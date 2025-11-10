Sau khi đòi khởi kiện, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia hành động ra sao? 10/11/2025 12:44

Tờ báo New Straits Times của Malaysia đưa tin 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sẽ kiện Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) để đòi bồi thường. Bảy cầu thủ này là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Cả bảy cầu thủ đều đã được FAM nhập tịch trong năm nay. Tuy nhiên, liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho rằng hồ sơ của họ đã bị làm giả và gian lận, dẫn đến án phạt cấm thi đấu một năm và khoản tiền phạt 2.000 franc Thụy Sĩ mỗi người. Ngoài ra, FIFA còn phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ.

Joao Figueiredo là một trong 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia. ẢNH: BOLA

Cầu thủ nhập tịch Malaysia bị chấm dứt hợp đồng

Một số cầu thủ nhập tịch đã không thể chơi cho CLB vì bị FIFA treo giò hoặc họ bị CLB chấm dứt hợp đồng, bắt đầu từ Facundo Garces, Rodrigo Holgado cho đến Gabriel Palmero.

Tờ New Straits Times cũng đưa tin bảy cầu thủ này đang cân nhắc hành động pháp lý sau khi "FAM thừa nhận rằng đội ngũ hành chính của họ đã mắc lỗi kỹ thuật trong quá trình nộp tài liệu cho FIFA".

Cầu thủ nhập tịch Malaysia liên hệ với luật sư nước ngoài

Hậu quả của một trong những vụ bê bối nhập tịch lớn nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia là một số cầu thủ nhập tịch Malaysia đã mất thu nhập. Và các cầu thủ nhập tịch Malaysia đã có hành động cụ thể.

"Theo nguồn tin của tờ New Straits Times, các luật sư nước ngoài đã liên lạc với bảy cầu thủ đang cân nhắc hành động pháp lý chống lại FAM vì những lỗi kỹ thuật mà liên đoàn đã thừa nhận", một nguồn tin cho biết trên tờ New Straits Times, "Động thái đó là có thể thực hiện được và sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi xét đến tác động tài chính của lệnh cấm đến các cầu thủ. Yêu cầu bồi thường cũng có thể giúp họ khôi phục danh tiếng và dễ dàng tìm được CLB mới sau khi án treo giò kết thúc".

Hiện FAM đang chờ văn bản đầy đủ của FIFA về sai phạm của mình để thực hiện bước đi tiếp theo. Sau khi FIFA ra thông báo giữ nguyên án phạt từ kháng cáo của FAM, FAM đã lên tiếng sẽ tiếp tục kháng cáo lên tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Dư luận và các chuyên gia bóng đá nước này khuyên FAM nên chấp nhận án phạt vì rất khó lật ngược tình thế và có nguy cơ nhận án phạt nặng hơn. Thay vào đó, FAM phải tái cơ cấu lại tổ chức và ổn định nội bộ để tránh trường hợp trên tái diễn.