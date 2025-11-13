Cựu sao Chelsea kiếm 150 triệu bảng tại Trung Quốc sắp giải nghệ vì bệnh nặng 13/11/2025 13:35

(PLO)- Cựu sao Chelsea Oscar sắp giải nghệ ở tuổi 34 vì bệnh tim, sau khi anh kiếm được khối tài sản 150 triệu bảng Anh trong thời gian thi đấu ở Trung Quốc.

Cựu sao Chelsea Oscar, chuẩn bị giải nghệ sau khi vợ và gia đình anh khuyên anh nên từ bỏ bóng đá vì bệnh tim bất thường của anh. Cầu thủ người Brazil 34 tuổi hiện đang được chăm sóc đặc biệt sau khi bất tỉnh trong một buổi tập luyện với Sao Paulo do vấn đề về tim.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều vì những tin nhắn và lời cầu nguyện. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nếu Chúa muốn", cựu sao Chelsea Oscar đăng trên Instagram vào thứ Tư (giờ Brazil). Oscar phải dùng thuốc điều trị bệnh tim kể từ tháng 8 và đã được phép chơi bóng đá, nhưng vấn đề sức khỏe xảy ra hôm thứ Ba đã buộc anh phải xem xét lại tương lai của mình.

Theo tờ Globo của Brazil, Oscar - người đã kiếm được 150 triệu bảng Anh trong thời gian thi đấu thành công ở Trung Quốc - đang được gia đình khuyên nên giải nghệ. Cũng có nguồn tin cho biết Oscar đã phải đặt ống thông tiểu.

Oscar còn hợp đồng đến năm 2027, nhưng ban lãnh đạo Sao Paulo sẵn sàng chấm dứt hợp đồng một cách hòa bình nếu anh muốn giải nghệ. Một nguồn tin từ Sao Paulo đã xác nhận với tờ báo Globo rằng khả năng Oscar sẽ giải nghệ là "99%.

Cựu sao Chelsea Oscar và vợ Ludmila Emboaba. ẢNH: INSTAGRAM

Oscar và vợ anh, Ludmila Emboaba, có hai người con là Julia và Caio. Oscar được biết là người muốn dành nhiều thời gian hơn cho các con, vì vậy việc ưu tiên sức khỏe và hạnh phúc của anh là vô cùng quan trọng. Oscar và gia đình đã ổn định cuộc sống. Anh kiếm được 400.000 bảng Anh mỗi tuần trong suốt tám năm ở Trung Quốc.

Cầu thủ 34 tuổi Oscar đã có 5 năm gắn bó với Chelsea trước khi chuyển đến CLB Shanghai Port (Trung Quốc) với giá chuyển nhượng 60 triệu bảng Anh vào năm 2017. Sau đó, anh trở lại CLB thời thơ ấu của mình là Sao Paulo vào tháng 12 năm ngoái nhưng chỉ chơi 21 trận. Lần cuối cùng Oscar ra sân cho Sao Paulo là vào tháng 8 trong trận đấu với Corinthians, nơi anh bị gãy đốt sống chỉ sau 20 phút thi đấu.

Trong một tuyên bố, Sao Paulo cho biết Oscar "đã gặp phải sự cố liên quan đến những thay đổi về tim mạch" và "đã được các chuyên gia của CLB cùng đội ngũ y tế từ Bệnh viện Einstein Israelita" chăm sóc ngay tại chỗ.

Họ nói thêm: "Sau đó, cầu thủ này đã được đưa đến bệnh viện, hiện tại anh ấy đang trong tình trạng ổn định và vẫn đang được theo dõi để thực hiện thêm các xét nghiệm nhằm làm rõ vấn đề. Theo quy trình chuẩn và tôn trọng quyền riêng tư của cầu thủ, thông tin chi tiết sẽ được công bố ngay khi có thông tin cập nhật từ đội ngũ y tế, theo thỏa thuận với Oscar".

Oscar đã ký hợp đồng ba năm với Sao Paulo sau khi chuyển đến vào ngày 25-12 năm ngoái và bày tỏ sự phấn khích khi được trở về "nhà", nơi anh bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp.

Oscar cho biết trong một tuyên bố: "Tôi rất vui khi được trở lại Brazil và có thể chơi cho Sao Paulo, câu lạc bộ nơi tôi bắt đầu, nơi tôi xây dựng sự nghiệp và nơi tôi lớn lên. Tôi cảm ơn các bạn vì những tình cảm mà tôi đã nhận được trên mạng xã hội trong những ngày qua và tôi sẽ cố gắng hết sức để cùng nhau đạt được những điều tuyệt vời".

Oscar trở về quê nhà Brazil sau tám năm ở Trung Quốc, nơi anh chuyển đến vào thời kỳ đỉnh cao của giải bóng đá Chinese Super League. Khi đó, giải đấu hàng đầu của Trung Quốc chứng kiến ​​nhiều siêu sao nước ngoài được chiêu mộ với mức phí chuyển nhượng khổng lồ và ký kết những hợp đồng lớn.

Nhưng trong khi hầu hết các ngôi sao này ra đi khi tình hình đã thay đổi, Oscar vẫn ở lại Thượng Hải, giành ba chức vô địch CSL. Anh cũng đã nâng cao Cúp FA và Siêu cúp Trung Quốc. Được biết Oscar được trả lương 400.000 bảng Anh mỗi tuần vào thời điểm đó, anh đã ghi được 77 bàn thắng và có thêm 141 pha kiến ​​tạo trong 248 lần ra sân cho CLB của Trung Quốc.

Cầu thủ người Brazil này cũng ghi được 38 bàn thắng trong 203 trận đấu cho Chelsea từ năm 2012 đến năm 2016, giành chức vô địch Premier League, League Cup và Europa League trong thời gian ở đội chủ sân Stamford Bridge.