Luật sư khẳng định 7 cầu thủ nhập tịch hết đường trở lại đội tuyển Malaysia 11/11/2025 12:12

(PLO)- Cơ hội để nhóm cầu thủ “di sản” trở lại khoác áo đội tuyển Malaysia chắc chắn không còn, đặc biệt nếu đơn kháng cáo của họ lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tiếp tục bị bác bỏ.

Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli chia sẻ với BH Sukan rằng bảy cầu thủ gồm Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Imanol Machuca sẽ không thể thi đấu cho đội tuyển Malaysia, ngay cả sau khi hoàn tất án treo giò 12 tháng do Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) ban hành.

Theo ông Nik Erman, dù nhóm cầu thủ này đã được cấp quốc tịch Malaysia, họ vẫn chưa đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về tư cách thi đấu theo quy định của FIFA. Cụ thể, để đại diện cho một quốc gia, cầu thủ cần phải sinh sống liên tục tại đó trong ít nhất năm năm, với thời gian cư trú tối thiểu 183 ngày mỗi năm, theo Điều 6 (5) trong Điều lệ của FIFA. Điều này đồng nghĩa rằng bảy cầu thủ nói trên sẽ phải trải qua một quá trình gần như tương tự việc nhập tịch thực tế, tức là họ cần sinh sống và thi đấu tại Malaysia đủ năm năm liên tục trước khi đủ điều kiện trở lại thi đấu quốc tế.

Vấn đề đặt ra là liệu sẽ có câu lạc bộ nào trong nước sẵn sàng hoặc đủ khả năng ký hợp đồng với họ sau khi án cấm kết thúc hay không. Trong số này, ba cầu thủ gồm Irazabal, Figueiredo và Hevel có phần thuận lợi hơn khi hiện vẫn đang thi đấu cho Johor Darul Ta'zim (JDT), một trong những đội bóng hàng đầu của Malaysia.

Các cầu thủ nhập tịch Malaysia bị phát hiện gian lận giấy tờ trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: TNST.

Tuy nhiên, yếu tố tuổi tác đang trở thành rào cản lớn nhất đối với tương lai của họ. Khi án treo giò hết hạn, Holgado sẽ bước sang tuổi 36, Garces 32, Machuca 31, Palmero 29, Irazabal 34, Figueiredo 35 và Hevel cũng 35 tuổi, độ tuổi không còn phù hợp cho bóng đá đỉnh cao, đặc biệt ở cấp độ quốc tế.

Người đại diện cầu thủ giàu kinh nghiệm của FIFA, Effendi Jagan Abdullah, cho rằng khả năng để những cầu thủ này tìm được bến đỗ mới tại các đội bóng thuộc Super League là rất thấp. Ông nhận định rằng hầu hết các CLB đều gặp khó khăn về tài chính và sẽ không mạo hiểm chiêu mộ những cầu thủ lớn tuổi, đặc biệt nếu họ vẫn yêu cầu mức lương cao như trước đây.

“Hiện nay, trong Super League không còn nhiều đội bóng giàu tiềm lực tài chính như trước. Một vài cái tên như Holgado sẽ 36 tuổi khi trở lại, và điều đó khiến cơ hội thi đấu quốc tế của họ gần như không còn. Có thể sẽ có một hoặc hai người nhận được lời đề nghị, nhưng điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình tài chính của từng CLB”, Effendi chia sẻ.

Cơ hội trở lại đội tuyển Malaysia của các cầu thủ "di sản" gần như bằng 0. Ảnh: TNST.

Trước đó, FIFA đã chính thức bác bỏ đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), đồng thời giữ nguyên toàn bộ các hình phạt, bao gồm án cấm thi đấu 12 tháng đối với bảy cầu thủ và khoản tiền phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (CHF) cho mỗi người. Không chỉ vậy, FAM cũng bị phạt thêm 350.000 CHF vì vi phạm liên quan đến quy trình đăng ký cầu thủ.

Trong một tuyên bố gần đây, FAM cho biết họ sẽ yêu cầu FIFA cung cấp văn bản chi tiết về cơ sở của quyết định trên trước khi đưa ra lựa chọn có kháng cáo tiếp lên CAS hay không. Điều này cho thấy liên đoàn vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn nỗ lực nhằm giảm nhẹ án phạt và tìm cơ hội phục hồi cho các cầu thủ nhập tịch.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia trong nước, khả năng CAS đảo ngược phán quyết của FIFA là rất thấp. Nếu điều đó xảy ra, cơ hội để những “ngôi sao di sản” này trở lại sân cỏ quốc tế trong màu áo đội tuyển Malaysia gần như bằng không. Tương lai của họ, vì thế, đang bị phủ mờ bởi cả yếu tố pháp lý lẫn thể lực, khiến hành trình trở lại của bảy cầu thủ nhập tịch này trở nên gian nan hơn bao giờ hết.