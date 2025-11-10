Đội tuyển Malaysia bất chấp lệnh trừng phạt của FIFA 10/11/2025 17:13

(PLO)- HLV trưởng đội tuyển Malaysia, ông Peter Cklamovski khẳng định sẽ không để những rắc rối liên quan đến lệnh trừng phạt của FIFA ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của các học trò ở các trận đấu quốc tế sắp tới.

Chia sẻ trong ngày đầu tiên hội quân ở trại huấn luyện Hyatt Place ngày 10-11, chiến lược gia người Úc cho biết trọng tâm duy nhất của ông hiện nay là giúp đội tuyển Malaysia duy trì phong độ lẫn sự tập trung trước khi bước vào những thử thách quan trọng ở vòng loại Asian Cup 2027.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã nhận cú sốc lớn khi FIFA chính thức bác đơn kháng cáo và giữ nguyên toàn bộ án phạt dành cho liên đoàn, bao gồm lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với bảy cầu thủ và khoản tiền phạt 350.000 franc Thụy Sĩ. Dù vậy, HLV Cklamovski cho rằng đây là vấn đề nằm ngoài phạm vi chuyên môn của ông.

“Tôi không thể kiểm soát được những việc xảy ra bên ngoài sân cỏ, và cũng không muốn tiêu tốn năng lượng cho điều đó”, ông Cklamovski chia sẻ, “Tôi chỉ tập trung vào công việc của mình là huấn luyện các cầu thủ, đảm bảo kế hoạch tập luyện được thực hiện đúng hướng và đội bóng sẵn sàng thi đấu tốt nhất”.

Các tuyển thủ Malaysia chính thức tập trung từ ngày 10-11 để chuẩn bị cho trận tiếp Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Những cầu thủ bị treo giò gồm Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Jon Irazabal, Joao Figueiredo, Hector Hevel và Imanol Machuca, những người được cho là liên quan đến vụ bê bối đăng ký cầu thủ sai quy định, đã gây chấn động nền bóng đá Malaysia trong những tháng gần đây. FAM khẳng định họ đang chờ FIFA công bố bản quyết định chi tiết về án phạt, đồng thời sẽ tham khảo ý kiến pháp lý trước khi cân nhắc kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Dù phải đối mặt với những biến động lớn ngoài sân cỏ, HLV Cklamovski vẫn kiên định với triết lý của mình: đặt tuyển Malaysia lên hàng đầu và tập trung tuyệt đối vào chuyên môn. Ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là duy trì tinh thần đoàn kết trong đội ngũ và không để bất kỳ yếu tố nào làm phân tán sự tập trung của các cầu thủ.

“Trong bóng đá, luôn có những tiếng ồn từ bên ngoài, đó là điều không thể tránh khỏi”, ông thầy người Úc nói, “Chúng tôi chỉ có thể kiểm soát được cách mình tập luyện, cách thi đấu và cách đại diện cho đất nước trên sân cỏ. Mục tiêu của tuyển Malaysia là mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ thông qua phong cách thi đấu, thái độ chuyên nghiệp và tinh thần chiến đấu cao. Mọi thứ khác chỉ là tạp âm, và chúng tôi sẽ không để chúng chi phối năng lượng của mình”.

HLV Cklamovski tin tưởng vào sự ổn định của các học trò ở cuộc chơi lớn châu Á. Ảnh: CCT.

Dưới sự dẫn dắt của Cklamovski, đội tuyển Malaysia đang trải qua chuỗi trận bất bại ấn tượng trong năm 2025, cho thấy sự ổn định cả về chiến thuật lẫn tinh thần thi đấu. Chiến lược gia người Úc, từng là trợ lý của Ange Postecoglou tại Nhật Bản và Úc, đã giúp đội tuyển Malaysia xây dựng lối chơi hiện đại, kỷ luật nhưng đầy nhiệt huyết, điều đang nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ trong nước.

Mục tiêu trước mắt của Malaysia là trận đấu với Nepal trong khuôn khổ vòng loại thứ ba Asian Cup 2027, dự kiến diễn ra tại sân vận động Quốc gia Bukit Jalil vào ngày 18-11. Đây được xem là cơ hội để thầy trò Cklamovski khép lại năm 2025 với một kết quả tích cực, đồng thời củng cố vị thế của đội tuyển Malaysia trên bản đồ bóng đá châu Á.

Với phong thái quyết đoán, HLV Cklamovski một lần nữa khẳng định: “Bất kể những gì đang xảy ra ngoài sân cỏ, chúng tôi vẫn giữ vững mục tiêu. Tôi tin tưởng các cầu thủ của mình, tin vào kế hoạch mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng. Mỗi buổi tập, mỗi trận đấu là cơ hội để đội tuyển Malaysia tiến gần hơn tới tầm vóc mà chúng tôi hướng tới”.