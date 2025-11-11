AFC Champions League Nữ, bảng A: CLB Nữ TP.HCM phấn đấu đứng ngay sau nhà vô địch Melbourne City 11/11/2025 05:39

(PLO)-CLB Nữ TP.HCM tại tái xuất ở giải châu lục, liệu lần này có tái lập thành tích vào bán kết?

CLB Nữ TP.HCM từng vào bán kết AFC Champions League của giải lần thứ nhất, thua Wuhan Jiangda của Trung Quốc, thành tích đó đã là vượt chỉ tiêu. Nay cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi tiếp tục được làm chủ nhà vòng bảng ở giải lần thứ hai.

Giải AFC Champions League 2025-2026 lần thứ hai, CLB Nữ TP.HCM sẽ gặp đội cực mạnh Melbourne City FC, đây là nhà đương kim vô địch giải mùa hè vừa rồi, ở chung kết họ đã đánh bại Wuhan Jiangda 1-0 để lên ngôi.

Giải AFC Champions League vừa rồi, CLB Nữ TP.HCM vào bán kết và thua Wuhan Jiangda tại Vũ Hán. Ảnh:AFC

Melbourne City FC là CLB đẳng cấp thế giới, rất nhiều tuyển thủ Úc tập trung ở CLB này. CLB nữ của Việt Nam còn cùng bảng với Stallion Laguna (Philippines) và Lion City Sailors của Singapore.

Giải năm nay, số đội dự vòng sơ loại tăng gần gấp đôi, tuy nhiên AFC vẫn “bóp đầu vào” để duy trì chất lượng tốt. Do bóng đá nữ Việt Nam đứng thứ 6 châu Á nên CLB Nữ TP.HCM không phải đá vòng sơ loại.

12 đội bước vào vòng bảng (3 bảng), trong đó CLB Nữ TP.HCM nằm ở bảng A và làm bảng trưởng, tất cả các trận diễn ra trên sân Thống Nhất từ ngày 13-11.

Sau vòng bảng là tứ kết, điều này có nghĩa mỗi bảng lấy 2 đội nhất, nhì và xét hai vị trí thứ ba của ba bảng đấu có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Giải lần thứ nhất, CLB Nữ TP.HCM vào tứ kết với ngôi nhì bảng sau Urawa red Diamond Ladies.

Với cục diện bảng A giải năm nay, CLB Nữ TP.HCM ngoài việc chạm trán với đương kim vô địch Melbourne City FC thì Stallion Laguna của Philippines rất mạnh với nhiều tuyển thủ quốc gia, trong đó có thủ môn số 1 tuyển Philippines Olivia McDaniel, hậu vệ Isabella Pasion, tiền đạo Rhea Arcenal Chan, tiền vệ Kaya Hawkinson, Charisa, Lemoran, tay săn bàn Chandler McDaniel. Còn thành phần ngoại binh thì Stallion Laguna bổ sung những cầu thủ Mỹ khác đến đầu quân.

Có thể nói rằng, CLB Stallion Laguna cũng tương đồng với CLB Nữ TP.HCM với nhiều tuyển thủ quốc gia rất chất lượng. Đồng thời đây cũng là đối thủ cạnh tranh ngôi nhì bảng với CLB Nữ TP.HCM.

Trong khi đó, CLB Nữ TP.HCM tăng cường 6 ngoại binh trong đó có 4 gương mặt cũ mùa thứ nhất cũng từng khoác áo như Aubrey Goodwill, Gorman Chloe, Tatiana Mason, Maria Khan, hai ngoại binh mới gồm Ouni Samia và Sakura Yoshida.

Chuẩn bị cho giải này, CLB Nữ TP.HCM cũng có chuyến tập huấn tại Hà Nội và đá tập với tuyển Việt Nam thắng 2-1 và thua 2-3.

Hy vọng cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi sẽ tái lập và thậm chí vượt hơn thành tích mùa thứ nhất vừa qua, tức thay vì vào bán kết, giải này, CLB Nữ TP.HCM vào đến chung kết.

Bảng B thi đấu ở Vũ Hán do CLB Wuhan Jiangda làm bảng trưởng.

Trong khi bảng C thi đấu tại Rangon của Myanmar do CLB ISP WFC của Myanmar làm bảng trưởng.

+ Lịch thi đấu bảng A tại sân Thống Nhất

Ngày 13-11: Melbourne - Lion City Sailors (15 giờ), CLB Nữ TP.HCM - Stallion Laguna (19 giờ)

Ngày 16-11: Stallion Laguna - Melbourne City (15 giờ), CLB Nữ TP.HCM - Lion City Sailors (19 giờ).

Ngày 19-11: Stallion Laguna - Lion City Sailors (15 giờ), CLB Nữ TP.HCM - Melbourne City (19 giờ)