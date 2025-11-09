Man City - Liverpool: Đại chiến vì Top 2 Premier League 09/11/2025 12:36

(PLO)- Tiếp đón Liverpool trên sân nhà Etihad ở vòng 11 Premier League, Man City đặt mục tiêu phục hận, giành 3 điểm sau khi để thua 2 trận ở mùa giải trước.

Sau thất bại 0-1 trước Burnley ở vòng 9, Man City lập tức trở lại quỹ đạo bằng thắng lợi 3-1 trước Bournemouth. Erling Haaland tiếp tục nổ súng với cú đúp bàn thắng. Ở Ngoại hạng Anh, chân sút người Na Uy đang độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng vua phá lưới khi ghi tới 13 bàn sau 10 vòng đấu, bỏ xa Semenyo của Bournemouth tới 7 bàn.

Chưa dừng lại ở đó, tại đấu trường Champions League, Man City cũng có chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Dortmund trên sân nhà, Erling Haaland tiếp tục nổ súng với 1 bàn thắng. Man City tạm thời đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League với 19 điểm, thua Arsenal 7 điểm.

Erling Haaland đang có phong độ cao và dẫn đầu danh sách ghi bàn với 13 bàn thắng. Ảnh: EPL

Đối thủ lần này của Man City không ai khác chính là Liverpool – đội bóng đầy duyên nợ ở những mùa giải gần đây. Liverpool vừa trải qua giai đoạn khủng hoảng khi để thua liên tiếp ở giải quốc nội và châu Âu. Tuy nhiên, tình hình đã khởi sắc khi ở vòng 10 vừa qua, The Kop hạ gục Aston Villa 2-0.

Ấn tượng hơn, giữa tuần vừa qua, Liverpool có chiến thắng 1-0 trước Real Madrid ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League. Chiến thắng này không chỉ giúp The Kop cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn giúp tinh thần toàn đội lên cao trước chuyến làm khách trên sân Etihad.

Vấn đề lớn nhất mà HLV Arne Slot đang đau đầu lúc này chính là khả năng dứt điểm của hàng công. Isak – ngôi sao được kỳ vọng sẽ là trung phong cắm lợi hại – lại chơi mờ nhạt và bế tắc kể từ khi gia nhập Anfield. Ngoài ra, Mohamed Salah cũng đang gặp vấn đề về thể lực và khả năng săn bàn; chỉ cần đối phương phong tỏa Salah, gần như hàng công The Kop lập tức bế tắc.

Lợi thế cho Liverpool trong cuộc đại chiến này chính là thành tích đối đầu trong quá khứ, cụ thể ở mùa giải 2024/25. Khi đó, đoàn quân của HLV Pep Guardiola nhận thất bại 0-2 ở cả hai lượt trận đi và về tại Premier League trước Liverpool.

Chính vì vậy, CĐV Liverpool đang kỳ vọng lịch sử sẽ lặp lại. Tuy nhiên, xét về phong độ hiện tại, Man City vẫn được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu “sát thủ” trong vòng cấm – Erling Haaland.

Liverpool đang quyết tâm quay trở lại chuỗi thắng để tiếp tục cạnh tranh chức vô địch. Ảnh: EPL

Hành quân làm khách trước Man City ở vòng 11 này là thử thách rất khó khăn. HLV Arne Slot sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn mang về 3 điểm. Tuy nhiên, điều này gần như bất khả thi khi Man City đang đặt quyết tâm phục thù Liverpool ngay trên sân nhà của mình.

Về lực lượng, CĐV Man City vui mừng khi Rodri đã có thể ra sân, The Citizens không có trường hợp nào vắng mặt đáng tiếc. Trong khi đó, Liverpool vẫn chưa có sự phục vụ của thủ thành Alisson và hậu vệ Jeremie Frimpong. Đội thắng trong trận đấu này sẽ vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League, sau Arsenal.

Trận đấu giữa Man City và Liverpool sẽ được diễn ra vào lúc 23 giờ 30, ngày 9-11.