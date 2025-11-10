Nỗi đau khủng khiếp của nhà vô địch Liverpool 10/11/2025 13:48

(PLO)- Phong độ của Liverpool, nhà đương kim vô địch Premier League, đang rơi vào giai đoạn đáng báo động sau thất bại 0-3 trước đối thủ lớn Manchester City tại sân Etihad, khiến họ nối dài chuỗi kết quả nghèo nàn trên sân khách.

Trận thua đại kình địch Manchester City là một cú sốc lớn cho nhà vô địch Liverpool trước kỳ nghỉ quốc tế, đồng thời lộ ra nhiều vấn đề nghiêm trọng trong lối chơi và tâm lý của thầy trò HLV Arne Slot. Sau 11 vòng đấu đầu tiên của mùa giải Ngoại hạng Anh 2025-2026, Liverpool mới chỉ giành được 18 điểm, thủng lưới 17 bàn và rơi vào chuỗi bốn trận thua liên tiếp khi phải thi đấu xa nhà, con số rất đáng thất vọng đối với một đội bóng từng lên ngôi vô địch rực rỡ.

Chuỗi kết quả yếu kém của The Reds bắt đầu từ thất bại 0-2 trước Brentford, tiếp sau là những trận thua 1-2 trước Chelsea và Crystal Palace, rồi bị Manchester City đánh bại với cách biệt ba bàn không gỡ. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4-2012, Liverpool phải nhận bốn trận thua sân khách liên tiếp ở Premier League, một thành tích quá tệ hại mà họ từng trải qua dưới thời Sir Kenny Dalglish hơn một thập kỷ trước.

Thậm chí, số trận thua sân khách hiện tại còn nhiều hơn toàn bộ số trận thua của Liverpool trong 21 trận sân khách đầu tiên dưới thời HLV Jurgen Klopp, thời kỳ mà đội bóng được xem là bất khả chiến bại tại Anfield. Dù vẫn thể hiện được phong độ ấn tượng trên sân nhà, với những chiến thắng trước Aston Villa và Real Madrid trong khuôn khổ Champions League, nhưng sự sa sút mỗi khi rời Anfield đang khiến Liverpool trở thành tâm điểm của những chỉ trích.

Nhà đương kim vô địch Premier League mệt mỏi với cú ngã ngựa nặng nề tại sân Etihad. Ảnh: EPA.

Sự mất cân bằng giữa các tuyến, đặc biệt là hàng phòng ngự thiếu chắc chắn, đã khiến đội bóng để thủng lưới tới 17 bàn chỉ sau 11 trận, thành tích tệ nhất của một nhà vô địch kể từ mùa giải 2020-2021, cũng chính là mùa giải mà Liverpool dưới thời Klopp gặp khủng hoảng nghiêm trọng vì chấn thương hàng loạt.

Với năm thất bại kể từ đầu mùa, Liverpool đã trở thành đội đương kim vô địch Premier League đầu tiên kể từ Leicester City mùa 2016-2017 thua tới năm trận trong 11 vòng đấu đầu tiên. Khi đó, Leicester cũng từng rơi tự do và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 12 chung cuộc, một kịch bản mà người hâm mộ The Reds chắc chắn không muốn lặp lại. Tuy nhiên, nếu nhìn lại lịch sử giải đấu, Liverpool vẫn chưa chạm đến “đáy” khi Chelsea ở mùa 2015-2016, dưới thời Jose Mourinho, từng thua đến sáu trận trong cùng giai đoạn và chỉ cán đích ở vị trí thứ 10.

Vấn đề của Liverpool không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở tinh thần thi đấu và bản lĩnh của một đội bóng lớn. Arne Slot, người được kỳ vọng kế thừa Klopp để duy trì đế chế đỏ, đang phải đối mặt với áp lực nặng nề.

Thầy trò HLV Arne Slot đang gặp nhiều khó khăn ở giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Những con số thống kê chỉ ra rằng, trong 10 mùa giải gần nhất, chỉ có một mùa mà Liverpool có khởi đầu tệ hơn so với hiện tại, là mùa 2022-2023, khi họ chỉ giành được 16 điểm sau 11 vòng đấu. Mùa giải ấy, The Reds kết thúc ở vị trí thứ 5 và mất vé tham dự Champions League, một kết cục mà không ai trong số các cổ động viên muốn tái diễn.

Giới chuyên môn nhận định rằng Liverpool đang trải qua giai đoạn chuyển giao khó khăn, khi những trụ cột như Van Dijk, Salah hay Alisson dần bước qua đỉnh cao phong độ, còn các tân binh chưa thực sự hòa nhập.

Nếu không nhanh chóng cải thiện khả năng thi đấu trên sân khách và củng cố hàng thủ, đội bóng vùng Merseyside có thể sẽ tiếp tục sa sút trong cuộc đua vô địch, thậm chí đối mặt nguy cơ bị gạt khỏi nhóm dự cúp châu Âu. Với một đội bóng từng làm mưa làm gió tại châu Âu, đó là điều không thể chấp nhận được.