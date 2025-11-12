“Thanh âm chiến thắng” – Bản hòa ca của ý chí Việt Nam ở đấu trường SEA Games 12/11/2025 18:34

(PLO)- Hưởng ứng SEA Games 33) tại Thái Lan, Viewfinder Media phối hợp cùng Vietcontent giới thiệu Music Video “Thanh âm chiến thắng”, một dự án âm nhạc - điện ảnh độc đáo, tôn vinh tinh thần thể thao, ý chí kiên cường và khát vọng chinh phục đỉnh cao của con người Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

“Khi âm thanh trở thành ý chí, khi khát vọng hóa nên chiến thắng” – thông điệp ấy mở ra tinh thần chủ đạo của Music Video “Thanh âm chiến thắng”, dự án âm nhạc – điện ảnh do Viewfinder Media phối hợp cùng Vietcontent thực hiện, hướng đến SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan. Sản phẩm nghệ thuật này là lời tri ân dành cho những vận động viên Việt Nam đang miệt mài rèn luyện và cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo Tổ quốc.

Khúc tráng ca của sự kiên cường

Sau thành công vang dội của “Let’s Shine” – ca khúc chính thức của SEA Games 31 từng đoạt giải Nhất thể loại Video clip tại Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2022, Viewfinder Media tiếp tục cho thấy vị thế tiên phong trong dòng sản phẩm nghệ thuật gắn liền với tinh thần thể thao nước nhà.

Với “Thanh âm chiến thắng”, ê-kíp mong muốn khắc họa một Việt Nam kiên cường, kỷ luật và đầy khát vọng, sử dụng ngôn ngữ điện ảnh chân thực và cảm xúc. Dự án được đầu tư quy mô với kinh phí sản xuất lên tới 2,5 tỷ đồng, thể hiện tâm huyết của đội ngũ làm phim và mong muốn tạo nên một “bản anh hùng ca” bằng hình ảnh.

Phó Cục trưởng Cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến (thứ 4 từ trái sang) chúc mừng ê-kíp làm phim. Ảnh: CCT.

“Thanh âm chiến thắng” ra đời trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, từng bước khẳng định vị thế trong khu vực. Dù còn đối mặt với nhiều khó khăn về điều kiện tập luyện, cơ sở vật chất hay kinh phí, các vận động viên Việt Nam vẫn liên tiếp mang về những chiến tích ấn tượng tại các kỳ SEA Games. Chính từ tinh thần ấy, MV đặt ra một câu hỏi sâu sắc: “Điều gì khiến họ không ngừng vươn lên, vượt qua giới hạn bản thân để chạm đến đỉnh vinh quang?”.

Tác phẩm được xây dựng như một bộ phim ngắn điện ảnh dài 3 phút, kể lại hành trình tìm kiếm sức mạnh nội tâm của mỗi vận động viên như Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Dương Thúy Vi (Wushu), Phí Phương Thảo (bắn súng), Lê Hồng Phúc, Nguyễn Ngọc Trâm, Giang Việt Anh (karate Kata), Ánh Nguyệt (Bắn súng), Hà Thị Linh (Quyền Anh),.... Từng hình ảnh, từng giai điệu chia sẻ về thành công không phải phần thưởng của may mắn, mà chính là kết quả của mồ hôi, nước mắt, tính kỷ luật và tinh thần không đầu hàng.

Ngôn ngữ điện ảnh của “chiến thắng thật”

Điểm đặc biệt của MV nằm ở việc sử dụng âm thanh thực tế trong quá trình ghi hình. Từ tiếng bước chân chạm đất, nhịp thở gấp gáp giữa những buổi tập, đến âm thanh mũi tên lao qua không trung hay tiếng kiếm chém gió,… tất cả hòa quyện thành một “bản giao hưởng của nỗ lực”.

Các nghệ sĩ trẻ hưởng ứng SEA Games 33 và cuồng nhiệt cổ vũ cho Đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: CCT.

Mỗi khung hình của MV tái hiện chân thật hành trình luyện tập của vận động viên, nơi họ chiến đấu không chỉ với đối thủ, mà còn với chính giới hạn bản thân. “Thanh âm chiến thắng” mô tả chiến thắng không chỉ nằm ở chiếc huy chương, mà ở từng giây phút nỗ lực, từng lần gục ngã rồi đứng dậy. Thông điệp mà MV gửi gắm vô cùng mạnh mẽ: “Cùng nhau – bứt phá – vượt lên – tỏa sáng”.

Tiếng vọng của ý chí và cảm xúc

MV mở đầu bằng tiếng thở và nhịp tập luyện căng thẳng của các vận động viên, và khép lại bằng tiếng vỗ tay, tiếng hô “Việt Nam” vang dội, như sự hòa nhịp của khán giả với trái tim của những người đang thi đấu vì Tổ quốc.

Đại diện ê-kíp sản xuất chia sẻ: “Chúng tôi không muốn chỉ kể câu chuyện về vinh quang ở đích đến, mà muốn kể về hành trình – nơi mỗi vận động viên chiến thắng chính bản thân mình. “Thanh âm chiến thắng” là tiếng vọng của ý chí, là lời nhắc rằng chiến thắng thật sự đến từ sự kiên trì và khổ luyện, chứ không chỉ từ chiếc huy chương”.

Nhà sản xuất tin tưởng MV sẽ chạm vào cảm xúc của đông đảo khán giả. Ảnh: CCT.

Nhạc sĩ Đinh Tiến Phúc, người đảm nhận phần âm nhạc, cho biết hình ảnh “ngôi đền” trong MV chính là biểu tượng cho sự tôn vinh nỗ lực của con người, nơi những vận động viên được xem như những “chiến binh” đang chiến đấu với chính mình để vượt qua mọi giới hạn.

Trong khi đó, nhà sản xuất Kloe Yang xúc động chia sẻ rằng điều cô muốn khán giả nhớ nhất là hình ảnh tập luyện của các vận động viên. Cô cho biết, dù từng làm nhiều MV âm nhạc, nhưng chưa dự án nào khiến cô xúc động đến vậy. “Các vận động viên đẹp từ thần thái, sự tập trung đến tinh thần chuyên nghiệp. Họ không thua kém bất kỳ nghệ sĩ nào mà ê-kíp từng làm việc cùng”, Kloe Yang tâm sự.

Thông điệp mà MV gửi gắm vô cùng mạnh mẽ: “Cùng nhau – bứt phá – vượt lên – tỏa sáng”. Ảnh: CCT.

Một trong những khoảnh khắc khiến Kloe Yang không thể quên là khi buổi ghi hình kết thúc, cả ê-kíp đã đứng dậy vỗ tay gần 3 phút, bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực phi thường của các vận động viên. “Khoảnh khắc đó khiến tôi nổi da gà, bởi chúng tôi không chỉ quay một MV, mà đang được chứng kiến tinh thần Việt Nam thật sự”, cô chia sẻ.

Đạo diễn hình ảnh Minh Tiến cũng gửi gắm thông điệp của MV là lời cổ vũ dành cho Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33, cùng nhắn gửi đến mọi người trẻ: hãy dám tiến bước, dám thay đổi, và dám trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.