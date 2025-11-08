Cầu thủ nhập tịch Malaysia bắt đầu lãnh hậu quả nặng nề 08/11/2025 12:37

(PLO)- Lệnh cấm thi đấu 12 tháng của FIFA đối với bảy cầu thủ nhập tịch trụ cột của tuyển Malaysia đã bắt đầu để lại hậu quả rõ rệt, khi một loạt cầu thủ mất hợp đồng và đối mặt với tương lai bất định.

Hậu vệ trái Gabriel Palmero là một trong bảy cầu thủ nhập tịch bị phát hiện gian lận giấy tờ, trở thành cầu thủ tự do sau khi đội bóng chủ quản Club Deportivo Tenerife lẫn CLB đang mượn anh, Unionistas de Salamanca (Tây Ban Nha, hạng Ba), đồng loạt chấm dứt hợp đồng với anh.

Theo thông báo chính thức từ Unionistas de Salamanca ngày 7-11, đội bóng đã đạt được thỏa thuận với Tenerife để hủy bỏ hợp đồng cho mượn của Palmero. Quyết định này được đưa ra sau khi FIFA bác bỏ đơn kháng cáo của cầu thủ nhập tịch Malaysia vào ngày 3-11, nhằm phản đối án phạt được công bố trước đó vào ngày 25-9. CLB cho biết thêm, việc chấm dứt hợp đồng không gây ra bất kỳ tổn thất tài chính nào và họ “biết ơn những đóng góp của Palmero trong thời gian anh thi đấu cho đội bóng”.

Cùng ngày, Club Deportivo Tenerife cũng ra thông báo tương tự, xác nhận rằng “hợp đồng cho mượn giữa Palmero và Unionistas de Salamanca, cũng như mối quan hệ hợp đồng của anh với Tenerife, đã kết thúc vào ngày 7-11”. Như vậy, hậu vệ người Tây Ban Nha hiện chính thức không còn ràng buộc với bất kỳ CLB nào.

Hậu vệ Palermo bị các CLB chấm dứt hợp đồng sau án treo giò 1 năm của FIFA. Ảnh: TNST.

Palmero là một trong bảy cầu thủ nhập tịch bị FIFA kết luận đã làm giả giấy tờ để được thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Sáu cầu thủ còn lại bao gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Jon Irazabal, Joao Figueiredo, Hector Hevel và Imanol Machuca. Tất cả đều bị cấm thi đấu trong 12 tháng và phải nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã nỗ lực kháng cáo lên Ủy ban Phúc thẩm của FIFA nhưng thất bại. Quyết định được đưa ra ngày 3-11 khẳng định toàn bộ các lệnh trừng phạt vẫn giữ nguyên. Ngoài án phạt dành cho các cầu thủ, FAM cũng phải nộp 350.000 franc Thụy Sĩ do liên quan đến vụ việc.

Đáng chú ý nhất trong nhóm bị cấm là Rodrigo Holgado, tiền đạo người Argentina nhập tịch Malaysia. Sau phán quyết mới nhất của FIFA, tương lai của anh tại CLB America de Cali (Colombia) đang lung lay dữ dội. Theo nhà báo thể thao người Colombia Pipe Sierra, thông qua luật sư đại diện, CLB America de Cali đã khởi động quá trình chấm dứt hợp đồng với Holgado ngay sau khi đơn kháng cáo bị bác bỏ.

Tiền đạo Holgado (bìa trái) đang đối diện với tương lai u ám. Ảnh: CCT.

Holgado gia nhập America de Cali năm 2024 và nhanh chóng trở thành một trong những chân sút chủ lực, với 18 bàn thắng và 5 đường kiến tạo trong 77 trận ra sân. Tuy nhiên, lệnh cấm của FIFA khiến sự nghiệp của anh bị đình trệ hoàn toàn. Tháng trước, Holgado từng được phép nghỉ không lương để sang Malaysia tự giải quyết các vấn đề liên quan đến án phạt, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

Cầu thủ 30 tuổi này từng tạo ấn tượng mạnh trong màu áo tuyển Malaysia khi ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 4-0 trước đội khách Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6. Giờ đây, tương lai của anh lẫn nhiều đồng đội khác rơi vào thế bế tắc. Việc mất hợp đồng, cộng với án cấm thi đấu quốc tế và trong nước, khiến họ gần như không thể duy trì phong độ cũng như thu nhập trong suốt một năm tới.

Bóng đá Malaysia gặp nhiều rắc rối khi bị phát hiện giả mạo giấy tờ nhập tịch các cầu thủ gốc ngoại. Ảnh: CCT.

Vụ việc này đang khiến bóng đá Malaysia chao đảo. Từ tham vọng vươn tầm khu vực, đội tuyển quốc gia nay phải đối mặt với khủng hoảng nhân sự trầm trọng khi mất cùng lúc bảy cầu thủ nhập tịch từng giữ vai trò nòng cốt. Trong khi đó, các CLB liên quan đến nhóm cầu thủ trên cũng phải nhanh chóng tìm phương án thay thế, tránh vi phạm quy định của FIFA.

Lệnh cấm thi đấu 12 tháng đã làm ảnh hướng rất lớn đến sự nghiệp của những cầu thủ bị liên đới, đồng thời là lời cảnh tỉnh cho các liên đoàn và CLB trong việc quản lý hồ sơ cầu thủ, đặc biệt là trong các trường hợp nhập tịch để thi đấu quốc tế. Vụ bê bối này có thể sẽ còn kéo dài hệ lụy khi nhiều bên đang cân nhắc các động thái pháp lý tiếp theo, nhưng hiện tại, tương lai của cả Palmero, Holgado và đồng đội đều phủ đầy mây mù.