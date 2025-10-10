HLV Peter Cklamovski chỉ trích FAM gây thiệt hại cho đội tuyển Malaysia 10/10/2025 17:03

(PLO)- HLV trưởng đội tuyển Malaysia, Peter Cklamovski, đã khiến giới bóng đá Đông Nam Á xôn xao khi thẳng thừng quy trách nhiệm cho Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sau sự cố khiến FIFA ra lệnh trừng phạt 7 cầu thủ di sản cùng cơ quan này.

Sau chiến thắng 3-0 của đội tuyển Malaysia chủ nhà Lào tại vòng loại Asian Cup ở Vientiane, chiến lược gia người Úc khẳng định sự ủng hộ dành cho Tunku Ismail Sultan Ibrahim, và gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về vai trò sống còn của vị hoàng tử trong việc duy trì nền bóng đá Malaysia hiện nay.

Theo HLV Peter Cklamovski, mọi sai sót về mặt hành chính dẫn đến lệnh cấm thi đấu đều thuộc về FAM, không phải lỗi của Tunku Ismail. Ông nhấn mạnh rằng, nếu không có sự lãnh đạo và tầm nhìn của người đứng đầu CLB Johor Darul Ta’zim (JDT), bóng đá Malaysia có lẽ đã sụp đổ từ lâu: “Ai là người đã tìm được nguồn tài trợ từ Thủ tướng và chính phủ? Ai giúp đội tuyển có chuyến bay thuê riêng, ăn ở chuyên nghiệp, chuẩn bị kỹ lưỡng cho mỗi trận đấu? Chính là Tunku Ismail”, ông nhấn mạnh.

Vị HLV người Úc cũng tỏ ra bức xúc trước làn sóng chỉ trích nhằm vào Tunku Ismail, gọi đó là “vô căn cứ và bất công”. Theo ông, những gì vị hoàng tử làm cho bóng đá Malaysia vượt xa vai trò của một nhà bảo trợ tài chính: đó là tầm nhìn chiến lược, sự chuyên nghiệp và khát vọng nâng tầm nền bóng đá quốc gia.

Đội tuyển Malaysia thắng chủ nhà Lào 3-0 ở lượt trận thứ 3 vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Ông Peter Cklamovski còn cho biết, Tunku Ismail đã xây dựng hệ thống JDT vững mạnh và lan tỏa tinh thần làm bóng đá hiện đại đến toàn bộ hệ thống, từ giải vô địch quốc gia cho đến đội tuyển quốc gia.

Trên sân, đội tuyển Malaysia đã chứng minh tinh thần đó bằng màn trình diễn ấn tượng. Sau hiệp một thi đấu khá chệch choạc, Arif Aiman Hanapi, cầu thủ trẻ của JDT, mở tỷ số bằng pha đột phá kỹ thuật và cú dứt điểm chéo góc đầy lạnh lùng ở phút 54. Arif sau đó được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận và chia sẻ rằng chiến thắng này “là kết quả của tinh thần đồng đội và sự quyết tâm của toàn đội”.

Không dừng lại ở đó, đội trưởng Dion Cools, một trong những cầu thủ gốc châu Âu ít ỏi còn có thể thi đấu sau án phạt của FIFA, nhân đôi cách biệt ở phút 69 bằng cú sút bồi chính xác. Trong khi đó, Faisal Halim, ngôi sao đang thi đấu trong nước, khép lại trận đấu bằng bàn thắng ở phút bù giờ, mang về chiến thắng 3-0 trọn vẹn cho đội tuyển Malaysia.

HLV Peter Cklamovski quy trách nhiệm cho FAM về sai sót nhập tịch cho 7 cầu thủ. Ảnh: CCT.

HLV Peter Cklamovski thừa nhận rằng việc thiếu vắng các cầu thủ nhập tịch khiến đội hình Malaysia thiếu ổn định, nhưng ông ca ngợi tinh thần chiến đấu và khả năng thích ứng của toàn đội. Ông còn hài hước nhận xét rằng mặt sân ở Vientiane “dù lắc lư, vẫn còn tốt hơn một số sân tại Malaysia”.

Vị HLV người Úc cũng tiết lộ rằng chiến thắng này mang ý nghĩa tinh thần lớn lao dành cho người hâm mộ giữa thời điểm đầy rối ren. “Chúng tôi muốn dành trận thắng này cho người dân Malaysia, để họ thấy niềm hy vọng, niềm tự hào và sự kiên cường của bóng đá nước nhà vẫn còn nguyên vẹn”.

Hiện tại, đội tuyển Malaysia tiếp tục dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 9 điểm tuyệt đối sau ba trận, xếp trên Việt Nam (6 điểm), Lào (3 điểm) và Nepal (0 điểm). Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cũng giành chiến thắng 3-1 trước Nepal, tạo nên cuộc đua song mã thú vị giữa hai đại diện Đông Nam Á.

Đội tuyển Malaysia đang bị "án treo" lơ lửng buộc phải chờ kháng cáo và quyết định cuối cùng của FIFA. Ảnh: CCT.

Đáng chú ý, khủng hoảng trong nội bộ FAM vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều nguồn tin trong nước cho biết FIFA đang yêu cầu FAM nộp báo cáo chi tiết liên quan đến việc đăng ký sai cầu thủ gốc nước ngoài, một vấn đề từng khiến nhiều liên đoàn khác trên thế giới chịu án phạt nặng.

Dư luận Malaysia hiện chia rẽ sâu sắc: một bên kêu gọi FAM chịu trách nhiệm toàn diện, trong khi bên còn lại cho rằng hệ thống pháp lý về cầu thủ di sản của FIFA vẫn còn mơ hồ, gây thiệt thòi cho các đội tuyển đang trong giai đoạn chuyển giao như Malaysia.

Dù vậy, trong mắt người hâm mộ, chiến thắng trước Lào đã phần nào xua tan u ám. Các tờ báo thể thao địa phương đồng loạt ca ngợi tinh thần chiến đấu và phong độ của Arif Aiman, coi anh là biểu tượng mới của thế hệ trẻ đội tuyển Malaysia. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng chính sự ổn định và triết lý bóng đá kiểm soát hiện đại mà HLV Cklamovski mang đến đang giúp Malaysia trở thành một thế lực thực sự tại Đông Nam Á.