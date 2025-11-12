Bắt 1024 cầu thủ, đội tuyển Malaysia quay về “hàng nội”, FIFA “tố” FIFPro 12/11/2025 11:11

+Đội tuyển Malaysia đã gọi lại sao trẻ Luqman Hakim:

Tuyển Malaysia đang quá nhiều những ngôi sao tạo nên đột biến, trong đó có 7 tuyển thủ nhập tịch lậu. HLV Peter Cklamovski đã gọi tiền đạo ngoại nhập tịch khác Jordan Mintah để hỏa lực mạnh hơn. Tuy nhiên Jordan Minmah không thể lên tuyển Malaysia đợt này vì bệnh. HLV Peter Cklamovski đã gọi sao trẻ Luqman Hakim thay thế. Như vậy là sau 3 năm, tiền vệ tấn công rất hay này mới quay lại đội tuyển Malaysia sau khi hàng loạt cầu thủ nhập tịch bị dính phốt.

Luqman Hakim quay lại đội tuyển Malaysia. Ảnh:NST

Luqkim Haman từng sang Bỉ đá cho CLB Kortrijk 2 mùa bóng nhưng rồi cũng thất bại quay về. Nay anh đang khoác áo CLB Kunching của Malaysia. Hồi giải Vô địch U-18 Đông Nam Á 2018 diễn ra tại TP.HCM, Luqkim Haman thi đấu rất nổi trội đưa đội U-18 Malaysia vào chung kết và chỉ chịu thua Úc 0-1. Luqkim Haman có thể hình nhỏ nhưng tổ chức tấn công và ghi bàn rất tốt nhờ tốc độ và sự tinh quái.

Nay tiền vệ này có dịp quay lại đội tuyển Malaysia để chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Singapore và ngày 18-11, Malaysia đá với Nepal trên sân Bukit Jalil. Mục tiêu của đội tuyển Malaysia là duy trì mạch toàn thắng qua 5 trận.

+ Chủ tịch FIFA tố cáo FIFPro (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp)

Thời gian qua, các tổ chức FIFPro thế giới, châu Âu, khu vực và các quốc gia liên tục tố cáo FIFA tổ chức quá nhiều giải, mỗi giải quá nhiều đội dẫn đến kéo dài lê thê khiến nhiều cầu thủ kiệt sức.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gọi những FIFPro là những tổ chức gian dối. Ảnh:Bola

FIFPro mọi cấp độ liên tục liên kết nhau tố FIFA “khai thác sức cùng lực kiệt” của cầu thủ để... kiếm tiền qua nhiều giải mà không quan tâm đến sức khỏe cầu thủ.

FIFPro đòi FIFA phải đền bù mọi thiệt hại của cầu thủ từ nguy cơ khủng hoảng sức khỏe, tính mạng và sự bào mòn do đá quá nhiều trận. Tuy nhiên FIFA không quan tâm điều này vì không phải như thế khi FIFA đã có đội ngũ bác sĩ giỏi tư vấn. Trong khi các CLB cũng cần thêm rất nhiều tiền để trả cho cầu thủ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lên tiếng: “FIFPro là những tổ chức gian dối, thiếu cơ sở, làm tiền. Trong lúc FIFA mở rộng giải nhằm giúp các đội có thêm tiền để phục vụ bóng đá.

+Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt 1024 cầu thủ vì bán độ:

Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã mở rộng điều tra vụ hàng trọng tài, cầu thủ tham gia cá độ bóng đá bất hợp pháp. Cho đến nay, cơ quan chức năng nước này đã bắt giữ 1024 cầu thủ của các CLB chơi ở mọi thứ hạng của bóng đá nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ đánh mạnh vào nạn cá độ dẫn đến dàn xếp tỉ số. Ảnh: TFF

Nhiều người là các quan chức của CLB, thậm chí chủ tịch CLB cũng bị bắt vì bị nghi ngờ có những hành vi thao túng kết quả trận đấu để đánh cược. Đây là chiến dịch truy quét lớn mà Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành, trong đó có sự vào cuộc của cơ quan phòng chống tội phạm trên không gian mạng, đây là nền tảng vì giới cá độ bất hợp pháp ở Thổ Nhĩ kỳ đánh cược bóng đá qua các trang mạng. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia Hồi giáo, đánh cược là hành vi vi phạm pháp luật. Theo luật pháp của Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ không ít cầu thủ, quan chức trọng tài phải đi tù.

Điều đáng nói là hành vi đánh cược bóng đá qua mạng tràn lan ở các CLB không trừ vùng, khu vực nào.

Cách đây không lâu, khi rời bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, HLV Mourinho đã nhận xét không sai trước báo chí nước này về nạn dàn xếp tỉ số.