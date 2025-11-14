Kết quả vòng loại World Cup: Ronaldo bị thẻ đỏ, Bồ Đào Nha thua, Pháp đi tiếp 14/11/2025 08:19

(PLO)- Đội tuyển Pháp đã thắng đậm Ukraine 4-0 với cú đúp của Mbappe trong lúc Bồ Đào Nha bất ngờ thua Ireland 0-2 cùng chiếc thẻ đỏ của siêu sao Ronaldo.

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã trải qua một đêm đáng quên trong loạt trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng 14-11 (giờ Việt Nam), khi họ bất ngờ để thua 0-2 trước Ireland dù đã sớm giành quyền đến Mỹ – Mexico – Canada vào mùa hè tới.

Trên sân nhà, Ireland thi đấu đầy quyết tâm và tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ để giành chiến thắng. Cả hai bàn thắng đều được ghi bởi Troy Parrott, người đã trở thành tâm điểm của trận đấu khi liên tục tạo ra áp lực lên hàng thủ Bồ Đào Nha.

Không chỉ thất bại về tỷ số, đội bóng của HLV Martinez còn gặp tổn thất nhân sự nghiêm trọng khi Cristiano Ronaldo bị truất quyền thi đấu ở phút 59. Tình huống va chạm bằng cùi chỏ của CR7 với Dara O’Shea khiến trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp, đẩy đội khách vào tình thế khó khăn trong phần lớn thời gian còn lại.

Đội trưởng Ronaldo bị truất quyền thi đấu. Ảnh: EPA.

Dù thất bại này không ảnh hưởng đến chiếc vé World Cup đã nằm trong tay, nhưng nó khiến hành trình vòng loại của Bồ Đào Nha trở nên kém trọn vẹn hơn. Họ vẫn còn cơ hội sửa sai khi trở về sân nhà tiếp đón Armenia ở lượt trận cuối.

Trong khi đó, tuyển Pháp tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Ukraine 4-0, qua đó chính thức góp mặt ở World Cup 2026. Trận đấu mang tính chất quyết định ở bảng D chứng kiến màn thể hiện ấn tượng của Kylian Mbappe với một cú đúp. Hai pha lập công còn lại được thực hiện bởi Michael Olise và Hugo Ekitike.

Với chiến thắng này, Les Bleus vươn lên 13 điểm, con số quá đủ cho họ đứng đầu bảng khi Iceland và Ukraine đều chỉ có bảy điểm và vòng loại chỉ còn một trận đấu nữa.

Mbappe tỏa sáng với cú đúp cho tuyển Pháp vào lưới Ukraine để giành vé chơi vòng chung kết World Cup 2026. Ảnh: EPA.

Ở bảng I, Na Uy cũng tiến sát đến suất tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau khi giành thắng lợi 4-1 trước Estonia. Đây là một bước tiến quan trọng với đội bóng Bắc Âu, vốn đã vắng mặt tại World Cup suốt 28 năm. Trận đấu cuối cùng của họ chính là cuộc chạm trán với Ý, và Na Uy chỉ cần tránh một trận thua với cách biệt hơn chín bàn để chính thức góp mặt tại World Cup 2026.

Ngoài những trận đấu nổi bật kể trên, loạt trận sáng 14-11 còn chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý. Ở bảng D, Iceland đánh bại Azerbaijan 2-0. Tại bảng F, Hungary giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Armenia, trong khi Ireland khiến Bồ Đào Nha ôm hận. Bảng I chứng kiến Ý vượt qua Moldova 2-0. Còn tại bảng K, Albania thắng Andorra 1-0 và Anh khẳng định vị thế bằng chiến thắng 2-0 trước Serbia.

Loạt trận vòng loại lần này tiếp tục định hình rõ hơn cục diện các bảng đấu trước thềm lượt trận cuối. Một số đội đã sớm có vé, số khác đang nắm quyền tự quyết, và không ít đội buộc phải chiến đấu đến phút cuối cùng để nuôi hy vọng đến World Cup 2026.