Tân Thị trưởng New York, fan của Arsenal và cổ đông CLB Real Oviedo 09/11/2025 12:31

(PLO)- Với tân Thị trưởng New York Zohran Mamdani thì Arsenal và chính trị là lẽ sống.

Ông Zohran Mamdani, 34 tuổi, tân Thị trưởng New York là một fan thực thụ của “pháo thủ” Arsenal và cũng là cổ đông chiến lược của CLB Real Oviedo đang đá La Liga.

Trong con mắt của tân Thị trưởng New York Zohran Mamdani, thì giáo sư Arsene Wenger là HLV vĩ đại nhất, cầu thủ vĩ đại nhất cũng chính là người Arsenal, đó là Thierry Henry.

Tân Thị trưởng New York Zohran Mamdani và vợ. Ảnh:A.N

Vừa qua ông Zohran Mandani đã chiến thắng trong cuộc chạy đua ghế thị trưởng New York, ông cũng làm nên lịch sử khi là một người Hồi giáo gốc Nam Á đầu tiên làm thị trưởng ở thành phố giàu có, sôi động nhất nước Mỹ này.

Ở ông, bóng đá và chính trị là hai thứ ông thích thú nhất trong cuộc đời của mình.

Đã làm fan của Arsenal thì tư liệu về “pháo thủ thành London” ông nhớ như in.

Ông kể chi tiết về năm 2013, có lần Arsenal lên vị trí đầu bảng ngoại hạng Anh vào tháng 11 và duy trì được một thời gian ngắn, nhưng cuối cùng mùa đó về thứ tư chung cuộc, ông quả quyết đó là thời khắc ông buồn nhất.

Ông Zohran Mamdani cũng kể rằng, ông là fan trung thành của Arsenal, nhưng cách “làm fan” của ông cũng như bao fan Arsenal khác trên thế giới, tức không phải sống ở Anh mà chỉ làm fan qua... truyền hình, nhưng ông có thẻ hội viên cao cấp của Arsenal.

Zohran Mamdani tuy là người Hồi giáo gốc Nam Á, nhưng ông sinh ra tại Uganda. Năm 2020 ghi dấu ấn trong sự nghiệp chính trị của ông. Thời điểm đó ông đưa lên trang xã hội của mình dòng trạng thái “Tôi có hai điều ưa thích trong cuộc sống - Chính trị và Arsenal”. Trong căn phòng làm việc của chính trị gia trẻ tuổi này tràn ngập hình ảnh bóng đá, cụ thể là chỉ Arsenal, hình ảnh HLV Arsene Wenger, tiền đạo Thierry Henry, Robin Van Persie.

Sau khi đắc cử ghế thị trưởng New York, ông Zohran Mamdani khẳng định: “Bước vào chính trị, cuộc đời tôi sẽ gặp nhiều sóng gió, nhưng tôi khẳng định hình ảnh Arsenal, về những huyền thoại của Arsenal luôn là một phần trong cuộc đời tôi”.