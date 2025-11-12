Vị trí số 1 thế giới giúp Alcaraz ngược dòng thắng Fritz 12/11/2025 11:03

(PLO)-Tay vợt Carlos Alcaraz thú nhận, chiến thắng ngược dòng 2-1 khó khăn trước Taylor Fritz để hướng đến vị trí số 1 thế giới cuối năm.

Tay vợt Alcaraz. Ảnh: ATP

Cùng với vị trí số 1 thế giới, Alcaraz cũng nỗ lực đoạt danh hiệu ATP Finals đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha chưa đoạt suất vào bán ATP Finals, sau khi Alex de Minaur đã để thua Lorenzo Musetti 7-5, 3-6, 7-5 ở cùng bảng đấu.

Alcaraz đã vượt qua trận đấu gay cấn kéo dài ba set, đánh bại tay vợt người Mỹ - Fritz với tỉ số 6-7(2), 7-5, 6-3. Qua đó, chỉ còn cách ngôi số 1 thế giới năm 2025 - ngôi vị mà Alcaraz cạnh tranh trực tiếp với tay vợt người Ý - Jannik Sinner, đúng một chiến thắng nữa.

Dù cuộc đua với Sinner luôn lởn vởn trong tâm trí, nhưng trước lối đánh áp đảo của Fritz, Alcaraz chỉ có thể tập trung hoàn toàn vào trận đấu.

“Lúc đầu, tôi cố gắng không nghĩ về điều đó, thật lòng mà nói là rất khó để không nghĩ đến vị trí số 1. Ở những game đầu, tôi có nghĩ một chút, nhưng khi trận đấu diễn ra, có quá nhiều thứ phải lo. Suy nghĩ về vị trí số 1 biến mất luôn”, Alcaraz chia sẻ.

Sau khi thua set đầu trong loạt tie-break, Alcaraz tiếp tục gặp khó ở set hai, nhưng cuối cùng anh đã lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng thứ hai tại giải đấu cuối mùa này.

Alcaraz cho biết thêm: “Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao để xoay chuyển tình thế, vì tôi đã có những thời điểm rất khó khăn. Tôi chơi không thực sự tốt. Tôi chỉ cố tìm cách để trở lại, để thắng trận này bằng mọi giá. Tôi hoàn toàn không nghĩ về số 1 thế giới trong lúc thi đấu, chỉ tập trung vào việc làm sao để chiến thắng”.

Alcaraz hiện đang có thành tích thắng 5-1 trong các lần đối đầu Fritz, người chỉ giành được chiến thắng duy nhất trước tay vợt người Tây Ban Nha này tại Laver Cup vào tháng 9.

Sau set đầu đầy khó khăn, Alcaraz ngay lập tức cho thấy sự chống trả mạnh mẽ hơn khi trở lại. Tay vợt người Tây Ban Nha đã tận dụng thành công cơ hội thứ hai, với một cú passing shot uy lực, buộc trận đấu phải bước vào set quyết định.

Ở đầu set ba, Fritz cố gắng giữ vững game giao bóng nhưng thế trận đã hoàn toàn đổi chiều, khi Alcaraz giành break quan trọng ở game thứ sáu.

Hạt giống số 6 - Fritz thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, cứu được ba match point ở game thứ tám, nhưng Alcaraz vẫn giao bóng chắc tay để kết thúc game đấu “trắng” (to love), ấn định chiến thắng sau cú đánh trái tay chệch dây của Fritz.

Sinner và Alcaraz cùng cuộc đua gay cấn cuối mùa giải. Ảnh: ATP

Alcaraz đã bị đối thủ Jannik Sinner thay thế ở vị trí số 1 thế giới sau giải Paris Masters hồi đầu tháng. Anh sẽ kết thúc năm 2025 ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng ATP nếu đánh bại Musetti trong cuộc chạm trán ngày mai (13-11).

Trong khi đó, Sinner phải bảo vệ thành công danh hiệu Chung kết của mình mà không bị đánh bại để có cơ hội kết thúc mùa giải ở vị trí số 1 trong năm thứ hai liên tiếp.