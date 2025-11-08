Sinner hướng đến đại chiến ATP Finals với kình địch Alcaraz 08/11/2025 10:53

Sinner và Alcaraz cùng ra sân tập. Ảnh: ATP

Kể từ sau chiến thắng thuyết phục ở Turin cùng thời điểm này năm ngoái, Sinner sắp khép lại một năm đầy biến động, khi giành hai danh hiệu Grand Slam – Úc mở rộng và Wimbledon (thắng Alcaraz ở chung kết).

Dự kiến, cả Sinner và Alcaraz gần như chắc chắn sẽ vượt qua vòng bảng của hai bảng Bjorn Borg và Jimmy Connors,. Và một cuộc đối đầu đỉnh cao khác giữa hai tay vợt hay nhất thế giới, ở bán kết hoặc chung kết đang là viễn cảnh khiến người hâm mộ banh nỉ thế giới háo hức.

“Nếu được vậy thì thật tuyệt, còn nếu không, tôi vẫn đã có một mùa giải đáng kinh ngạc dù không thi đấu quá nhiều giải, nhưng đã chơi rất nhiều trận và giành chiến thắng phần lớn. Trận đầu tiên rất quan trọng, vì thông thường tôi sẽ không phải đối đầu với một trong tám tay vợt hàng đầu thế giới. Đó chính là điều khiến giải đấu này khác biệt”, Sinner bộc bạch.

Một năm đầy sóng gió của tay vợt Ý

Năm 2025 của Sinner cũng bị bao phủ bởi tranh cãi, sau khi anh bị cấm thi đấu 3 tháng do dính chất cấm clostebol, dù Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) xác nhận việc này là vô tình.

Quyết định không tham dự Davis Cup để bảo vệ ngôi vô địch cùng tuyển Ý tại Bologna cũng khiến anh hứng chịu làn sóng chỉ trích nặng nề từ truyền thông trong nước, những người vốn chưa bao giờ thật sự “nồng ấm” với ngôi sao lớn nhất của thể thao Ý.

Nguồn gốc của Sinner ở vùng Nam Tyrol nói tiếng Đức. Thế nên việc anh sống tại Monaco cũng thường bị đem ra để nghi ngờ “tư cách người Ý” của anh. Tuy nhiên, tay vợt 24 tuổi vẫn khẳng định trong cuộc phỏng vấn với Sky Italy: “Tôi tự hào là người Ý.”

Dù vậy, anh vẫn được người hâm mộ Ý yêu mến cuồng nhiệt, và chắc chắn sẽ được cổ vũ nồng nhiệt ở Turin, nơi năm ngoái anh toàn thắng để lên ngôi vô địch, trong khi Alcaraz bị loại từ vòng bảng.

Các tay vợt ra mắt tại ATP Finals 2025. Ảnh: ATP

Cuộc đua đến giành ngôi số 1 thế giới tại ATP Finals

Sinner bước vào giải đấu với ngôi số 1 thế giới, nhưng vẫn có thể mất vị trí này ngay cả khi anh vô địch. Trong khi đó, Alcaraz có thể kết thúc năm ở vị trí số 1 nếu anh cải thiện thành tích năm ngoái.

Tay vợt người Tây Ban Nha, Alcaraz rất muốn bổ sung thêm vào bộ sưu tập Grand Slam 2025 của mình, bao gồm Roland Garros – nơi anh thắng Sinner trong một trong những trận đấu hay nhất lịch sử giải.

Tuy được xem là đại kình địch trên sân nhưng cả hai chưa hề có hiềm khích cá nhân.

“Có thể mọi người ngạc nhiên vì điều đó. Khi họ nghĩ về một cuộc cạnh tranh lớn, một cuộc chiến cho vị trí số 1 thế giới, họ nghĩ chúng tôi phải ghét nhau. Nhưng điều đó không đúng. Khi bước vào sân, chúng tôi đều có mục tiêu riêng, cố gắng hết mình để chiến thắng. Nhưng sau trận đấu, khi bắt tay nhau, chúng tôi vẫn là những con người bình thường. Tôi nghĩ đó là một mối quan hệ cạnh tranh lành mạnh”, Alcaraz chia sẻ.

Alcaraz thua sốc Norrie tại vòng 2 Paris Masters.

Bối cảnh căng thẳng trong làng quần vợt

ATP Finals diễn ra trong bối cảnh các tay vợt nam và nữ hàng đầu thế giới đang xảy ra xung đột với ban tổ chức Grand Slam về vấn đề chia sẻ doanh thu, phúc lợi và quyền tham vấn.

Các ngôi sao của ATP và WTA đã liên kết lại trong năm nay, yêu cầu Grand Slam chia sẻ thêm phần trăm doanh thu và đóng góp cho các quỹ phúc lợi như hưu trí của các giải đấu.

Ngày 5-11, tay vợt nữ số 1 thế giới Aryna Sabalenka bày tỏ sự thất vọng khi ban tổ chức Grand Slam tỏ ra không muốn đối thoại, sau khi các cuộc thảo luận bị đình trệ từ sau giải Mỹ mở rộng tháng 9.

Đến ngày 7-11, các tay vợt nam tránh nói sâu về chủ đề này, dù trước đó, Sinner và Alex de Minaur (hạt giống số 7) đã đại diện cho các VĐV có buổi tiếp xúc đầu tiên với các giải Grand Slam tại Paris.