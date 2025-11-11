Tử huyệt của Manchester United 11/11/2025 12:18

(PLO)- Mặc dù Manchester United đang duy trì chuỗi năm trận bất bại ấn tượng, đội bóng của HLV Ruben Amorim vẫn còn đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng cần khắc phục, đặc biệt là ở hàng phòng ngự và khu trung tuyến.

Những yếu huyệt của Manchester United có thể sẽ khiến họ đánh mất cơ hội giành vé dự UEFA Champions League mùa tới, mục tiêu tối thiểu mà ban lãnh đạo và người hâm mộ kỳ vọng.

Trong chuỗi trận vừa qua, Manchester United vẫn bộc lộ sự mong manh đáng báo động nơi hàng thủ. Dù thủ thành Senne Lammens có những pha cứu thua xuất sắc giúp đội bóng tránh khỏi nhiều bàn thua, nhưng hệ thống phòng ngự tổng thể vẫn thiếu chắc chắn. Sau 11 trận đấu, họ chỉ giữ sạch lưới đúng một lần và đã phải nhận tới 18 bàn thua, con số chỉ tốt hơn năm đội đang xếp cuối bảng.

Những thống kê này cho thấy trung bình mỗi trận, đội chủ sân Old Trafford gần như chắc chắn để thủng lưới ít nhất một bàn. Một hàng thủ như vậy rõ ràng không thể giúp họ cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ trong nhóm đầu.

Người gác đền Senne Lammens không thể gồng gánh cả hàng thủ MU. Ảnh: EPA.

Không chỉ vậy, thành tích sân khách của Manchester United cũng tiếp tục là điểm yếu cố hữu kể từ mùa giải trước. Dù có chiến thắng quan trọng trước Liverpool ngay tại Anfield, nhưng đó chỉ là lần hiếm hoi họ giành trọn 3 điểm khi rời xa Old Trafford. Trong hai chuyến làm khách gần nhất gặp Nottingham Forest và Tottenham Hotspur, “Quỷ đỏ” đều có khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số, nhưng lại không thể duy trì lợi thế.

Kịch bản quen thuộc lặp lại khi đội bóng của HLV Ruben Amorim sớm lùi sâu phòng ngự, mất kiểm soát thế trận và để đối phương san bằng tỷ số 1-1. Tình trạng này diễn ra trước hàng loạt đối thủ như Fulham, Burnley, Liverpool, Forest và Tottenham cho thấy sự thiếu bản lĩnh trong khâu bảo vệ thành quả.

Nguyên nhân sâu xa cho những lỗ hổng phòng ngự đến từ sự thiếu hụt một tiền vệ trụ chất lượng cao. Casemiro dù dày dạn kinh nghiệm và từng là trụ cột trong thời kỳ đỉnh cao tại Real Madrid giờ đây đã không còn đủ thể lực để bao quát khu trung tuyến suốt 90 phút. Trong khi đó, Manuel Ugarte, người được kỳ vọng thay thế, lại thường xuyên để lộ khoảng trống khi vào sân, khiến tuyến giữa của “Quỷ đỏ” dễ dàng bị xuyên phá. Rõ ràng, một tiền vệ đánh chặn trẻ trung và mạnh mẽ là điều Manchester United cần bổ sung gấp trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng thay vì chờ đến mùa hè.

Casemiro đã qua rồi thời đỉnh cao. Ảnh: EPA.

Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi bước sang giai đoạn cuối năm và đầu tháng 1, một số trụ cột của đội bóng sẽ vắng mặt vì nghĩa vụ quốc tế. Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui đều phải trở về phục vụ đội tuyển quốc gia tại Cúp bóng đá châu Phi, khiến cho HLV Ruben Amorim buộc phải xoay tua đội hình. Điều này đồng nghĩa Diogo Dalot và Patrick Dorku sẽ phải ra sân thường xuyên hơn ở vị trí hậu vệ cánh, trong khi sức mạnh tấn công chắc chắn giảm sút rõ rệt do mất Mbeumo, chân sút đã ghi năm bàn mùa này.

Khi chất lượng dự bị không thể so sánh với đội hình chính, hiệu suất của Manchester United chắc chắn sẽ sụt giảm, và nguy cơ mất điểm đáng tiếc là điều khó tránh khỏi.

Ở hàng thủ, cặp trung vệ Matthijs de Ligt và Luke Shaw đang là chỗ dựa đáng tin cậy hiếm hoi. Phong độ ổn định của họ giúp đội bóng giữ được sự cân bằng trong một vài trận gần đây. Tuy nhiên, tình hình nhân sự ở vị trí này vẫn chưa ổn định khi Harry Maguire tiếp tục vật lộn với chấn thương, còn hai cái tên trẻ Leni Yoro và Ayden Heaven chưa thể tạo được sự an tâm.

Man United hy vọng Lisandro Martinez sớm trở lại để bịt những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự. Ảnh: EPA.

Lisandro Martinez đã trở lại tập luyện, và người hâm mộ đang chờ đợi xem HLV Amorim sẽ sắp xếp anh vào đội hình như thế nào khi anh đạt thể trạng tốt nhất.

Rõ ràng, Manchester United đang sở hữu một hàng công có chiều sâu và ngày càng hiệu quả hơn dưới thời Amorim, nhưng điểm yếu nơi hàng phòng ngự vẫn là “tử huyệt” khiến họ nhiều lần đánh mất lợi thế. Nếu không sớm giải quyết bài toán tuyến giữa và củng cố hàng thủ, mọi nỗ lực tấn công dù có khởi sắc đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa.

Với vị thế hiện tại, “Quỷ đỏ” vẫn còn cơ hội chen chân vào tốp 4 Premier League, nhưng để biến mục tiêu ấy thành hiện thực, họ cần một sự cải tổ thực sự, đặc biệt là ở khâu phòng ngự.