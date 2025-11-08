HLV Amorim nói hết sự thật về Man United và… Mourinho 08/11/2025 08:18

(PLO)- Nhà cầm quân của Man United, HLV Amorim, đã chia sẻ về mối quan hệ thân thiết giữa anh và Jose Mourinho, người mà anh gọi là thầy, đồng thời là nguồn cảm hứng lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với TNT Sports, HLV Amorim cho biết ông vẫn thường xuyên nhắn tin trao đổi với Mourinho và xem ông là hình mẫu mà mọi chiến lược gia Bồ Đào Nha đều noi theo.

HLV Amorim thần tượng đàn anh Mourinho

Ruben Amorim kể lại rằng vào năm 2017, khi còn đang theo học để lấy bằng HLV, anh từng được phép đến trung tâm huấn luyện Carrington của Manchester United để quan sát công việc của Mourinho – người khi đó đang dẫn dắt “Quỷ đỏ”. Chính khoảng thời gian này đã giúp Amorim mở rộng tầm nhìn chiến thuật và hình thành tư duy huấn luyện của mình. Giờ đây, 8 năm sau, Amorim trở lại Carrington trong vai trò người kế nhiệm, ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng của chính đội bóng mà thần tượng của mình từng dẫn dắt.

Nhìn lại chặng đường của các chiến lược gia Bồ Đào Nha trong thập kỷ qua, HLV Amorim cho rằng Mourinho là người đã “mở cánh cửa đầu tiên” cho thế hệ HLV trẻ nước này. Ông đã đặt nền móng cho sự công nhận quốc tế, từ đó giúp các đồng hương như Marco Silva, Nuno Espirito Santo hay chính Amorim có cơ hội làm việc tại những đội bóng lớn ở Premier League. Trước họ, Andre Villas-Boas cũng từng nối gót Mourinho dẫn dắt Chelsea và Tottenham, trong khi ngoài biên giới nước Anh, những cái tên như Jorge Jesus hay Sergio Conceicao vẫn đang tạo dựng tên tuổi ở cấp châu lục.

Ruben Amorim học hỏi nhiều từ thần tượng Mourinho. Ảnh: EPA.

Trong buổi trò chuyện, Ruben Amorim chia sẻ lý do khiến các HLV Bồ Đào Nha ngày càng được đánh giá cao: “Chúng tôi lớn lên trong một môi trường mà bóng đá là niềm đam mê, là hơi thở của mỗi người. Nhưng điều tạo nên khác biệt là sự sáng tạo, bởi ở Bồ Đào Nha, các CLB buộc phải đào tạo cầu thủ trẻ, rồi bán họ đi và tái thiết đội bóng chỉ sau một, hai năm. Điều đó khiến chúng tôi phải học cách ứng biến, linh hoạt với mọi hoàn cảnh”.

Amorim cho rằng chính điều kiện khắc nghiệt đó đã giúp các nhà cầm quân Bồ Đào Nha phát triển khả năng phân tích, tư duy chiến thuật và sáng tạo trong cách tiếp cận trận đấu. “Bạn không thể phụ thuộc vào một cầu thủ hay một hệ thống cố định”, HLV Amorim nói thêm, “Mỗi mùa giải, đội hình có thể thay đổi hoàn toàn, vì vậy bạn phải nghĩ khác đi, không chỉ thay đổi sơ đồ mà còn phải thay đổi cả triết lý chơi bóng. Chính hoàn cảnh đó giúp chúng tôi rèn luyện khả năng thích nghi và nhìn nhận bóng đá ở nhiều góc độ”.

Nhắc đến Mourinho, Amorim dành cho ông sự kính trọng đặc biệt. Anh miêu tả “Người đặc biệt” là người đã cách mạng hóa nghề huấn luyện vào đầu những năm 2000, đi trước thời đại gần một thập kỷ về phương pháp tập luyện, khoa học thể thao và cách quản lý tâm lý cầu thủ. “Ông ấy không chỉ là biểu tượng của Bồ Đào Nha mà còn là biểu tượng toàn cầu”, HLV Amorim nói, “Mourinho đã chiến thắng ở mọi nơi ông đến, từ Porto đến Chelsea, Inter, Real Madrid, rồi Manchester United. Ông ấy luôn khác biệt trong cách giao tiếp và dẫn dắt, luôn khiến mọi người bị cuốn hút”.

