AFC Champions League nữ, CLB TP.HCM - Stallion Laguna (19 giờ ngày 13-11) “Ca khó” cho CLB Nữ TP.HCM 13/11/2025 05:31

Chiều 13-11, bảng A giải AFC Champions League nữ sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất với 2 cặp đấu Melbourne City - Lion City Sailors (15 giờ) và CLB nữ TP.HCM - Stallion Laguna (19 giờ). Có thể thấy, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi sẽ có một trận đấu đầy khó khăn trước đối thủ lớn đến từ Philippines.

Stallion Laguna rất nhiền tuyển Philippines, nổi trội là thủ môn Olivia McDaniel. Ảnh:AFC

Đối thủ lớn của CLB nữ TP.HCM

Bóng đá nữ Philippines đang phát triển mạnh mẽ nhờ dàn cầu thủ dạng di sản nhập tịch. Philippines từng lên ngôi vô địch AFF Cup năm 2022 khi đánh bại tuyển nữ Việt Nam 4-0 ở bán kết rồi thắng cả tuyển Thái Lan 3-0 ở chung kết.

Trong khi đó, CLB Stallion Laguna giống như “đội tuyển nữ Philippines thu nhỏ” với những cái tên gồm thủ môn số 1 Olivia McDaniel, Chandler McDaniel, Isabella Pasion, Kaya Hawkinson, Charisa Lemoran... Họ đều là những trụ cột của đội tuyển nữ Philippines tại tham dự World Cup 2023. Bên cạnh đó, Stallion Laguna cũng tăng cường những ngoại binh rất chất lượng. Có thể nói rằng, Stallion Laguna có lực lượng không thua kém tuyển nữ Philippines.

Khi Stallion Laguna tập trung thành phần mạnh nhất thì điều đó luôn gây khó cho bất kỳ đối thủ nào. Các cô gái của CLB Stallion Laguna to cao, khỏe khoắn. Khi chạm trán với những đội có thể hình khiêm tốn như CLB nữ TP.HCM thì họ luôn phát huy hình thể, chiều cao, chơi bóng dài, nhanh, ít chạm. Đây hứa hẹn là một trận đấu rất thách thức cho cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi.

Nhìn vào bảng A, không khó dự đoán Stallion Laguna chính là đội tranh vị trí nhì bảng với CLB nữ TP. HCM, bởi Melbourne City tập trung rất nhiều tuyển thủ quốc gia Úc, có thực lực vượt trội 3 đội còn lại. Melbourne City cũng nhà đương kim vô địch giải Champions League.

Còn nhớ giải Champions League lần đầu tiên, CLB nữ TP.HCM vào bán kết, trong khi mục tiêu là đến tứ kết. So với giải năm ngoái, mùa này, CLB nữ TP.HCM gặp thách thức hơn ngay từ vòng bảng. Ở mùa trước, CLB nữ TP.HCM cũng được thi đấu vòng bảng trên sân nhà, nhưng chỉ có Urawa Red Diamonds Ladies là nằm ở “cửa trên”, còn Blue Sharks (Đài Loan) và Odisha (Ấn Độ) thua xa CLB nữ TP.HCM về trình độ.

... Nhưng CLB Nữ TP.HCM có thành tích ấn tượng là vào bán kết giải lần thứ nhất. Ảnh:AFC

CLB nữ TP.HCM mạnh hơn, cân bằng hơn

Bước vào mùa giải mới của AFC Champions League nữ 2025 - 2026, CLB nữ TP.HCM đang thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bài bản hơn nhiều so với mùa trước. Đây là năm thứ hai đội bóng đại diện Việt Nam góp mặt tại sân chơi châu lục, và lực lượng của họ được đánh giá là mạnh mẽ, cân bằng hơn ở cả ba tuyến.

Theo danh sách đăng ký, đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi sở hữu tới sáu ngoại binh, trong đó có hai tân binh đáng chú ý là trung vệ người Mỹ Gorman Chloe và hậu vệ trái Ouni Samia đến từ Tunisia. Sự bổ sung này hứa hẹn tăng cường chất thép cho hàng phòng ngự, vốn được xem là điểm yếu của đội ở mùa giải trước.

Bên cạnh đó, CLB TP.HCM cũng đón chào sự trở lại của hai trụ cột giàu kinh nghiệm sau thời gian thi đấu cho Thái Nguyên T&T. Theo đó, hậu vệ Lê Hoài Lương đã quay về từ đầu mùa để kịp góp mặt tại giải Vô địch Quốc gia 2025, trong khi thủ môn Trần Thị Kim Thanh – người gác đền kỳ cựu từng cùng đội giành 14 chức vô địch quốc gia – cũng vừa tái xuất, mang lại sự an tâm lớn nơi khung thành.

Trước khi bước vào giải đấu, đội đã có chuyến tập huấn tại Hà Nội và thi đấu giao hữu hai trận với đội tuyển nữ Việt Nam. Kết quả, TP.HCM thua 2-3 ở lượt đi nhưng thắng lại 2-1 trong trận tái đấu ngày 4-11. Hai trận đấu được xem là cơ hội quý giá giúp ban huấn luyện hoàn thiện lối chơi, kiểm nghiệm đội hình và tinh chỉnh chiến thuật.

Theo lịch thi đấu, sau khi đối đầu với Stallion Laguna, CLB nữ TP.HCM sẽ lần lượt gặp Lion City Sailors (Singapore, 16-11) và Melbourne City (Úc, 19-11). Các trận đều diễn ra trên sân Thống Nhất là lợi thế lớn cho thầy trò HLV Kim Chi trong hành trình tái lập kỳ tích lọt vào vòng bán kết như mùa trước.

AFC Champions League nữ mùa 2025-2026 có ba bảng đấu, trong đó bảng B và C diễn ra lần lượt tại Rangon (Myanmar) và Vũ Hán (Trung Quốc). 2 đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất sẽ vào tứ kết. Vì thế, cơ hội đi tiếp của CLB nữ TP.HCM là rộng mở.