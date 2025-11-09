Ronaldo tự nhận mình… đẹp trai hơn Beckham 09/11/2025 14:13

(PLO)- Cristiano Ronaldo, siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha đang khoác áo Al Nassr, mới đây lại khiến người hâm mộ dậy sóng khi thẳng thắn khẳng định rằng anh… đẹp trai hơn cả huyền thoại bóng đá Anh David Beckham.

Trong buổi trò chuyện hài hước nhưng đầy tự tin trên chương trình Piers Morgan Uncensored, ngôi sao Ronaldo không ngần ngại so sánh ngoại hình của mình với Beckham và cho rằng anh “có đầy đủ mọi phẩm chất để vượt trội hơn”.

Cả Ronaldo và Beckham từ lâu đã được xem là những biểu tượng toàn cầu, không chỉ bởi tài năng trên sân cỏ mà còn nhờ phong thái lịch lãm và gu thời trang đỉnh cao. Cả hai đều bắt đầu tạo dựng tên tuổi tại Manchester United trước khi chuyển đến Real Madrid, nơi họ trở thành những ngôi sao sáng nhất thế giới bóng đá.

Ngoài sân cỏ, Beckham và Ronaldo đều thành công trong việc mở rộng tầm ảnh hưởng sang lĩnh vực thời trang và giải trí, biến bản thân thành những “thương hiệu sống”. Chính vì thế, câu hỏi “ai đẹp trai hơn” giữa hai ngôi sao này luôn là đề tài được người hâm mộ mang ra bàn tán suốt nhiều năm qua.

Ronaldo luôn tự tin vào chính mình cả trên sân cỏ lẫn đời thường. Ảnh: EPA.

Khi xuất hiện trong chương trình của Piers Morgan, câu hỏi đó một lần nữa được nhắc lại. Người dẫn chương trình nổi tiếng mở đầu bằng lời khen: “Cristiano, tôi nghĩ anh là một cầu thủ vĩ đại hơn Beckham rất nhiều. Nhưng anh có thấy mình đẹp trai hơn anh ấy không?”. Câu hỏi khiến khán giả bật cười, còn Ronaldo thì đáp lại bằng sự khéo léo thường thấy. “Điều đó còn tùy vào quan điểm của từng người”, anh nói, “Theo tôi, vẻ đẹp không chỉ nằm ở khuôn mặt mà là tổng thể: phong thái, thần thái và sự tự tin”.

Tuy nhiên, ngôi sao 40 tuổi sau đó không quên “châm thêm chút muối” vào cuộc trò chuyện. Anh mỉm cười nói tiếp: “Hãy thử tưởng tượng Cristiano Ronaldo và một người đàn ông bình thường cùng mặc quần bơi đỏ trên bãi biển Copacabana. Anh nghĩ ai sẽ khiến mọi người ngoái nhìn đầu tiên?”. Cả trường quay bật cười, và nhà báo Morgan lập tức hỏi lại: “Nếu anh đi dạo quanh Copacabana 10 phút, người anh chú ý nhất sẽ là ai?”. Không hề do dự, Ronaldo trả lời ngay: “Tôi, 100 phần trăm”.

Piers Morgan cười lớn trước câu trả lời đầy tự tin ấy, còn Ronaldo thì tiếp tục kể thêm một câu chuyện vui về Beckham. “Anh ấy đẹp trai, điều đó đúng”, Ronaldo nói với vẻ hài hước, “Nhưng xét về thể hình, tôi nghĩ anh ấy chỉ ở mức trung bình thôi. Còn tôi thì khác. Tôi hoàn hảo”.

Cựu tuyển thủ Anh David Beckham và "nữ hoàng quần vợt" Sharapova. Ảnh: EPA.

Câu nói khiến cả khán phòng bật cười, nhưng ngay sau đó, Ronaldo lập tức thể hiện sự tôn trọng với cựu danh thủ người Anh. “Tôi thực sự thích Beckham. Anh ấy là người rất lịch thiệp, nói năng chuẩn mực và tôi dành cho anh ấy sự tôn trọng lớn”, CR7 chia sẻ.

Cuộc phỏng vấn không chỉ dừng lại ở những câu chuyện vui. Ở một phần khác, Ronaldo còn khiến khán giả bất ngờ khi khẳng định rằng anh có thể là “người nổi tiếng nhất hành tinh”. Anh nói với nụ cười tự tin: “Nếu chúng ta bàn về độ nổi tiếng toàn cầu, có thể so sánh tôi với Tổng thống Mỹ Donald Trump chẳng hạn. Nhưng tôi tin rằng, ngay cả trên những hòn đảo xa xôi nhất, người ta vẫn biết đến tôi nhiều hơn ông ấy”.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn chơi bóng xuất sắc ở tuổi 40. Ảnh: EPA.

Phát biểu này phản ánh rõ nét cá tính mạnh mẽ và sự tự tin vốn đã trở thành thương hiệu của Ronaldo. Suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, anh được biết đến với 5 Quả bóng vàng, hàng trăm bàn thắng cùng hàng loạt danh hiệu chói sáng ở châu Âu. Ngôi sao người Bồ Đào Nha còn là biểu tượng của sự kỷ luật, phong độ và tinh thần không bao giờ khuất phục.

Dù những lời đùa vui về Beckham chỉ mang tính giải trí, chúng vẫn khiến người hâm mộ thấy rõ phần tính cách chân thật của Ronaldo, một người luôn tin vào giá trị bản thân nhưng cũng sẵn sàng tôn trọng đối thủ. Còn nếu xét về “vẻ đẹp toàn diện” mà Ronaldo nói đến, có lẽ không chỉ Beckham, mà cả thế giới cũng phải thừa nhận: dù bạn yêu hay ghét anh, Cristiano Ronaldo vẫn là một trong những biểu tượng hấp dẫn nhất mà bóng đá từng sản sinh.