Ông thầy kỳ cựu Mourinho như người mở đường cho một thế hệ HLV xuất sắc người Bồ Đào Nha. Ảnh: EPA.

Amorim tiết lộ ông vẫn giữ liên lạc với Mourinho, người đang dẫn dắt Benfica tại quê nhà. “Thật thú vị khi giờ đây tôi ở Manchester, còn ông ấy ở Lisbon, như thể chúng tôi hoán đổi vị trí cho nhau”, Amorim cười, “Chúng tôi vẫn nhắn tin thỉnh thoảng, chỉ để hỏi thăm hoặc chia sẻ vài điều về bóng đá. Với tôi, ông ấy luôn là người thầy lớn nhất, là người mà tôi học hỏi không chỉ về chuyên môn mà còn về cách ứng xử trong nghề”.

Cuộc sống của HLV Amorim ở Old Trafford

Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại tại Manchester United, Amorim thừa nhận rằng thời gian đầu của ông ở Old Trafford không hề dễ dàng. Mùa giải đầu tiên đầy rẫy thử thách, với áp lực khổng lồ từ truyền thông và người hâm mộ. Tuy nhiên, sự kiên định và niềm tin vào triết lý bóng đá của mình đã giúp ông dần tạo được dấu ấn. Tháng 10 vừa qua, Man United giành ba chiến thắng liên tiếp ở Premier League, giúp Amorim lần đầu tiên nhận danh hiệu “HLV xuất sắc nhất tháng”.

Dù vậy, Amorim cho biết anh luôn cố gắng duy trì sự bình tĩnh và cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. “Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những gì sẽ xảy ra khi bước vào Premier League”, ông chia sẻ, “Tôi đọc rất nhiều, xem rất nhiều trận đấu để hiểu về áp lực của vị trí này. Điều quan trọng là giữ được sự cân bằng, cả trong tâm lý và lối sống”.

Ông thầy trẻ đã thích nghi nhanh với cuộc sống ở Man United. Ảnh: EPA.

HLV Amorim nói thêm rằng mình sống rất giản dị, không để bản thân bị cuốn vào hào quang của bóng đá Anh: “Tôi có một cuộc sống đơn giản, dành thời gian cho gia đình. Chính điều đó giúp tôi giữ được sự ổn định trong những thời điểm khó khăn. Tôi biết rằng đây là một hành trình dài và cần thời gian để đạt được mục tiêu”.

Amorim cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với tập thể và người hâm mộ Manchester United. Ông cho rằng sự ủng hộ của họ chính là nguồn động lực lớn nhất giúp ông vượt qua giai đoạn khủng hoảng: “Khi đội bóng gặp khó, tôi cảm nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo, cầu thủ và đặc biệt là các cổ động viên. Họ không quay lưng mà luôn ở bên, điều đó khiến tôi càng muốn cống hiến nhiều hơn”.

HLV Jose Mourinho luôn là số 1 trong cách nhìn nhận của đàn em Amorim. Ảnh: EPA.

Trước trận đấu với Tottenham Hotspur cuối tuần này, HLV Amorim khẳng định ông và các học trò sẽ tiếp tục duy trì tinh thần chiến đấu mạnh mẽ: “Mỗi trận đấu là một cơ hội để chúng tôi thể hiện sự tiến bộ. Chúng tôi không còn là Manchester United của quá khứ, mà đang trở thành một phiên bản mới trẻ trung, kỷ luật và khát khao hơn”.

Cuối cùng, Ruben Amorim mỉm cười nhắc lại tên người thầy mà mình vẫn luôn trân trọng: “Nếu không có Mourinho, có lẽ sẽ không có một thế hệ HLV của Bồ Đào Nha mạnh mẽ như hôm nay. Ông ấy là người tiên phong, người đã chỉ cho chúng tôi rằng giấc mơ chinh phục đỉnh cao không bao giờ là viển vông. Tôi chỉ hy vọng mình có thể tiếp bước và để lại dấu ấn riêng, giống như ông ấy đã làm”.