Ronaldo 40 tuổi tự hào ‘ghi bàn như máy’ ở giải Ngoại hạng Anh 10/11/2025 13:01

(PLO)- Cristiano Ronaldo, biểu tượng của bóng đá thế giới, một lần nữa khiến người hâm mộ phải chú ý khi khẳng định anh vẫn đủ khả năng thi đấu ở đẳng cấp cao như giải Ngoại hạng Anh, dù đã bước sang tuổi 40.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha Ronaldo cho rằng mình vẫn có thể duy trì phong độ đỉnh cao trong màu áo Al Nassr, thậm chí còn tự tin cho rằng nếu trở lại Premier League, anh vẫn sẽ ghi bàn đều đặn như thời kỳ đỉnh cao.

Kể từ khi gia nhập Al Nassr vào tháng 1-2023, Ronaldo đã biến giải đấu Saudi Pro League trở thành sân khấu riêng của mình. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã ghi tới 82 bàn thắng sau 84 trận, một thành tích phi thường cho bất kỳ cầu thủ nào, đặc biệt là với một người đã ngoài 38 tuổi. Ở mùa giải trước, CR7 tiếp tục chứng minh bản năng sát thủ của mình khi nổ súng 25 lần, giúp đội bóng vùng Trung Đông khẳng định vị thế trong giải đấu.

Trước khi đến Saudi Arabia, siêu sao Ronaldo đã khép lại mùa giải cuối cùng tại châu Âu cùng Manchester United với 24 bàn thắng ở mùa 2021-2022. Dù đây là con số thấp nhất của anh tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu kể từ mùa 2006-2007, nhưng CR7 không cho rằng đó là dấu hiệu sa sút. Trái lại, anh coi đó là minh chứng cho sự ổn định đáng kinh ngạc trong suốt sự nghiệp kéo dài gần hai thập kỷ.

Ronaldo vẫn chạy tốt ở giải Saudi Arabia khi vào tuổi 40. Ảnh: EPA.

“Năm này qua năm khác, tôi vẫn ghi bàn đều đặn. Ngay cả trong một mùa giải mà mọi người gọi là “tệ”, tôi vẫn có 25 bàn thắng. Nếu bây giờ tôi chơi cho một đội bóng lớn ở Premier League, tôi tin rằng mình vẫn sẽ đạt được con số đó. Ngay cả ở tuổi 40, tôi vẫn làm được”, Ronaldo khẳng định đầy tự tin.

Tuyên bố của CR7 phản ánh sự kiêu hãnh quen thuộc, nhưng cũng cho thấy anh có niềm tin mãnh liệt vào thể chất, tinh thần và kinh nghiệm mà mình tích lũy trong suốt quãng thời gian chinh phục đỉnh cao. Đối với Ronaldo, dường như tuổi tác chỉ là con số, và phong độ vẫn nằm trong tầm kiểm soát khi anh có đầy đủ kỷ luật và khát khao chiến thắng.

Sự xuất hiện của Ronaldo tại Saudi Arabia được xem là khởi đầu cho làn sóng các ngôi sao lớn chuyển tới thi đấu ở khu vực Vùng Vịnh. Sau anh, hàng loạt danh thủ như Karim Benzema, Neymar hay N’Golo Kante cũng nối gót sang đây, giúp cuộc chơi quốc nội Saudi Pro League trở nên sôi động và được chú ý hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cùng với đó là những hoài nghi về chất lượng của giải đấu, bởi nhiều người cho rằng bóng đá Saudi Arabia không thể so sánh với châu Âu về tốc độ, chiến thuật hay tính cạnh tranh.

Chân sút người Bồ Đào Nha từng "làm mưa làm gió" trong màu áo Real Madrid. Ảnh: EPA.

Ronaldo bác bỏ những quan điểm đó một cách mạnh mẽ. Anh cho rằng giải đấu mà mình đang góp mặt không hề “dễ chơi” như nhiều người nghĩ. “Tôi không cần nói quá nhiều, vì con số không biết nói dối”, anh đáp lại những lời chỉ trích.

“Những ai chê bai Saudi Pro League là những người chưa bao giờ thi đấu ở đây. Họ không hiểu cảm giác phải chơi bóng dưới cái nóng 40 độ C, hay việc mỗi trận đấu đều đòi hỏi thể lực và tinh thần thế nào. Theo tôi, giải đấu này còn khó khăn hơn cả giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, và hoàn toàn có thể sánh với Ligue 1 của Pháp. Ở đó, ngoài PSG ra, đâu có nhiều đội thật sự mạnh”.

Tuy nhiên, theo bảng xếp hạng sức mạnh các giải đấu thế giới của siêu máy tính Opta, sân chơi Saudi Pro League hiện đứng thứ 29, trong khi giải Bồ Đào Nha xếp thứ 9 và Ligue 1 đứng thứ 5. Dẫu vậy, Ronaldo khẳng định thứ hạng chỉ là những con số mang tính tham khảo, không thể phản ánh đúng thực tế: “Tôi đã chơi ở khắp nơi, từ Anh, Tây Ban Nha, Ý, và bây giờ là Saudi Arabia. Tôi biết rõ sự khác biệt giữa các nền bóng đá. Ở đây, trình độ đang phát triển rất nhanh, và thách thức là có thật. Người ta không thể hiểu điều đó nếu chỉ nhìn vào bảng xếp hạng”.

CR7 có hai lần chơi cho Manchester United ở giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Thậm chí, CR7 còn gây bất ngờ khi thừa nhận rằng việc ghi bàn tại Saudi Pro League đôi khi còn khó hơn ở La Liga, nơi anh từng có những năm tháng huy hoàng cùng Real Madrid. “Ở Tây Ban Nha, đội bóng của tôi luôn áp đảo, luôn tạo ra cơ hội. Còn ở đây, các đội đều chiến đấu đến cùng, các hậu vệ thi đấu rất quyết liệt. Tôi không hề dễ dàng có cơ hội ghi bàn như trước”, Ronaldo chia sẻ thêm.

Ở tuổi 40, Cristiano Ronaldo vẫn đang chứng minh rằng khát vọng chiến thắng của mình chưa bao giờ nguội lạnh. Ai cũng thấy anh luôn có sự bền bỉ, cùng một tinh thần chuyên nghiệp hiếm có trong bóng đá hiện đại. Dù đang thi đấu ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, Ronaldo vẫn giữ nguyên niềm tin rằng anh có thể tiếp tục tỏa sáng, không phải chỉ ở Saudi Arabia, mà ở bất kỳ nơi nào anh đặt chân tới, kể cả Premier League.

Với CR7, hành trình chinh phục vinh quang dường như vẫn chưa kết thúc, và tuổi tác chỉ càng khiến anh thêm khát khao chứng minh bản thân.