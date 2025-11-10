Sốc: 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đòi kiện FAM 10/11/2025 12:38

(PLO)- 7 cầu thủ nhập tịch có nguồn gốc di sản của Malaysia đang cân nhắc việc khởi kiện Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) để yêu cầu bồi thường thiệt hại tài chính, sau khi họ bị Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đình chỉ thi đấu trong vòng 12 tháng.

Báo chí Malaysia đưa tin 7 cầu thủ nhập tịch có khả năng kiện FAM, xuất phát từ một lỗi kỹ thuật trong quá trình nộp hồ sơ mà chính FAM đã thừa nhận là sai sót từ bộ phận hành chính của mình.

Theo các nguồn tin thân cận, 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đang xem xét các lựa chọn pháp lý khác nhau sau khi bị cáo buộc vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA liên quan đến hành vi làm giả tài liệu. Hình phạt được FIFA áp dụng bao gồm lệnh cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng và khoản tiền phạt 2.000 franc Thụy Sĩ.

Các nguồn tin cho biết, lỗi kỹ thuật của FAM đã trực tiếp khiến các cầu thủ rơi vào tình cảnh khó khăn, khi cơ hội thi đấu bị gián đoạn và hợp đồng với một số câu lạc bộ có nguy cơ bị hủy bỏ. Việc mất đi nguồn thu nhập chính từ bóng đá khiến họ chịu thiệt hại đáng kể về tài chính. Một số người trong nhóm đã tìm đến các luật sư quốc tế để được tư vấn về khả năng khởi kiện FAM, với hy vọng có thể đòi lại quyền lợi chính đáng của mình.

Các cầu thủ nhập tịch có thể kiện FAM vì sai sót hành chính khiến họ chịu án treo giò của FIFA. Ảnh: TAFC.

Một nguồn tin thân cận với vụ việc chia sẻ rằng các luật sư nước ngoài đang đàm phán và hướng dẫn 7 cầu thủ nhập tịch về những bước pháp lý có thể tiến hành. “Không có gì ngạc nhiên nếu họ quyết định kiện FAM. Họ có đầy đủ cơ sở để làm vậy, nhất là khi lệnh cấm đã gây ra những tổn thất tài chính nghiêm trọng và ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ”, nguồn tin cho biết.

Ngoài vấn đề tài chính, hành động pháp lý này còn được cho là nhằm mục đích khôi phục danh dự của các cầu thủ, giúp họ làm rõ trách nhiệm thuộc về ai trong vụ việc. Theo một số chuyên gia, nếu chứng minh được rằng lỗi hoàn toàn do FAM, yêu cầu bồi thường sẽ giúp họ lấy lại uy tín và mở đường cho cơ hội ký hợp đồng với các CLB mới sau khi án phạt kết thúc.

7 cầu thủ nhập tịch này vốn được xem là niềm hy vọng trong chiến lược phát triển đội tuyển quốc gia Malaysia, bởi họ đều có nguồn gốc di sản và mang quốc tịch kép, có thể góp phần nâng cao chất lượng đội hình trong khu vực. Tuy nhiên, lệnh cấm từ FIFA đã khiến họ tạm thời bị loại khỏi mọi hoạt động bóng đá quốc tế, tạo ra khoảng trống lớn cho cả sự nghiệp cá nhân lẫn kế hoạch dài hạn của nền bóng đá Malaysia.

Bóng đá Malaysia lại tiếp tục gặp rắc rối liên quan đến cầu thủ nhập tịch. Ảnh: TAFC.

Hiện tại, FAM vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về khả năng bị kiện, nhưng trước đó, cơ quan này đã công khai thừa nhận sai sót trong quá trình xử lý giấy tờ liên quan đến việc đăng ký cầu thủ. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận thể thao trong khu vực, bởi nó có thể trở thành một tiền lệ quan trọng về trách nhiệm pháp lý của các liên đoàn bóng đá quốc gia trong việc quản lý hồ sơ cầu thủ.

Nếu các cầu thủ thực sự khởi kiện, đây là một trong những vụ việc hiếm hoi mà các vận động viên chuyên nghiệp đứng lên đòi lại công bằng từ chính liên đoàn quản lý của mình. Giới quan sát nhận định rằng kết quả của vụ việc này có thể tác động đến uy tín của FAM cũng như mối quan hệ của liên đoàn này với FIFA trong tương lai.