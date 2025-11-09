Messi đáp trả sâu cay lời mỉa mai của Ronaldo 09/11/2025 15:26

Trong một cuộc phỏng vấn tại Florida, ngôi sao Messi của Inter Miami khẳng định rằng trở thành nhà vô địch thế giới là đỉnh cao, là thành tựu cao quý nhất mà một cầu thủ bóng đá có thể đạt được trong sự nghiệp.

Trong hơn 15 năm, Messi và Ronaldo là hai cái tên biểu tượng cho bóng đá thế giới, tạo nên cuộc cạnh tranh chưa từng có về danh hiệu, kỷ lục và ảnh hưởng. Dù cả hai đã rời châu Âu, Ronaldo hiện khoác áo Al Nassr ở Saudi Arabia và Messi thi đấu cho Inter Miami tại Mỹ, cuộc tranh luận về việc ai là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt.

Với nhiều người, cuộc đua ấy phần nào được “định đoạt” vào năm 2022, khi Messi cùng đội tuyển Argentina chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup danh giá. Trong trận chung kết nghẹt thở với tuyển Pháp kết thúc 3-3 sau 120 phút, Messi ghi hai bàn và truyền cảm hứng để Argentina chiến thắng trong loạt sút luân lưu, khép lại hành trình vinh quang kéo dài gần hai thập kỷ.

Ngôi sao người Argentina đã giành ngôi vô địch Copa America lẫn World Cup. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, Ronaldo cũng có những khoảnh khắc huy hoàng ở cấp độ đội tuyển với chức vô địch Euro 2016 và hai lần đăng quang UEFA Nations League. Tuy nhiên, giấc mơ World Cup vẫn là điều còn dang dở. Khi Bồ Đào Nha bị tuyển Morocco loại ở tứ kết World Cup 2022, tiền đạo Ronaldo không giấu nổi nước mắt rời sân, chấm dứt hy vọng hiện thực hóa giấc mơ lớn nhất đời mình. Trên Instagram, anh chia sẻ rằng vô địch World Cup là khát vọng và tham vọng lớn nhất trong sự nghiệp, dù không thể đạt được.

Thế nhưng trong một cuộc trò chuyện gần đây trên chương trình Piers Morgan Uncensored, Ronaldo lại bày tỏ rằng danh hiệu không phải là thứ duy nhất định nghĩa sự nghiệp của anh. “Nếu hỏi tôi, vô địch World Cup có phải là giấc mơ không? Không, không phải. Và có công bằng không nếu đánh giá cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chỉ dựa vào sáu hay bảy trận đấu? Tôi không nghĩ vậy”, CR7 khẳng định.

Lời chia sẻ này đã khiến dư luận dậy sóng, và Messi từng nhiều lần đối đầu Ronaldo, đưa ra phản hồi mang đầy cảm xúc. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Mỹ ở Florida, siêu sao người Argentina nói rằng vô địch World Cup là “đỉnh cao tuyệt đối” của sự nghiệp cầu thủ. “Thành thật mà nói, thật khó để diễn tả cảm xúc ấy bằng lời. Danh hiệu đó không chỉ dành cho tôi mà còn cho gia đình, các đồng đội và cả đất nước Argentina. Ai cũng thấy người dân chúng tôi đã sống trong niềm vui, niềm tự hào và hạnh phúc tột cùng sau chiến thắng ấy”, Messi chia sẻ.

Ronaldo chưa từng vô địch thế giới. Ảnh: EPA.

Anh nói thêm: “Với tôi, World Cup là cột mốc cuối cùng, là mảnh ghép hoàn thiện sự nghiệp. Sau danh hiệu đó, bạn không còn điều gì lớn hơn để theo đuổi. Tôi đã có tất cả ở cấp độ CLB, từ Champions League đến Quả bóng vàng, và cùng đội tuyển giành Copa America. Nhưng chỉ khi chạm tay vào World Cup, tôi mới cảm thấy sự nghiệp của mình thực sự trọn vẹn”.

Phát biểu của Messi được xem như lời đáp nhẹ nhàng nhưng sâu sắc gửi đến người bạn - đối thủ cũ. Trong khi Ronaldo nhấn mạnh rằng vinh quang không nên chỉ được đo bằng danh hiệu, Messi lại coi chức vô địch World Cup là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì và đam mê. Hai quan điểm phản ánh rõ nét sự khác biệt trong triết lý và hành trình của hai huyền thoại vĩ đại nhất thế giới bóng đá hiện đại.

Ở phần đầu cuộc phỏng vấn với Piers Morgan, Ronaldo cũng từng thừa nhận rằng anh vẫn coi mình là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, dù rất tôn trọng Messi. “Messi có giỏi hơn tôi không? Tôi không nghĩ vậy. Tôi nói thật lòng. Tôi không muốn khiêm tốn ở đây”, Ronaldo khẳng định đầy tự tin.

Messi đã giành 8 Quả bóng vàng, Ronaldo chỉ có 5. Ảnh: EPA.

Dù đang ở giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp, cả hai huyền thoại vẫn chưa có ý định dừng lại. Messi, ở tuổi 38, vẫn duy trì phong độ ấn tượng trong màu áo Inter Miami, nơi anh vừa cán mốc 400 pha kiến tạo trong sự nghiệp. Ronaldo, 40 tuổi, tiếp tục ghi bàn đều đặn tại Saudi Pro League, chứng minh sức bền và đam mê thi đấu hiếm có.

Cả Messi lẫn Ronaldo đều không loại trừ khả năng góp mặt tại World Cup 2026, giải đấu được tổ chức tại Bắc Mỹ. Nếu điều đó xảy ra, người hâm mộ có thêm cơ hội chứng kiến hai biểu tượng của thời đại cùng xuất hiện trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, dù có thể là lần cuối.

Dù cuộc tranh luận “Messi hay Ronaldo” có kéo dài bao lâu đi nữa, cả hai vẫn mãi là những biểu tượng sống, những người đã định nghĩa lại khái niệm về sự vĩ đại trong bóng đá. Và có lẽ, như cách Messi từng nói, điều quan trọng nhất không chỉ là danh hiệu, mà chính là hành trình, là niềm hạnh phúc được sống trọn với đam mê và cống hiến hết mình cho trái bóng tròn.