HLV Tuchel gọi lại Bellingham và Foden lên đội tuyển Anh 08/11/2025 07:37

(PLO)- Nhà cầm quân đội tuyển Anh, Thomas Tuchel, đã công bố danh sách triệu tập cho hai trận đấu vòng loại World Cup sắp tới, bao gồm cuộc tiếp đón Serbia trên sân nhà và chuyến làm khách trước Albania.

Trong danh sách đội tuyển Anh, hai ngôi sao Jude Bellingham của Real Madrid và Phil Foden thuộc Manchester City đều được gọi trở lại sau khi vắng mặt ở đợt tập trung trước.

Cả Bellingham và Foden từng bỏ lỡ cơ hội góp mặt trong đội hình giành vé sớm đến vòng chung kết World Cup khu vực Bắc Mỹ, khi tuyển Anh đánh bại Latvia 5-0 để chính thức đoạt vé với hai trận đấu còn lại. Tuy nhiên, phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây đã giúp họ lấy lại vị trí xứng đáng trong kế hoạch của Tuchel.

Một lần nữa, cầu thủ chạy cánh Jack Grealish của Everton tiếp tục bị gạch tên, dù anh đang có khởi đầu mùa giải đầy hứng khởi. Cùng chung số phận là tiền đạo kỳ cựu Danny Welbeck của Brighton & Hove Albion, người đã ghi tới sáu bàn tại Premier League mùa này nhưng vẫn không được gọi.

Bellingham tái xuất trong đội hình Tam Sư sau một lần bỏ lỡ. Ảnh: EPA.

So với danh sách tập trung hồi tháng 10, Tuchel thực hiện tổng cộng sáu sự thay đổi. Trong số này, Myles Lewis-Skelly của Arsenal và Ollie Watkins thuộc Aston Villa là những cái tên đáng chú ý phải vắng mặt. Ngược lại, tiền vệ trẻ Alex Scott của Bournemouth lần đầu tiên được vinh dự khoác áo “Tam sư”, sau những màn trình diễn nổi bật trong màu áo câu lạc bộ vùng duyên hải phía Nam.

Ở hàng thủ, hậu vệ cánh Nico O’Reilly của Manchester City tiếp tục được giữ lại sau khi anh thay thế Reece James bị chấn thương ở đợt triệu tập trước. Bên cạnh đó, tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace cũng được gọi trở lại sau thời gian vắng bóng.

Sự trở lại của Jude Bellingham là tâm điểm đáng chú ý nhất. Ở tuổi 22, anh từng bị loại ở lần tập trung gần nhất do Tuchel muốn trao cơ hội cho những cầu thủ thể hiện tốt trong các chiến thắng trước Andorra và Serbia hồi tháng 9. Sau khi bình phục chấn thương vai và lấy lại phong độ, Bellingham đã ghi ba bàn trong bốn trận gần nhất cho Real Madrid, chứng tỏ anh đã sẵn sàng tái xuất ở đội tuyển Anh.

Phil Foden đang có phong độ cao. Ảnh: EPA.

Phil Foden cũng đang tìm lại phong độ đỉnh cao trong màu áo Manchester City. Cầu thủ tấn công tài năng này vừa tỏa sáng với cú đúp trong trận thắng Borussia Dortmund tại Champions League, qua đó củng cố niềm tin của Tuchel dành cho anh.

Với đội hình được xem là cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đội tuyển Anh hướng đến hai trận đấu gặp Serbia và Albania với mục tiêu duy trì thành tích toàn thắng tại bảng K. Đội bóng của Tuchel đang dẫn đầu bảng với phong độ ấn tượng, và một kết quả thuận lợi trong loạt trận sắp tới sẽ giúp họ củng cố ngôi đầu trước khi khép lại chiến dịch vòng loại.