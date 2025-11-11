Bảy cầu thủ nhập tịch lậu còn cơ hội khoác áo tuyển Malaysia? 11/11/2025 11:25

Luật sư chuyên về luật thể thao Nik Erman Nik Roseli bàn về chuyện bảy cầu thủ nhập tịch lậu của tuyển Malaysia về cơ hội khoác áo tuyển Malaysia sau án phạt treo giò 1 năm của FIFA.

Luật sư Nik Erman nói: “Theo luật nhập tịch của Malaysia thì tất cả họ là công dân của Malaysia, nhưng nhiều cầu thủ trong số họ không đáp ứng được luật nhập tịch khoác áo tuyển Malaysia, phải phân định rõ ràng điều này. Theo luật nhập tịch của Malaysia thì chẳng có gì đáng nói nhưng còn điều luật FIFA rất quan trọng, đó là tối thiểu phải 5 năm chơi bóng tại Malaysia, trong đó mỗi năm phải sống lại Malaysia ít nhất 183 ngày. Tất cả bảy cầu thủ nhập tịch chưa đáp ứng điều này”.

HLV Peter Cklamovski vẫn giữ tinh thần lạc quan khi 7 cầu thủ nhập tịch lậu đã bị án phạt. Ảnh: NST

Còn các cầu thủ nhập tịch theo dạng di sản có dòng máu Malaysia thì không cần ở Malaysia 5 năm nhưng tất cả đã bị phát giác sai lệch hồ sơ. Sau án phạt treo giò 12 tháng, những cầu thủ này cũng không thể khoác áo tuyển Malaysia.

Bảy cầu thủ nhập tịch lậu đang bị FIFA trừng phạt có ba cầu thủ đang khoác áo CLB Johor Darul Tazim của Malaysia là Imanol Izarabal (34 tuổi sau 5 năm nữa), Joao Figueiredo (35 tuổi sau 5 năm nữa), Hector Hevel (35 tuổi sau 5 năm nữa). Với ba cầu thủ này tuổi đã quá cao, họ mới về Johor Darul Tazim đá được nửa năm, họ cần 4,5 năm nữa mới đủ điều kiện nhập tịch Malaysia theo chuẩn FIFA để được khoác áo tuyển Malaysia.

Cựu đại diện cầu thủ (cò) Effendi Jagan (có chứng nhận FIFA) nhận định, các CLB của Malaysia khó có khả năng tiếp cận để ký với những cầu thủ nhập tịch lậu đang chơi bóng ở nước ngoài vì tài chính không cho phép và vì lương của họ quá cao. Họ tuổi không còn trẻ, bị treo giò 12 tháng, nếu CLB nào ký hợp đồng thi đấu với những cầu thủ này thì rủi ro cực cao.

Joao Figueiredo đang khoác áo CLB Johor Darul Tazim của Malaysia, anh góp 1 bàn trong chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam đêm 10-6. Ảnh: Bola

Với bóng đá Malaysia, FIFA chỉ mới áp án phạt treo giò 7 cầu thủ 12 tháng và phạt tiền mỗi cầu thủ 2 ngàn franc Thụy Sĩ, LĐBĐ Malaysia bị phạt 350 ngàn franc Thụy Sĩ. Malaysia còn tiếp tục kiện lên Tòa án thể thao CAS và tiếp tục chờ FIFA áp lệnh trừng phạt cuối cùng lên bóng đá Malaysia nữa.

Chuyện tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 những trận dùng cầu thủ lậu (trận thắng Nepal 2-0 và thắng Việt Nam 4-0) là điều có khả năng cao xảy ra. Vấn đề lớn nhất là hành vi gian lận của LĐBĐ Malaysia hòng qua mặt FIFA mới là “đòn chí mạng”.