại Uzbekistan, Afghanistan bị loại ở tứ kết. Đội tuyển này bước vào vòng Play off, toàn thắng bán kết, chung kết để có vé dự World Cup 2024. Tại đó, Afghanistan vào vòng 16 đội.

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm bốn bảng đấu VCK futsal Asian Cup 2026, tuyển Malaysia rơi vào bảng D rất nặng có Iran, Afghanistan và Saudi Arabia thì HLV Rakphol Sainetngam đã chỉ ra ngay đối thủ tranh ngôi nhì bảng với Malaysia chính là Afghanistan.

Với tuyển Afghanistan khi tham dự Đại hội thể thao Thiện chí Hồi giáo như là một cuộc tổng diễn tập cho VCK Futsal Asian Cup 2026, vì tại đại hội này có những đội cực mạnh tham dự như Iran, Iraq, Uzbekistan, Azerbaijan, Lybia, Morocco... Đại hội thu hút 3.000 VĐV của 57 quốc gia Hồi giáo đến Riyadh, Saudi Arabia tranh tài 25 môn thể thao.