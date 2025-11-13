AFC Champions League nữ 2025-2026: 3 điểm là ổn cho CLB Nữ TP.HCM 13/11/2025 21:56

(PLO)-CLB Nữ TP.HCM đã giải quyết được đối thủ khó chịu Stallion Laguna bằng chiến thắng 1-0 ở lượt trận đầu tiên Champions League.

Đây là một chiến thắng khó khăn cho CLB Nữ TP.HCM nhưng 3 điểm là ổn và hầu như chắc chắn bảng trưởng bảng A sẽ có vé vào tứ kết.

Không ngoài dự đoán, đối thủ đến từ Philippines Stallion Laguna được xem là "tuyển nữ Philippines thu nhỏ" với nhiều tuyển thủ hạng A cùng với những ngoại binh nên rất khó cho cho CLB Nữ TP.HCM.

Cuối cùng cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi cũng đã có trọn 3 điểm. Nút thắt đã được hóa giải theo phương án tốt nhất.

Stallion Laguna (trắng) rất khỏe, chơi nặng va chạm. Ảnh: AFC

Bảng A còn có nhà đương kim vô địch giải đến từ Úc Melbourne City, Stallion Laguna và Lion City Sailores, trong đó chính đại diện Philippines là đối thủ tranh ngôi nhì bảng với CLB Nữ TP.HCM.

Một trận đấu đầy khó khăn cho chủ nhà vì đối thủ hầu hết là các cô gái lai Mỹ to, cao khỏe và tranh chấp rất quyết liệt. Một trận đấu mà chính tác giả bàn thắng duy nhất trận Huỳnh Như (ghi phút 58 từ tình huống đá phạt trực tiếp) bị va đập, té ngã và đau đớn nhiều lần.

Đồng đội chia vui sau khi khi đội trưởng Huỳnh Như ghi bàn mang lại ba điểm cho CLB Nữ TP.HCM. Ảnh:AFC

HLV Ernest Thomas Victoria bày binh bố trận đúng cho Stallion Laguna, đó là cách chơi mạnh mẽ nhằm làm đối thủ là CLB Nữ TP.HCM chùn chân.

Trong khi đó, HLV Đoàn Thị Kim Chi tung đội hình xuất phát bốn ngoại binh, trong đó có 3 hậu vệ và một tiền vệ. Với những ngoại binh “lai Mỹ”, hàng phòng ngự CLB Nữ TP.HCM trụ tương đối vững trước những pha áp sát, vây ráp số đông của Stallion Laguna.

Đánh bại Stallion Laguna, CLB Nữ TP.HCM hầu như chắc chắn có tấm vé chính thức vào tứ kết. Ảnh:AFC

Đại diện đến từ Philippines chơi nặng va chạm gây vô vàn khó khăn cho đại diện Việt Nam. Tuy nhiên sự sắc sảo trong những pha kết thúc của Stallion Laguna là không ấn tượng. Suốt 90 phút họ chỉ có hai lần làm khó thủ môn Kim Thanh mà thôi.

Các ngoại binh của CLB nữ TP.HCM trong đó có nhiều ngoại binh mùa rồi từng đá giải này chơi liền lạc hơn, ăn ý hơn so với mùa trước, chính điều này khả năng phòng ngự của CLB Nữ TP.HCM vững chãi.

Bàn thắng duy nhất của đội trưởng Huỳnh Như đã mang về ba điểm cho nữ TP.HCM, nút thắt đã được hóa giải rất hoàn hảo.

Với việc giải quyết được Stallion Laguna coi như khả năng vào tứ kết của CLB Nữ TP.HCM với ngôi nhì bảng hầu như đã nằm trong tầm tay.

Ở trận đấu trước đó, Melbourne City thắng Lion City Sailors của Singapore 5-0.

Lượt trận thứ hai ngày ngày 16-11: Stallion Laguna - Melbourne City (15 giờ), CLB Nữ TP.HCM - Lion City Sailors (19 giờ).