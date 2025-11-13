Đại học Nông Lâm vô địch thuyết phục giải Futsal Sinh viên TP.HCM 13/11/2025 10:25

(PLO)- Sau hơn một tuần tranh tài đầy sôi động, trận chung kết và bế mạc giải Futsal Sinh viên HDBank khu vực TP.HCM năm 2025 đã diễn ra tại Nhà thi đấu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng ngàn cổ động viên, đội chủ nhà Đại học Nông Lâm đã xuất sắc đăng quang ngôi vô địch giải Futsal Sinh viên sau khi đánh bại Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM với tỉ số thuyết phục 4-1.

Trước đó, ở trận khai mạc, Đại học Nông Lâm và Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM đã từng chạm trán nhau. Ở lần gặp đầu tiên, đội chủ nhà đã giành chiến thắng 2-1. Tái đấu trong trận chung kết, lợi thế sân nhà cùng sức nóng từ khán đài đã tiếp thêm động lực để Đại học Nông Lâm thi đấu đầy khí thế. Họ nhanh chóng làm chủ nhịp độ trận đấu, triển khai lối chơi tự tin và hiệu quả để giành chiến thắng đậm, qua đó khẳng định vị thế xứng đáng của nhà vô địch.

Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng ấn tượng của cầu thủ trường ĐH Nông Lâm trong trận chung kết nghẹt thở.

Với danh hiệu quán quân, Đại học Nông Lâm TP.HCM nhận cúp, cờ, cùng phần thưởng trị giá 20 triệu đồng. Ngôi á quân thuộc về Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM với phần thưởng 10 triệu đồng. Đại học An ninh Nhân dân giành hạng ba, còn Đại học FPT nhận giải phong cách.

Ban tổ chức giải Futsal Sinh viên cũng trao loạt giải cá nhân: Cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về Thiên Nhật Bản (Đại học Nông Lâm), Thủ môn xuất sắc nhất là Nguyễn Đức Bình (Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM), và danh hiệu Vua phá lưới được chia sẻ giữa ba cầu thủ cùng ghi 5 bàn: Hồ Phi Long (Đại học An ninh Nhân dân), Thành Nghĩa (Đại học FPT) và Hoàng Thắng (Đại học Nông Lâm).

Ông Lê Thanh Tùng - Giám đốc Cấp cao Ngân hàng HDBank trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất cho số 14 Thiên Nhật Bản (Trường ĐH Nông Lâm).

Phát biểu tại buổi bế mạc 12-11, ông Vũ Hải Quang – Phó Tổng Giám đốc VOV, Trưởng Ban chỉ đạo giải – nhấn mạnh rằng việc tổ chức giải vào tháng 11 mang ý nghĩa tri ân các thầy cô giáo, thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo vốn là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Ông Quang khẳng định uy tín của giải đấu được xây dựng từ kinh nghiệm lâu năm của VOV khi gắn bó với các giải futsal quốc gia suốt 9 năm qua. Theo ông, mục tiêu của giải Futsal Sinh viên HDBank là tạo sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần hình thành môi trường rèn luyện toàn diện cho sinh viên, nơi thể chất, tinh thần tập thể và sự kiên trì được nuôi dưỡng song hành.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Giám đốc Truyền thông, Công ty CP thực phẩm G.C (GC Food) dự khán trận chung kết hấp dẫn.

3 cầu thủ đồng Vua phá lưới (5 bàn): Hồ Phi Long (Trường ĐH An ninh nhân dân), Nguyễn Hồ Thành Nghĩa (Trường ĐH FPT), Hà Hoàng Thắng (Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM).

Qua từng mùa giải, futsal sinh viên đã trở thành cầu nối giúp lan tỏa niềm đam mê bóng đá trong giới trẻ và mở ra cơ hội phát hiện, ươm mầm cho nhiều tài năng mới của futsal Việt Nam. Ông Vũ Hải Quang cho biết trong thời gian tới, VOV cùng HDBank và các đối tác sẽ tiếp tục mở rộng quy mô giải đấu trên phạm vi cả nước nhằm tạo thêm cơ hội cho sinh viên rèn luyện thể chất, tinh thần và bản lĩnh vượt khó.

Đồng quan điểm, Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú đánh giá phong trào futsal tại các trường đại học đang phát triển mạnh mẽ và mang tính bền vững. Theo ông, futsal phù hợp với điều kiện sân bãi, nhân lực và thời gian của môi trường học đường, đồng thời là nền tảng quan trọng giúp phát triển lực lượng cầu thủ trẻ đóng góp cho các cấp đội tuyển quốc gia. VFF luôn theo dõi các giải đấu sinh viên để có cơ sở định hướng phát triển futsal trong tương lai.

Đông đảo khán giả cổ vũ cuồng nhiệt cho các cầu thủ sinh viên.

Trong khi đó, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đóng vai trò quan trọng với tư thế chủ nhà đã bảo đảm cơ sở vật chất với hệ thống nhà thi đấu được đầu tư bài bản. Sức nóng từ khán đài trong suốt 20 trận đấu cho thấy sức hút mạnh mẽ trong sự thành công của giải. Năm nay, sự kiện càng có ý nghĩa đặc biệt khi gắn liền với dịp kỷ niệm 70 năm thành lập trường.

TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Ủy viên Ban chỉ đạo giải, bày tỏ niềm vui khi chứng kiến một giải đấu chuyên nghiệp từ công tác tổ chức đến sự đồng hành của các nhà tài trợ và sự cổ vũ của khán giả. Niềm vui càng trọn vẹn hơn khi chức vô địch của đội chủ nhà đến đúng vào năm trường tròn 70 tuổi.

Lãnh đạo VOV và đại diện nhà tài trợ kim cương Ngân hàng HDBank trao giải cho đội vô địch Trường Đại học Nông Lâm.

Giải Futsal dành cho sinh viên khu vực TP.HCM do VOV phối hợp với Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp TP.HCM và Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tổ chức, với sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim cương HDBank.

Năm 2025 là mùa giải thứ ba giải được tổ chức theo khu vực, hướng đến mục tiêu lâu dài là xây dựng sân chơi futsal sinh viên toàn quốc. Giải diễn ra từ ngày 4-11 đến ngày 12-11 với sự tham gia của 12 trường đại học trên địa bàn TP.HCM, tạo nên một sân chơi giàu tinh thần thể thao và đầy cảm hứng dành cho giới trẻ.