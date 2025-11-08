CLB Tây Ban Nha cắt hợp đồng với tuyển thủ Malaysia nhập tịch ‘lậu’, Indonesia thua Brazil 0-4 08/11/2025 13:45

(PLO)- CLB Tây Ban Nha cắt hợp đồng với tuyển thủ Gabriel Palmero của Malaysia, sau khi anh cùng 6 cầu thủ khác bị FIFA treo giò 1 năm.

Thêm một tuyển thủ nhập tịch "lậu" của Malaysia bị CLB thôi hợp đồng:

Đến lượt CLB Tây Ban Nha Unionistas de Salamanca đang chơi giải hạng 3 Tây Ban Nha đã kết thúc hợp đồng với Gabriel Palmero.

Đội bóng Tây Ban Nha này đã thương lượng với CLB chủ quản của hậu vệ Gabriel Palmero là Deportivo Tenerife để giải phóng hợp đồng với anh.

Tuyển thủ Malaysia Gabriel Palmero là 1 trong 7 cầu thủ sai lệch hồ sơ nhập tịch đã bị CLB Salamanca của Tây Ban Nha thôi hợp đồng. Ảnh:Star

Tenerife cho Salamanca mượn Gabriel Palmero, nhưng cầu thủ này đã dính án phạt của FIFA bị treo giò 1 năm do làm sai lệch hồ sơ trong vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia dạng di sản. Hồ sơ của hậu vệ Gabriel Palmero cũng bị làm sai lệch sinh quán ông bà để được nhập tịch Malaysia.

CLB Unionitas de Salamanca viết thông báo lên trang web của mình: “Giữa chúng tôi và Tenerife đã đạt được thỏa thuận giải phóng bản hợp đồng cho mượn Gabriel Palmero. Ngay sau khi có án phạt của FIFA, chúng tôi đã đợi xem và cuối cùng chúng tôi đã giải phóng hợp đồng qua những điều khoản hai CLB đã đạt được. Việc thỏa thuận này chúng tôi đạt được với các bên và không tốn khoản tài chính nào. Chúng tôi cám ơn Gabriel Palmero trong những ngày tháng phục vụ cho Salamanca”.

+ Brazil đánh bại Indonesia 4-0:

U-17 Indonesia, đại diện duy nhất Đông Nam Á góp mặt tại World Cup U-17 đang diễn ra tại Qatar. Tuy nhiên, ra quân sau hai lượt trận đầu bảng H, đại diện Đông Nam Á toàn thua. Ở trận đầu họ thua Zambia 1-3 và sang trận thứ hai thua Brazil 0-4. Với 2 trận thua liên tiếp, U-17 Indonesia vẫn hy vọng cạnh tranh vé vớt nếu trận cuối thắng cực đậm Honduras. Theo đó, Honduras cũng toàn thua Brazil và Zambia đang đứng chót bảng sau hai lượt trận.

Brazil ra quân trận thứ 2 bảng H và đánh bại Indonesia 4-0. Ảnh:PSSI

World Cup U-17 đang diễn ra tại Qatar có 48 đội tham dự. Trước đây, thầy trò HLV Roland Cristiano của U-17 Việt Nam dự vòng chung kết U-17 châu Á cũng nuôi mộng lọt vào World Cup này nếu vào tứ kết (do World Cup U-17 này có đến 8 suất châu Á), nhưng đội trẻ Việt Nam có 3 trận toàn hòa và không thể lọt vào tứ kết.

+ Quan chức bóng đá UAE bị FIFA phạt khủng:

Chuyện xảy ra ở vòng Play off World Cup 2026 khu vực châu Á giữa tháng 10 vừa qua ở Qatar.

Trong trận UAE gặp Qatar, quan chức Matar Al Suwaibani của UAE đã có những lời lẽ và hành vi thái quá sau đó và có “tác động vật lý” đến trọng tài chính làm trận Qatar - UAE. Trận này tuyển chủ nhà Qatar đã thắng UAE 2-1 và có chiếc vé đi World Cup 2026.

Trận Qatar thắng UAE ở vòng Play off World Cup 2026 rất nóng. Ảnh:AFC

Ngày 7-11 FIFA đã ra án kỷ luật với quan chức Matar Al Suwaibani: đình chỉ 16 trận đi theo đội tuyển UAE và nộp phạt 10 ngàn franc Thụy Sĩ.

Cũng trong trận này, quan chức Tarek Salman của đội tuyển Qatar cũng có những hành vi phi thể thao nhằm vào đội UAE và nhận mức phạt từ FIFA là đình chỉ theo đội tuyển Qatar 2 trận và đóng phạt 5 ngàn franc Thụy Sĩ.

Qatar có vé đi World Cup 2026 qua vòng Play off thứ nhất còn UAE cùng Iraq đá vòng Play off thứ hai vào ngày 13 và 18-11, đội thắng đi tiếp Play off liên khu vực.