Đội tuyển Tây Ban Nha bất ngờ và nuối tiếc khi loại Yamal 12/11/2025 13:08

Theo thông tin từ RFEF, đội ngũ y tế của liên đoàn Tây Ban Nha đã tỏ ra “bất ngờ và tiếc nuối” khi phát hiện ra Yamal, mới 18 tuổi, tự tiến hành một thủ thuật xâm lấn bằng tần số vô tuyến để điều trị cơn đau ở vùng mu vào sáng 10-11. Sự việc này được nêu rõ trong bản thông cáo báo chí được công bố ngày hôm sau, trong đó khẳng định thủ thuật nói trên diễn ra mà không có sự thông báo hay tham khảo ý kiến của đội ngũ y tế của đội tuyển quốc gia.

Ban y tế của RFEF cho biết, họ chỉ biết về tình trạng và chi tiết quá trình điều trị của Yamal thông qua một bản báo cáo mà họ nhận được vào đêm 10-11. Điều này khiến liên đoàn không kịp thời đánh giá tình trạng thể lực của cầu thủ trước khi anh dự kiến hội quân cùng đội tuyển Tây Ban Nha để khởi động trại huấn luyện chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng trong khuôn khổ vòng loại World Cup.

Trong tuyên bố chính thức, RFEF cho biết thời gian hồi phục được khuyến nghị sau thủ thuật này là từ 7 đến 10 ngày, đồng nghĩa với việc Yamal không thể thi đấu trong hai trận sắp tới. Do đó, liên đoàn quyết định rút anh khỏi danh sách triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha nhằm đảm bảo “sức khỏe, an toàn và hạnh phúc lâu dài của cầu thủ”.

Ngôi sao trẻ của Barcelona không lên tuyển Tây Ban Nha trong dịp FIFA Days tháng 11. Ảnh: EPA.

Quyết định này cũng phản ánh cách tiếp cận thận trọng của ban huấn luyện Tây Ban Nha, trong bối cảnh đội tuyển đang duy trì phong độ ấn tượng tại vòng loại.

Yamal, ngôi sao trẻ sáng giá của Barcelona, đã gặp vấn đề ở vùng háng trong vài tuần gần đây. Chấn thương này từng khiến anh bỏ lỡ loạt trận vòng loại vào tháng 10, và dù đã có dấu hiệu hồi phục, cầu thủ trẻ vẫn cần thêm thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn để tránh tái phát. Trong màu áo Barcelona, Yamal được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất châu Âu, thường xuyên được so sánh với Lionel Messi về phong cách chơi bóng sáng tạo và kỹ thuật khéo léo.

Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng E với thành tích toàn thắng sau bốn lượt trận. Nếu tiếp tục giành kết quả thuận lợi trong hai trận đấu sắp tới, La Roja có thể sớm giành tấm vé tham dự World Cup 2026, diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Trong lịch thi đấu, Tây Ban Nha sẽ làm khách trước Georgia vào thứ cuối tuần này tại Tbilisi, trước khi trở về sân nhà Ramon Sanchez-Pizjuan ở Seville để tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 18-11.

Số 19 hẹn gặp lại đồng đội Tây Ban Nha lần sau. Ảnh: EPA.

Việc Yamal vắng mặt chắc chắn sẽ khiến HLV Luis de la Fuente phải tính toán lại đội hình tấn công, khi cầu thủ trẻ này vốn được xem là nhân tố có thể tạo đột biến ở hai cánh. Tuy nhiên, ban huấn luyện đội tuyển Tây Ban Nha khẳng định họ hoàn toàn tin tưởng vào các lựa chọn thay thế và tin rằng đội tuyển vẫn có đủ sức mạnh để duy trì mạch chiến thắng.

Dù không thể góp mặt trong đợt tập trung này, Yamal dự kiến sẽ trở lại sân cỏ sau khi hồi phục hoàn toàn, nhiều khả năng kịp cho các trận đấu của Barcelona ở La Liga vào cuối tháng 11. RFEF nhấn mạnh rằng quyết định loại Yamal không mang tính kỷ luật, mà hoàn toàn xuất phát từ mong muốn bảo vệ sức khỏe của anh, một tài năng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng với tương lai của bóng đá Tây Ban Nha.