HLV Pep Guardiola: ‘Liverpool là đối thủ yêu thích của tôi’

(PLO)- HLV Pep Guardiola sẽ chính thức bước vào trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp huấn luyện khi Manchester City chạm trán Liverpool vào đêm 9-11 và ông khẳng định không thể có đối thủ nào tuyệt vời hơn để đánh dấu cột mốc lịch sử này.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha, HLV Pep Guardiola nói rõ Liverpool là “đối thủ lớn nhất ở nước Anh”, và rằng mối cạnh tranh giữa hai đội trong những năm qua đã giúp cả hai cùng phát triển lên tầm cao mới. Guardiola chia sẻ: “Tôi nghĩ chúng tôi đã khiến Liverpool phải chơi hay hơn, và họ cũng khiến chúng tôi buộc phải hoàn thiện mình. Nếu được chọn một đối thủ cho trận đấu thứ 1.000, tôi sẽ chọn đội mạnh nhất, và đó chính là Liverpool”.

Từ khi dẫn dắt Manchester City, HLV Pep Guardiola có nhiều cuộc đối đầu kinh điển với Liverpool, đặc biệt dưới thời Juergen Klopp. Hai đội từng tạo nên những màn đua tranh nghẹt thở ở các mùa giải 2018-2019 và 2021-2022, khi Man City đều lên ngôi vô địch chỉ với khoảng cách đúng 1 điểm. Pep không giấu được sự kính trọng dành cho đối thủ: “Liverpool, nhất là khi có Klopp, luôn là đối thủ lớn nhất của chúng tôi. Giữa chúng tôi luôn tồn tại sự tôn trọng sâu sắc”.

Cựu tiền vệ Barcelona được xem là một trong những HLV vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Ông đã giành tổng cộng 12 danh hiệu vô địch quốc gia cùng ba CLB lừng danh là Barcelona, Bayern Munich và Manchester City, bên cạnh ba chức vô địch Champions League cùng hàng loạt danh hiệu cúp quốc nội khác. Dấu ấn chiến thuật, triết lý kiểm soát bóng và khả năng tái tạo đội hình của HLV Pep Guardiola được đánh giá là những yếu tố làm thay đổi cả diện mạo bóng đá hiện đại.

Ông thầy người Tây Ban Nha có tỉ lệ chiến thắng cao sau 999 trận. Ảnh: EPA.

Cột mốc 1.000 trận cũng giúp ông chính thức gia nhập “CLB danh vọng 1.000 trận” do Hiệp hội HLV giải đấu (LMA) vinh danh, nơi quy tụ 38 chiến lược gia từng làm việc tại Anh, trong đó có những huyền thoại như Sir Alex Ferguson và Arsène Wenger. Ông thầy Guardiola xúc động chia sẻ rằng mình “thật tự hào khi được đứng trong hàng ngũ ấy”.

Nhìn lại hành trình hơn 17 năm kể từ trận đấu đầu tiên cùng đội Barcelona B tại giải hạng tư Tây Ban Nha vào năm 2007, Pep bộc bạch: “Đó là một hành trình và trải nghiệm thật khó tin. Khi nhìn lại những con số, tôi vẫn thấy thật điên rồ. Nếu bắt đầu lại, có lẽ tôi không thể đạt được điều này nữa. Mỗi chiến thắng, mỗi thất bại đều là kết quả của rất nhiều nỗ lực, đam mê và tình yêu với bóng đá. Ở khía cạnh ấy, chưa ai có thể vượt qua tôi, vì tôi yêu môn thể thao này và luôn muốn khám phá những điều mới trong nó”.

Trong tổng số 999 trận đã trải qua, HLV pep Guardiola thắng tới 715 trận, tỷ lệ chiến thắng vượt quá 70%, một con số gần như vô tiền khoáng hậu. Khi được hỏi về việc nhiều người coi ông là HLV xuất sắc nhất lịch sử, Pep cười và đáp: “Họ hoàn toàn đúng!”.

Pep Guardiola đã giành nhiều thành tựu trong sự nghiệp cầm quân. Ảnh: EPA.

Sau đó, ông đính chính với thái độ khiêm nhường: “Ảnh hưởng của mỗi HLV đều được ghi nhận qua thời gian. Tôi cũng là một phần trong lịch sử đó, bởi thành tích đã nói lên tất cả. Nhưng tôi chưa bao giờ bắt đầu sự nghiệp với suy nghĩ muốn trở thành người giỏi nhất. Tôi chỉ muốn nhìn thấy đội bóng của mình chơi thứ bóng đá đẹp nhất có thể”.

Dẫu vậy, Liverpool vẫn luôn là “khắc tinh” đáng gờm của HLV Pep Guardiola kể từ khi ông đến nước Anh năm 2016. Tính đến nay, ông mới chỉ thắng 7 trong tổng số 24 lần đối đầu, để thua tới 10 trận, bao gồm cả hai thất bại ở mùa giải trước, khi Liverpool của HLV Arne Slot soán ngôi vô địch Ngoại hạng Anh từ tay Man City. Những cuộc chạm trán giữa hai đội trong suốt gần một thập kỷ qua luôn mang tính chất định đoạt, không chỉ ảnh hưởng đến danh hiệu mà còn trở thành biểu tượng cho cuộc chiến giữa hai triết lý bóng đá đỉnh cao.

Trận đấu vào đêm 9-11 tại sân Etihad lại là một cột mốc quan trọng khác, bởi kết quả có thể quyết định đội nào đủ sức bám đuổi Arsenal, đội đang dẫn đầu và có thể tạo khoảng cách tới 9 điểm trước khi trận đấu bắt đầu. HLV Pep Guardiola thừa nhận: “Nếu Arsenal cứ tiếp tục phong độ như hiện nay, gần như không thể bắt kịp họ.

Man City không mạo hiểm với chấn thương vừa hồi phục của tiền vệ Rodri trong trận quyết đấu Liverpool. Ảnh: EPA.

Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là thắng mọi trận đấu và chờ họ sảy chân. Nhưng họ cũng sẽ phải đến Etihad. Dù sao, những gì Arsenal làm được trong hai, ba mùa qua thật phi thường. Khoảng cách giữa các đội ngày càng thu hẹp, nhưng vẫn còn sớm, mới chỉ là tháng 11 thôi. Bạn không thể vô địch vào tháng 11, nhưng hoàn toàn có thể đánh mất cơ hội lúc này”.

Bên cạnh sự kỳ vọng, Pep cũng cho biết ông sẽ không mạo hiểm với thể lực của các trụ cột. Tiền vệ trụ Rodri vừa hồi phục chấn thương nhiều khả năng sẽ không ra sân từ đầu. “Chúng tôi phải thận trọng. Mùa giải còn dài, và mỗi cầu thủ đều cần được bảo vệ. Một trận đấu dù quan trọng đến đâu cũng không đáng để đánh đổi sức khỏe của họ”.

Trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp huấn luyện của Pep Guardiola là cột mốc cá nhân lừng lẫy trên hành trình vĩ đại của một trong những bộ óc bóng đá lỗi lạc nhất thế giới, người đã biến bóng đá thành nghệ thuật, và biến mỗi cuộc đối đầu với Liverpool thành một chương đáng nhớ trong lịch sử Premier League.