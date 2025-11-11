3 đối thủ lớn của tuyển U-22 Việt Nam ở SEA Games 33 11/11/2025 06:39

(PLO)- Môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm nay đã mang đến nhiều sự chú ý khi U-22 Malaysia và U-22 Việt Nam quyết đấu ở bảng B, trong lúc chủ nhà Thái Lan đòi soán ngôi U-22 Indonesia.

Bảng B môn bóng đá nam ở đấu trường SEA Games 33 được đánh giá rất gay cấn với U-22 Việt Nam cạnh tranh vé bán kết với Malaysia và Lào. Giới truyền thông Malaysia nhận định thầy trò HLV Kim Sang-sik là ứng cử viên sáng giá cho chiếc huy chương vàng, bởi họ từng vô địch liên tiếp tại SEA Games 30 và 31, đồng thời vừa lên ngôi tại giải vô địch U-23 Đông Nam Á 2025.

U-22 Việt Nam có lực lượng mạnh nhất

HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách 26 cầu thủ cho đợt hội quân trọng điểm hướng đến SEA Games 33 bao gồm lực lượng mạnh nhất kể từ đầu năm. Đội hình này bao gồm nhiều gương mặt nổi bật từng khoác áo đội tuyển quốc gia như Thái Sơn, thủ môn Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Đình Bắc, cùng các gương mặt trẻ như Văn Trường, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Lê Văn Thuận,… những tài năng đã góp công lớn cho ngôi vua U-23 Đông Nam Á 2025 và chiếc vé tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2026.

Đáng chú ý, tiền đạo Bùi Vĩ Hào trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương, hứa hẹn tăng thêm sức mạnh cho hàng công của đội tuyển U-22 Việt Nam. Với thành phần ưu tú nhất của bóng đá trẻ trong nước, HLV Kim Sang-sik không ngần ngại tự nhận chỉ tiêu vô địch SEA Games 33.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam vô địch giải U-23 Đông Nam Á hồi tháng 7. Ảnh: CCT.

Từ ngày 10-11, các tuyển thủ trẻ Việt Nam dưới sự chỉ đạo của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã sang Trung Quốc tham dự giải CFA Team China Panda Cup 2025 diễn ra từ ngày 12-11 đến ngày 18-11 tại Thành Đô. Giải đấu quy tụ bốn đội: Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan và Việt Nam là dịp cọ xát chất lượng trước thềm SEA Games 33. Ngay sau khi trở về nước, đội tuyển trẻ Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn tổng duyệt tại Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 23-11, trước khi di chuyển sang Thái Lan vào ngày 2-12.

Theo lịch thi đấu, U-22 Việt Nam chơi trận ra quân gặp Lào vào ngày 4-12, sau đó chạm trán Malaysia vào ngày 11-12 tại sân Tinsulanon (Songkhla). Ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết, diễn ra ngày 15-12. Trận tranh huy chương đồng và chung kết tổ chức tại sân Rajamangala (Bangkok) vào ngày 18-12.

Với lực lượng trẻ trung nhưng giàu kinh nghiệm quốc tế, đội tuyển U-22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục hành trình chinh phục huy chương vàng, khẳng định vị thế của nền bóng đá dẫn đầu Đông Nam Á.

Khuất Văn Khang và đồng đội có mục tiêu giành vàng SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Các đối thủ chính của U-22 Việt Nam

Đối thủ đầu tiên của tuyển U-22 Việt Nam nằm cùng bảng là Malaysia. HLV Nafuzi Zain tự tin cao độ trước thách thức của đồng nghiệp Kim Sang-sik. Ông Nafuzi khẳng định sẽ không nao núng khi gặp ứng viên nặng ký đến từ Việt Nam: “Chúng tôi biết ở bảng B có sự góp mặt của Việt Nam vừa vô địch Đông Nam Á sẽ rất khó khăn. Nhưng đó không phải lý do để chúng tôi e ngại. Tôi tin rằng Malaysia có thể tạo nên kết quả tích cực”.

HLV Nafuzi cho biết mục tiêu của đội tuyển U-22 Malaysia là lọt vào bán kết SEA Games 33, trước khi tính đến chuyện cạnh tranh huy chương. Theo kế hoạch, đội sẽ bắt đầu giai đoạn tập luyện chuẩn bị cho Đại hội thể thao Đông Nam Á vào cuối tháng 11.

Lần gần nhất bóng đá Malaysia bước lên bục cao nhất của SEA Games là năm 2011 tại Indonesia, khi họ vượt qua đội chủ nhà trong loạt sút luân lưu nghẹt thở ở trận chung kết. Kể từ đó, bóng đá Malaysia vẫn chưa thể tái lập kỳ tích ấy. Chính vì vậy, SEA Games 33 được xem là thời cho thầy trò Nafuzi Zain lấy lại những gì đã mất.

Bóng đá trẻ Malaysia sẽ cạnh tranh gay gắt ở bảng B để tìm vé chơi bán kết. Ảnh: CCT.

Trong khi đó, hai đội bóng mạnh khác ở Đông Nam Á cũng đang tất bật chuẩn bị cho hành trình chinh phục SEA Games. Chủ nhà Thái Lan vừa công bố danh sách sơ bộ gồm 50 cầu thủ, tất cả đều đang thi đấu trong nước.

Đáng chú ý, không có cầu thủ nhập tịch nào được gọi lần này, bao gồm cả hai gương mặt nổi bật là Erawan Garnier và Jude Soonsup-Bell, những tài năng được đào tạo ở châu Âu và từng thi đấu cho các đội trẻ của Anh. Dù Soonsup-Bell từng đồng ý khoác áo tuyển Thái Lan nhưng đã không thể góp mặt, do bận nghĩa vụ với CLB chủ quản tại châu Âu, bởi SEA Games không nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA.

Vì thế, đội tuyển U-22 Thái Lan sẽ hoàn toàn dựa vào lực lượng nội địa từ Thai League 1 và Thai League 2. Dự kiến, đội chủ nhà sẽ rút danh sách từ 50 xuống còn 23 cầu thủ chính thức trước khi bước vào SEA Games 33. Họ nằm ở bảng A cùng Đông Timor và Campuchia, với mục tiêu rõ ràng là giành lại huy chương vàng ngay trên sân nhà.

Chủ nhà Thái Lan muốn soán ngôi Indonesia. Ảnh: CCT.

Ở một diễn biến khác, đương kim vô địch SEA Games, đội tuyển U-22 Indonesia vẫn duy trì chiến lược sử dụng lực lượng nhập tịch giàu kinh nghiệm châu Âu. HLV Indra Sjafri đã triệu tập 30 cầu thủ cho giai đoạn tập huấn cuối cùng, trong đó gồm những cái tên quen thuộc như Ivar Jenner, Rafael Struick và Mauro Zijlstra. Họ đều là những cầu thủ gốc Hà Lan hoặc đang thi đấu tại châu Âu, giúp đội hình Indonesia có chiều sâu và thể hình vượt trội.

Hai trận giao hữu quốc tế với U-23 Mali vào các ngày 15 và 18-11 là bước thử nghiệm quan trọng trước khi Indonesia chốt đội hình tham dự SEA Games 33. Bên cạnh các ngôi sao nhập tịch, HLV Sjafri vẫn tin tưởng vào nhóm cầu thủ nội giàu tiềm năng như Arkhan Fikri, Toni Firmansyah hay Dony Tri Pamungkas, những gương mặt từng góp phần vào chức vô địch SEA Games trước đó. Indonesia nằm ở bảng C cùng Singapore, Myanmar và Philippines, được dự đoán sẽ tiếp tục là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch.