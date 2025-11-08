Tottenham dễ biến thành 'nạn nhân' tiếp theo của Manchester United 08/11/2025 13:05

(PLO)- Manchester United đang trải qua giai đoạn thăng hoa khi họ kéo dài chuỗi bốn trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường và Quỷ đỏ hướng đến mục tiêu giành chiến thắng ở sân của Tottenham Hotspur vào đêm 8-11.

Trong bối cảnh tinh thần toàn đội Manchester United đang lên cao, người hâm mộ tin rằng Tottenham có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của “cơn cuồng nộ” từ các học trò HLV Ruben Amorim ở vòng 11 Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026.

Sức sống mới của Manchester United

Đoàn quân của Ruben Amorim đang dần cho thấy sự biến chuyển rõ rệt cả về chiến thuật lẫn tâm lý thi đấu. Sau những chiến thắng thuyết phục trước Sunderland, Liverpool và Brighton, Manchester United chỉ bị chặn lại bởi Nottingham Forest trong trận hòa kịch tính cuối tuần trước. Dù không thể nối dài chuỗi thắng, họ vẫn thể hiện bản lĩnh và sự gắn kết mà họ đã thiếu trong giai đoạn đầu mùa giải.

Trong khi đó, Tottenham Hotspur lại đang thể hiện phong độ thất thường. Dù mới có chiến thắng vang dội FC Copenhagen 4-0 tại vòng bảng Champions League, đoàn quân của Thomas Frank vẫn loay hoay tại giải quốc nội. Sau trận thắng Everton 3-0, Spurs nhận liền hai thất bại cay đắng trước Newcastle tại Carabao Cup, rồi sau đó thua Chelsea 0-1 ở đấu trường Premier League.

HLV Ruben Amorim tự tin giúp học trò có chiến thắng ở sân của Tottenham. Ảnh: EPA.

Chuỗi kết quả thất vọng này khiến Tottenham tạm xếp thứ sáu trên bảng xếp hạng với 17 điểm, bằng điểm với Manchester United (đứng thứ tám), nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại. Trận đối đầu sắp tới vì thế mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đội thua sẽ phải lùi lại trong cuộc đua tốp đầu.

Xét về lực lượng, Manchester United đang có phần nhỉnh hơn đối thủ. Ngoại trừ Lisandro Martinez vẫn vắng mặt vì chấn thương dài hạn, hầu hết các trụ cột khác đều sẵn sàng ra sân. Những cái tên như Bruno Fernandes, Mbeumo, De Ligt hay Maguire đều đã đạt thể trạng tốt và đang tràn đầy tự tin sau chuỗi trận ấn tượng. Sự ổn định về nhân sự giúp HLV Amorim có thể triển khai hệ thống ưa thích 3-4-3 một cách hiệu quả hơn.

Trái lại, Tottenham lại chìm sâu trong cơn khủng hoảng nhân sự. HLV Thomas Frank đang đau đầu khi danh sách chấn thương của đội kéo dài đến tám người, trong đó có hàng loạt trụ cột như James Maddison, Dejan Kulusevski, Radu Dragusin, Dominic Solanke, Yves Bissouma, Ben Davies, Kota Takai và Archie Gray.

Chưa dừng lại ở đó, khả năng ra sân của Mohammed Kudus vẫn bỏ ngỏ sau khi anh gặp vấn đề ở chân trong trận đấu với Copenhagen. Việc mất gần như nửa đội hình khiến Spurs phải xoay xở trong tình thế đầy khó khăn, đặc biệt khi họ chuẩn bị tiếp đón một Manchester United đang tràn đầy khí thế.

Thầy trò HLV Thomas Frank đang gặp khó khăn ở giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Cơ hội nào cho Tottenham?

Dẫu vậy, đội bóng Bắc London vẫn còn những điểm sáng. Bộ ba Joao Palhinha, Richarlison và Xavi Simons dự kiến đá chính ngay từ đầu. Frank hy vọng họ có thể tạo nên sự khác biệt trước đối thủ đang hừng hực khí thế. Tuy nhiên, việc phải đối đầu với hàng công đang có phong độ cao của Quỷ đỏ, đặc biệt là bộ đôi Bruno Fernandes - Mbeumo, chắc chắn sẽ là thử thách không nhỏ cho hàng thủ vốn đang sứt mẻ của Spurs.

Manchester United hiện tại thể hiện lối chơi gắn kết và kỷ luật hơn so với đầu mùa. HLV Ruben Amorim vẫn kiên định với sơ đồ 3-4-3 từng gây tranh cãi, nhưng giờ đây, các cầu thủ đã bắt đầu thích nghi và hiểu rõ vai trò trong hệ thống. Lối pressing tầm cao, khả năng luân chuyển bóng nhanh và tính tổ chức trong phòng ngự giúp Quỷ đỏ trở nên khó bị đánh bại. Ba chiến thắng liên tiếp trước đó là minh chứng cho sự tiến bộ ấy, nơi mỗi cá nhân đều hòa mình vào tập thể.

Hai nhân tố nổi bật nhất trong đội hình Manchester United thời điểm này là Bruno Fernandes và Bryan Mbeumo. Theo thống kê từ Fotmob, Fernandes đang dẫn đầu đội về số đường kiến tạo (2), trong khi Mbeumo đã ghi được 4 bàn thắng và nằm trong nhóm cầu thủ có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao nhất giải đấu. Cả hai đang đóng vai trò trung tâm trong chiến thuật của Amorim khi Fernandes giữ nhịp và tạo đột biến từ tuyến giữa, còn Mbeumo mang đến tốc độ và khả năng dứt điểm lợi hại ở hành lang cánh.

Mbeumo đang có phong độ cao trong lúc người gác đền Senne Lammens ngày càng vững chắc trong cầu môn MU. Ảnh: EPA.

Về mặt phòng ngự, bộ ba Matthijs De Ligt, Harry Maguire và Lenny Yoro đang dần tìm lại sự ăn ý. Dù chưa thể giữ sạch lưới trong ba trận gần nhất, nhưng sự chắc chắn và kỷ luật của họ giúp khung thành của Man United vững vàng hơn. Đằng sau họ, thủ môn trẻ Senne Lammens tiếp tục gây ấn tượng với phản xạ nhanh nhạy và khả năng phán đoán tốt. Cầu thủ 23 tuổi người Bỉ đang từng bước cho thấy mình là người gác đền đáng tin cậy của Amorim.

Man United chỉ cần duy trì sự ổn định để hướng tới mục tiêu lọt vào tốp 4. Chiến thắng trước Tottenham sẽ giúp họ vượt qua đối thủ trực tiếp trên bảng xếp hạng và củng cố tinh thần toàn đội sau chuỗi trận hồi sinh. Với sự tự tin đang lên cao, cộng thêm phong độ thăng hoa của Mbeumo, phong độ hồi sinh của Maguire và tài năng trong khung gỗ của Lammens, Manchester United hoàn toàn có thể rời London với 3 điểm trọn vẹn, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong cuộc đua khốc liệt tại Premier League mùa này.