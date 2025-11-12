24 giờ của U-22 Việt Nam cho cuộc đụng độ U-22 Trung Quốc 12/11/2025 06:39

(PLO)- Đội tuyển U-22 Việt Nam chỉ có đầy đủ quân số một ngày trước trận ra quân ở giải bóng đá quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025, gặp gỡ chủ nhà U-22 Trung Quốc chiều 12-11.

Panda Cup 2025 quy tụ những đối thủ mạnh hàng đầu châu lục như U-22 Trung Quốc, U-22 Hàn Quốc và U-22 Uzbekistan sẽ giúp đội tuyển U-22 Việt Nam chạy đà rất tốt cho SEA Games 33 lẫn vòng chung kết U-23 châu Á 2026.

1 ngày trước trận ra quân của U-22 Việt Nam

Giải đấu lớn CFA Team China Panda Cup 2025 là một trong những cuộc chơi giao hữu chất lượng nhất dành cho lứa cầu thủ trẻ châu Á, tập hợp những đội bóng có nền bóng đá phát triển và sở hữu dàn cầu thủ tiềm năng. Dù chỉ mang tính cọ xát, Panda Cup 2025 lại là cơ hội quý giá để các tuyển thủ trẻ Việt Nam thử nghiệm đội hình, hoàn thiện chiến thuật và chuẩn bị cho những mục tiêu lớn hơn như SEA Games 33 và vòng chung kết U-23 châu Á 2026.

Tuy nhiên, hành trình đến Trung Quốc của thầy trò quyền HLV Đinh Hồng Vinh không hề thuận lợi. Do trùng với lịch thi đấu của vòng 11 V-League, đại diện của Việt Nam phải chia thành ba nhóm di chuyển riêng biệt. Nhóm đầu tiên khởi hành từ Hà Nội bao gồm 12 cầu thủ; Nhóm thứ hai di chuyển từ TP.HCM, có 8 cầu thủ; Nhóm cuối cùng với sáu cầu thủ của Hà Nội FC, CLB Công an Hà Nội và Hà Tĩnh sang Trung Quốc trễ hơn một ngày vì lịch thi đấu dày đặc.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam không có nhiều thời gian ráp đội hình ở Trung Quốc do bận thi đấu vòng 11 V-League. Ảnh: CCT.

Chỉ đến ngày 11-11, đội khách Việt Nam mới có đầy đủ quân số và chỉ có vỏn vẹn một buổi tập duy nhất để làm quen sân, trước khi bước vào trận ra quân gặp chủ nhà U-22 Trung Quốc vào lúc 14 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 12-11. Việc không có thời gian chuẩn bị dài khiến đây trở thành thử thách thực sự cho các nhà đương kim vô địch Đông Nam Á. Dẫu vậy, sự gắn kết của tập thể trẻ này, với những gương mặt trẻ đã cùng nhau thi đấu, tập trung từ cuối năm 2024 và liên tục cọ xát tại V-League sẽ giúp họ tự tin nhập cuộc.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ông sẽ tận dụng Panda Cup 2025 như một bài kiểm tra toàn diện cho đội hình. Dù nhiều khả năng vẫn sẽ có sự luân chuyển cầu thủ để thử nghiệm, ông nhấn mạnh các học trò luôn chơi với tinh thần chiến đấu hết mình, hướng đến một màn trình diễn cống hiến trước khán giả Trung Quốc. Đặc biệt, sự trở lại của tám trụ cột từng khoác áo đội tuyển quốc gia giúp đội hình U-22 Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn.

Trận mở màn với U-22 Trung Quốc là một cuộc đọ sức hấp dẫn, nơi cả hai đội đều muốn khẳng định bản lĩnh. Đội khách Việt Nam muốn có một kết quả tốt, cùng khao khát thể hiện lối chơi hiện đại, tốc độ và sáng tạo.

Chủ nhà U-22 Trung Quốc lấy sức nhàn đánh sức mỏi. Ảnh: CCT.

Điểm danh những đối thủ lớn

Đội tuyển trẻ Việt Nam sẽ đụng độ bốn đối thủ mạnh của châu Á, hứa hẹn mang đến chất lượng chuyên môn cao. U-22 Trung Quốc với lợi thế sân nhà đang đặt nhiều kỳ vọng vào giải đấu này để phục hưng bóng đá trẻ sau quãng thời gian dài thất bại ở các giải châu lục. HLV Cheng Yaodong đã triệu tập lực lượng tốt nhất, bao gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Chinese Super League.

Với nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi kỷ luật và phong cách pressing mạnh mẽ, U-22 Trung Quốc được xem là đối thủ không dễ chịu với bất kỳ đội bóng nào. Những gương mặt ưu tú của chủ nhà gồm tiền vệ He Xiaoke (Beijing Guoan) hay tiền đạo trẻ Zhang Wei (Shanghai Port) được kỳ vọng sẽ gánh vác trọng trách giúp họ thể hiện phong độ ấn tượng.

Trong khi đó, U-22 Hàn Quốc mang đến Panda Cup một đội hình trẻ trung nhưng cực kỳ tiềm năng, quy tụ nhiều cầu thủ đang thi đấu tại K-League và một số gương mặt đang chơi bóng ở châu Âu. Đây cũng là nơi để bóng đá trẻ Hàn Quốc kiểm tra lực lượng trước thềm vòng loại Olympic Paris 2026. Đội bóng xứ Kim chi luôn nổi tiếng với phong cách thi đấu tốc độ, pressing toàn sân và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh, điều này chính là phép thử quý giá cho hàng thủ của U-22 Việt Nam.

U-22 Hàn Quốc và U-22 Uzbekistan là đối thủ đáng gờm của thầy trò quyền HLV Đinh Hồng Vinh ở sân chơi lớn Panda Cup 2025. Ảnh: CCT.

Đại diện còn lại U-22 Uzbekistan là cái tên khiến nhiều người phải dè chừng. Bóng đá trẻ Uzbekistan những năm gần đây phát triển vượt bậc, từng vô địch U-23 châu Á 2022 và liên tục góp mặt trong nhóm ứng cử viên vô địch của khu vực. Đội bóng Trung Á nổi bật với lối chơi kỹ thuật, kỷ luật và sự lì lợm. Việc đối đầu với một đội bóng có tổ chức và kỷ luật như Uzbekistan sẽ giúp tuyển trẻ Việt Nam rèn luyện bản lĩnh và khả năng kiểm soát thế trận.

Trước những đối thủ mạnh, mục tiêu của U-22 Việt Nam không đặt nặng về thành tích mà tập trung vào tích lũy kinh nghiệm, đánh giá lực lượng và hoàn thiện chiến thuật. Giải đấu này sẽ giúp ban huấn luyện xác định rõ những vị trí còn thiếu, cũng như tìm ra đội hình tối ưu cho các mục tiêu dài hạn như SEA Games 33 vào năm 2025 và vòng chung kết U-23 châu Á 2026.

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về mặt thời gian chuẩn bị, U22 Việt Nam vẫn mang đến Panda Cup 2025 một đội hình được đánh giá là mạnh nhất trong nhiều năm gần đây. Sự kết hợp giữa những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thi đấu V-League và lứa trẻ đầy triển vọng tạo nên một tập thể đồng đều, có chiều sâu và tiềm năng bùng nổ.