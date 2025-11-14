Ngôi sao lo sợ mất tương lai ở Liverpool: 'Tôi nghĩ mình đã xong đời rồi' 14/11/2025 07:29

(PLO)- "Tôi đã xong đời ở Liverpool rồi" - Conor Bradley tuyên bố, nó nói lên rất nhiều điều sau lời nhận xét của HLV Pep Guardiola.

Conor Bradley, người trước đây thừa nhận anh nghĩ sự nghiệp của mình tại Liverpool đã kết thúc, vừa nhận được lời khen ngợi từ HLV Pep Guardiola của Manchester City. Conor Bradley đã vượt qua nỗi lo sợ không có tương lai tại Liverpool để trở thành ứng cử viên sáng giá thay thế Trent Alexander-Arnold ở vị trí hậu vệ phải trong đội hình của HLV Arne Slot.

Mặc dù ký hợp đồng mới với Liverpool có thời hạn 4 năm vào tháng 5, nhưng triển vọng ra sân của Bradley ở đội một bị đặt dấu hỏi khi Arne Slot chiêu mộ Jeremie Frimpong. Sau đó, khi cả hai đều không thể khẳng định được vị trí bên cánh phải hàng phòng ngự, Slot quyết định triển khai Dominic Szoboszlai vào vị trí này, khiến Bradley có nguy cơ trở thành lựa chọn thứ ba.

Đây không phải lần đầu tiên tương lai của Bradley tại Anfield trở nên ảm đạm. Vào mùa hè năm 2022, anh được Liverpool cho Bolton Wanderers mượn. Nghi ngờ tương lai ở đội chủ sân Anfield, Bradley chia sẻ khi nhớ lại thời điểm đó: “Họ nói với tôi rằng họ sẽ không quên tôi khi tôi được cho mượn.

Nhưng lúc đó, bạn không thực sự tin điều đó. Bạn nghĩ "Một khoản cho mượn, thế là mình tiêu đời rồi". Nhưng bạn phải tiếp tục nỗ lực. Tôi đã chơi khoảng 50 trận cho Bolton và đó là điều tuyệt vời nhất đối với tôi lúc đó. Nó biến tôi thành con người của bây giờ, nó thay đổi tôi từ một cậu bé thành một người đàn ông. Tôi vô cùng biết ơn Bolton vì cho tôi cơ hội được đến đó và chơi nhiều trận như vậy. Điều đó đã giúp tôi sẵn sàng trở lại Liverpool và cống hiến hết mình".

Conor Bradley vừa nhận được nhiều lời khen ngợi của HLV Pep Guardiola. ẢNH: CAMERA SPORTS

Bradley có những cảm xúc tương tự trong những tháng đầu mùa giải năm nay khi cầu thủ 22 tuổi này đã thể hiện phẩm chất của mình trước các đối thủ hàng đầu là Real Madrid và Manchester City. Bradley đối đầu với những siêu sao như Vinicius Junior và Jeremy Doku theo cách đầy cảm hứng.

Bradley là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của Liverpool trong trận thua 3-0 trên sân Etihad ở Premier League. Thậm chí HLV Pep Guardiola còn dành lời khen ngợi anh, sau khi được trợ lý Pep Lijnders, cựu trợ lý số 2 của Jurgen Klopp tại Anfield, nhắc nhở về phẩm chất của Bradley.

HLV Pep Guardiola của Man City chia sẻ: “Tôi thực sự rất ấn tượng với Conor Bradley, hậu vệ phải. Pep Lijnders nói rằng cậu ấy có thể làm mọi thứ. Tôi biết trận đấu gặp Real Madrid, cậu ấy đã chơi tốt như thế nào trước Vinicius. Và trước Jeremy Doku, cậu ấy đã xử lý tình huống rất tốt, cả khi có bóng lẫn không có bóng. Cậu ấy đã chơi một trận đấu xuất sắc".

Bradley hy vọng những màn trình diễn gần đây của mình sẽ đủ để củng cố vị trí trong đội hình của HLV Slot sau kỳ nghỉ quốc tế. Hiện tại, Bradley đang tập trung cho các trận đấu vòng loại World Cup 2026 quan trọng của Bắc Ireland trên sân khách gặp Slovakia vào thứ Sáu và trên sân nhà gặp Luxembourg vào thứ Hai tuần sau (giờ quốc tế). Chiến thắng ở cả hai trận đấu sẽ giúp đội của HLV Michael O'Neill có vị thế tốt để đảm bảo một suất tham dự vòng play-off và thậm chí có thể hơn thế nữa nếu tuyển Đức trượt chân.